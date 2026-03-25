Thực khách sốc vì hóa đơn hơn 6 triệu đồng cho món cá hấp

Thực khách sốc vì hoá đơn hơn 6 triệu đồng cho món cá hấp. Ảnh: Mothership

Jimmy (Singapore) cùng 12 người, trong đó có 10 người cao tuổi, đến du lịch Malaysia. Họ đã có trải nghiệm khó quên khi dùng bữa tại một nhà hàng ở khu Gohtong Jaya.

Jimmy cho biết, sau khi ăn xong, anh cùng nhóm thực sự bị sốc khi nhìn thấy hoá đơn. Anh mô tả đó đúng là "cú sốc cuộc đời".

Tổng hoá đơn cho cả bữa ăn của nhóm là 573 SGD (11,8 triệu đồng), trong khi đó, tính riêng phần cá tra bạc hấp là 293 SGD (hơn 6 triệu đồng). Con cá mà nhóm khách chọn nặng khoảng 2,7 kg.

"Con cá được chia đôi và tính tiền 2 phần riêng biệt trên hóa đơn với giá 154 SGD (3,1 triệu đồng) và 139 SGD (2,9 triệu đồng)", anh giải thích.

Trước đó, nhà hàng giới thiệu cá tra bạc là lựa chọn tốt hơn so với cá bống tượng có giá 74SGD/kg (1,5 triệu đồng) tại đây. Điều khiến nhóm du khách càng thất vọng là chất lượng món ăn không tương xứng với giá tiền.

"Chúng tôi không thể ngờ một loại cá vốn được xem là bình dân như cá tra bạc lại có giá cao đến mức vô lý như vậy. Cá chỉ có vị bình thường", anh nói.

Sau khi nhận hóa đơn, nhóm khách đã lên tiếng phản đối nhưng nhà hàng cho rằng, do khách đã không hỏi rõ về giá và trọng lượng cụ thể trước khi chế biến.

Được biết, các món cá được niêm yết dưới dạng giá theo mùa, yêu cầu khách phải hỏi trực tiếp nhân viên để biết giá cụ thể.

Theo phía nhà hàng, nhân viên đã tuân thủ quy trình tiêu chuẩn. Đồng thời, khách cũng được thông báo rằng con cá được chọn có kích thước lớn và sẽ được chia thành từng phần trước khi chế biến, theo Mothership.

Tuy vậy, nhà hàng cũng thừa nhận cần cải thiện trong cách truyền đạt thông tin về khẩu phần và giá cả.

"Chúng tôi hiểu rằng sự nhầm lẫn hoặc lo ngại về hoá đơn có thể ảnh hưởng đến trải nghiệm ăn uống. Chúng tôi thành thật xin lỗi nếu có bất kỳ bất tiện nào", đại diện nhà hàng chia sẻ.