Động Hua Mạ - thế giới thạch nhũ kỳ ảo, nơi thiên nhiên giao hòa truyền thuyết

Con đường lên động Hua Mạ không dành cho những bước chân vội vã. Hơn 300m bậc đá uốn lượn theo triền núi, len qua tán rừng nguyên sinh xanh thẳm, buộc người ta phải chậm lại, hít một hơi sâu, lắng nghe tiếng gió luồn qua kẽ lá và nhịp bước của chính mình.

Từ cửa động nhìn về phía trước, dòng sông Chợ Lèng hiện ra hiền hòa như dải lụa mềm, bản làng thấp thoáng giữa những thửa ruộng bậc thang mùa lúa chín, vẽ nên một bức tranh sơn thủy vừa sống động, vừa an nhiên.

Ngay từ khoảnh khắc chạm ngưỡng cửa động, một làn hơi mát lành từ lòng núi thở ra, khẽ chạm vào da thịt, đủ để xua tan mỏi mệt và đánh thức mọi giác quan sau hành trình leo dốc.

Bước vào bên trong, không gian mở ra bất ngờ, rộng, sâu và thoáng đãng, lối đi không gập ghềnh, nền đá khô ráo, đủ êm để cả người già lẫn trẻ nhỏ đều có thể ung dung khám phá.

Động Hua Mạ không đặt ra thử thách mà đón nhận con người khám phá bằng sự vừa vặn, như thể đã tính sẵn nhịp bước của mỗi du khách.

Nhưng chính trong sự “dễ chạm tới” ấy lại ẩn giấu một thế giới khác với sự tĩnh lặng và huyền hoặc.

Từng lớp thạch nhũ chồng lên nhau, rủ xuống, vươn lên, uốn lượn theo những hình hài khó gọi tên.

Có khối mềm mại như dòng chảy đã hóa đá, có khối sắc cạnh như những mũi thời gian kết tinh.

Ánh sáng len qua từng kẽ đá, lúc ẩn lúc hiện, khiến không gian như vừa thực vừa mộng.

Ẩn sâu trong lòng núi, động Hua Mạ kéo dài gần 700 mét theo hướng Đông, mở lối về phía Nam.

Từ cửa động đi xuống hơn 100 mét là đến không gian chính, nơi trần động vút cao tới 50 mét, bề ngang trải rộng từ 30-50 mét.

Nền động khô ráo, không khí trong lành, mát dịu vào mùa hè và ấm áp khi đông về, tạo nên một hệ vi khí hậu dễ chịu hiếm có giữa lòng núi đá.

Dù đã được khảo sát phục vụ du lịch từ những năm 2003-2004, nơi đây vẫn giữ được dáng vẻ trầm mặc vốn có. Không gian không bị chen lấn bởi những lớp dịch vụ dày đặc, những can thiệp của con người dừng lại ở mức vừa đủ để bảo đảm an toàn và trải nghiệm.

Chị Hồ Hạ, một du khách đến từ Hà Nội chia sẻ sau hành trình khám phá: “Hua Mạ là một trong những hang động tự nhiên còn nguyên vẹn và đẹp nhất trong khu vực Đông Tây Bắc”.

Nhận định ấy không chỉ là lời khen, mà được kiểm chứng qua sẻ qua từng lớp đá, từng khối nhũ, từng khoảng không gian vẫn còn nguyên dấu tích của hàng nghìn năm kiến tạo.

“Bước vào lòng động, cảm giác đầu tiên không phải là sự choáng ngợp, mà là một sự chuyển mình rõ rệt của không gian và cảm xúc. Ánh sáng bên ngoài lặng lẽ lùi lại phía sau, nhường chỗ cho một thế giới khác, nơi bóng tối, ánh đèn và đá hòa quyện, tạo nên một thứ ngôn ngữ riêng của thiên nhiên”, nữ du khách Doris Epting đến từ Pháp chia sẻ.

Hệ thống thạch nhũ trong động dày đặc và phong phú, như một bảo tàng sống của thời gian. Có khối trắng trong như pha lê mới hình thành, có khối mang sắc trầm mặc của năm tháng.

Chính giữa lòng động mở ra một khoảng không rộng lớn, tựa như một sân khấu tự nhiên nơi mọi ánh nhìn đều hội tụ.

Ở một góc khác, hình ảnh tựa cây đàn đá hay “tháp bút” vươn thẳng càng khơi gợi những liên tưởng về hành trình tri thức và sáng tạo.

Ánh sáng được bố trí khéo léo, len lỏi qua từng lớp nhũ đá, tạo nên hiệu ứng lung linh, biến không gian nơi đây thành một miền siêu thực, nơi ranh giới giữa thực và mộng trở nên mong manh.

Không gian ấy còn mang một “âm thanh” rất riêng, huyền ảo và kỳ bí. Đứng giữa lòng động, du khách có thể cảm nhận rõ những âm vang vọng lại từ vòm đá cao vút, những thanh âm ngân dài, khi trầm, khi bổng, như một bản hòa âm tự nhiên, góp phần làm sâu thêm trải nghiệm nơi miền đá cổ.

Theo người dân địa phương, tên gọi Hua Mạ trong tiếng Tày có nghĩa là Đầu Ngựa. Tương truyền, thuở xa xưa, khi giặc ngoại xâm tràn tới, dân làng đã chạy vào hang trú ẩn. Cửa hang sau đó bị sập kín, để lại bên trong những tiếng kêu ai oán vọng ra từ lòng núi, day dứt qua năm tháng.

Nhiều năm sau, một vị tướng đi qua sông Chợ Lèng. Khi đến chân núi, con ngựa của ông bỗng hí vang cúi đầu và dừng lại, không chịu tiến bước.

Sau khi được người dân kể lại câu chuyện, vị tướng đã làm lễ tế bằng đầu ngựa trước cửa hang. Kỳ lạ thay, từ đó, những âm thanh bí ẩn dần lặng im. Hang động cũng từ đó mang tên Hua Mạ, như một cách lưu giữ ký ức của vùng đất.

Và có lẽ, điều khiến Hua Mạ ở lại lâu nhất trong ký ức không phải là những khối thạch nhũ lấp lánh, mà là cảm giác khi đứng giữa lòng núi, lặng nghe một không gian tưởng chừng vô tri lại đang kể chuyện.