Mưa gió làm món cơm siêu giòn ngon, trẻ con người lớn đều thích mê

Nguyên liệu:

- 2 chén cơm

- 1 hộp cá ngừ

- 50gr bắp ngọt

- Rong biển sấy giòn

- 1 muỗng dầu mè

- 1 quả trứng gà

- 1 muỗng nước tương

- Phô mai Mozzarella

- Tương cà, tương ớt

Cách làm:

- Chắt hết nước trong hộp cá ngừ.

- Luộc sơ bắp ngọt rồi tách hạt.

- Trộn đều cơm, cá ngừ, trứng gà, bắp, nước tương và dầu mè.

- Làm nóng chảo, phết 1 lớp dầu mỏng rồi cho hỗn hợp cơm vào chảo, ấn cho phần cơm dẹt xuống. Để lửa nhỏ, đậy nắp.

- Khi nào thấy cơm có độ giòn, tróc đáy thì trở mặt cơm, rồi rắc phô mai lên, đậy nắp lại thêm vài phút. Sau cùng rắc thêm rong biển và tương ớt/ tương cà.

Pizza cơm cá ngừ làm cách này vừa ngon lại giàu dinh dưỡng, đảm bảo em bé nào cũng mê tít.