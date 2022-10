Sườn lợn ai cũng ăn, nhưng sườn hấp theo cách sau thơm ngon, bổ dưỡng bất ngờ

Sườn lợn luôn nằm trong top đầu phần thịt ngon nhất của con lợn vì độ thơm ngon và bổ dưỡng của nó. Sườn lợn có nhiều loại như sườn que, sườn cốt lết, sườn bẹ, sườn già, sườn non... Loại sườn nào cũng ngon và có nhiều giá trị dinh dưỡng nhưng trong đó, sườn non dễ ăn nhất vì nhiều nạc và phần thịt rất mềm, xương cũng rất mềm. Được biết, trong 50g sườn non có 59gr Klal, 2gr chất béo, 0,5mg Cholesterol, 16mg Natri, 9,25mg Kali, 7,5gr chất đạm, ngoài ra còn chứa nhiều Vitamin B6, Vitamin B12, vitamin A, VitaminC, Canxi, Sắt...

Sườn non thích hợp làm những món như: nướng, rim, rang sả ớt, xào chua ngọt... và hấp. Đối với món sườn hấp theo công thức dưới đây, bạn nên chọn sườn non nhiều nạc, ít mỡ, kèm theo có chút sụn sẽ giúp món ăn của bạn ngon miệng hơn.

Cách chọn sườn non ngon: Sườn non là phần xương sườn nhỏ, xương dẹt, nhiều thịt, ít xương và thường có sụn. Sườn non ngon trước hết phải là sườn tươi. Do đó, khi chọn sườn bạn nên nhìn màu sắc để nhận biết độ tươi ngon. Sườn non tươi thường có màu hồng nhạt, ấn vào có sự đàn hồi, không có mùi ôi thiu. Các bạn nên chọn sườn có xương nhỏ và dẹt. Loại sườn này thịt nhiều, xương ít hơn so với sườn to, tròn. Tuy nhiên, không nên chọn sườn có kích thước quá nhỏ bởi nếu cọng sườn nhỏ chắc chắn là sườn con lợn nhỏ, ăn sẽ không ngon và không đảm bảo chất lượng (có thể là lợn chưa đủ tiêu chuẩn nhưng bị xuất chuồng do bệnh). Đối với món sườn hấp theo công thức dưới đây, bạn nên chọn sườn nhiều nạc, ít mỡ, kèm theo có chút sụn sẽ giúp món ăn của bạn ngon miệng hơn nhé.

Công thức làm sườn hấp trộn xốt tỏi

Nguyên liệu: (4 người ăn)

- Sườn non: 800 gram

- Tỏi: 3 củ băm nhỏ

- Ớt sừng: 1 quả băm nhỏ, ớt bột: 1 thìa canh (nếu gia đình bạn ăn nhiều cay)

- Muối, đường, xì dầu, dầu hào, hạt nêm (mỗi thứ một chút tùy khẩu vị), bột bắp: 1 thìa canh, tương ớt: 2 thìa canh

Cách làm:

Sườn non bạn mua về, ngâm khoảng 3p - 5p trong nước ấm pha muối loãng rồi đem đi rửa để làm sạch sườn và khử hết mùi tanh hôi. Tiếp đó bạn chặt sườn ra thành từng miếng tầm 4 cm và để sang một bên cho sườn thật ráo trong lúc các bạn chuẩn bị nước xốt tỏi để trộn sườn.

Bạn cho phần tỏi tươi đã băm nhỏ vào một cái bát rồi tưới một muôi canh dầu nóng lên.

Tiếp đó bạn cho muối, đường, hạt nêm, xì dầu, dầu hào, tương ớt mỗi thứ một chút theo khẩu vị nhạt, đậm của gia đình bạn. Có thể cho thêm ớt tươi băm nhỏ và ớt bột nếu thích ăn cay nhiều, hơn nữa, cho thêm ớt vào đĩa sườn thành phẩm trông sẽ hấp dẫn hơn nhiều.

Cuối cùng cho 1 thìa canh bột bắp...

... rồi trộn và khuấy đều bát nước xốt cho tất cả gia vị tan hết và hòa quyện với nhau.

Sau khi nước sốt nhuyễn hết bạn trút vào sườn non, dùng găng tay bóp đều rồi để 30 phút đến 1 tiếng cho nước xốt ngấm vào trong sườn.

Cuối cùng, bạn cho đĩa sườn đã ngấm xốt vào nồi hấp cách thủy 30 phút ở lửa vừa.

Sườn chín bạn lấy ra, rắc lên một chút hành lá thái nhỏ để trang trí. Sườn non hấp ăn nóng với cơm hoặc ăn nhậu đều rất ngon miệng.

Công thức sườn hấp tỏi được tài khoản Hạnh ẩm thực và bạn đọc Gia đình và Xã hội chia sẻ. Chúc các bạn thành công và ngon miệng!

Nguồn: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/suon-lon-ai-cung-an-nhung-suon-hap-theo-cach-sau-thom-ngon-bo-duong-de-va-nhanh-lam-nhe-172221016195347352.htm