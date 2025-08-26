Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Quốc Khánh 02/09/2025

Mưa gió làm món cơm siêu giòn ngon, trẻ con người lớn đều thích mê

Sự kiện: Món ngon mỗi ngày
Biến tấu món cơm trộn cá ngừ thành pizza giòn ngon chắc chắn sẽ trở thành món "tủ" của rất nhiều gia đình.

Mưa gió làm món cơm siêu giòn ngon, trẻ con người lớn đều thích mê - 1

Nguyên liệu:

- 2 chén cơm

- 1 hộp cá ngừ

- 50gr bắp ngọt

- Rong biển sấy giòn 

- 1 muỗng dầu mè

- 1 quả trứng gà

- 1 muỗng nước tương

- Phô mai Mozzarella

- Tương cà, tương ớt

Cách làm:

Mưa gió làm món cơm siêu giòn ngon, trẻ con người lớn đều thích mê - 2

- Chắt hết nước trong hộp cá ngừ.

Mưa gió làm món cơm siêu giòn ngon, trẻ con người lớn đều thích mê - 3

- Luộc sơ bắp ngọt rồi tách hạt.

- Trộn đều cơm, cá ngừ, trứng gà, bắp, nước tương và dầu mè.

Mưa gió làm món cơm siêu giòn ngon, trẻ con người lớn đều thích mê - 4

- Làm nóng chảo, phết 1 lớp dầu mỏng rồi cho hỗn hợp cơm vào chảo, ấn cho phần cơm dẹt xuống. Để lửa nhỏ, đậy nắp.

Mưa gió làm món cơm siêu giòn ngon, trẻ con người lớn đều thích mê - 5

- Khi nào thấy cơm có độ giòn, tróc đáy thì trở mặt cơm, rồi rắc phô mai lên, đậy nắp lại thêm vài phút. Sau cùng rắc thêm rong biển và tương ớt/ tương cà.

Pizza cơm cá ngừ làm cách này vừa ngon lại giàu dinh dưỡng, đảm bảo em bé nào cũng mê tít.

Cách làm bánh gà giòn rụm, trẻ con người lớn đều mê

