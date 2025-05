Mâm cơm giản dị chưa tới 100.000 đồng của mẹ gốc Huế

Sinh ra và lớn lên ở vùng biển Huế, nơi nổi tiếng đặc sản các loại mắm truyền thống, bánh ép, sau khi lập gia đình và sinh con, Huyền giữ đam mê nấu nướng, cố gắng dành thời gian rảnh để nấu những bữa ăn hàng ngày cho chồng con ăn. Mới đây, mẹ ba con gốc Huế biết tới một hội nhóm ẩm thực trên mạng xã hội nên chia sẻ những mâm cơm giản dị của gia đình, nhận được hàng nghìn lượt yêu thích và bình luận. Trong ảnh là mâm cơm với món canh cá kình nấu thơm (dứa), thịt luộc chấm mắm tôm và mướp, giá xào tôm thịt.

'Mỗi ngày, tôi dành ra khoảng 1-2 tiếng để đi chợ nấu ăn. Mỗi bữa thường có đầy đủ ba món: một canh, một xào hoặc luộc, một món mặn, vừa đảm bảo dinh dưỡng, vừa ngon miệng. Hiện tại, do bận công việc và chăm sóc ba con còn nhỏ nên mỗi lần đi chợ, tôi thường mua nhiều loại thức ăn bao gồm các loại rau củ, thịt, cá, trứng, trữ trong tủ lạnh để ăn dần trong khoảng 2-3 ngày. Mỗi ngày, tôi thường nấu ăn hai bữa, luôn cố gắng thay đổi các món trong mỗi bữa để không bị ngán', Huyền nói.

Người mẹ gốc Huế ước chừng chi tiêu cho một bữa ăn tầm 50.000-70.000 đồng, cho hai vợ chồng và ba con nhỏ. Trong ảnh là mâm cơm với món canh chuối xanh nấu xương, rau dền luộc chấm nước ruốc, cá chiên sốt nước mắm tỏi.

Sở trường nấu ăn của Huyền là những món đơn giản, không quá cầu kỳ nhưng đậm chất Huế như bún bò, bánh canh, bún mắm nêm, bún thịt nướng, tré. 'Những món này được nhiều người thích và dễ nấu nhưng phải biết sử dụng những gia vị chuẩn Huế mới ngon. Để nấu ra được những món đó cũng cần có những bí quyết và cách chế biến khác nhau', Huyền nói.

Mỗi lần nấu cô đều ước lượng, cân chỉnh khẩu phần ăn sao cho hợp lý, đầy đủ dinh dưỡng nhưng cũng phải phù hợp với sở thích của mọi thành viên. Do đó, mỗi bữa gia đình ít khi thiếu hay thừa đồ ăn. Các thành viên trong gia đình đều mê những món ăn do cô chế biến. Con trai đầu của Huyền 6 tuổi mỗi khi thấy mẹ nấu món yêu thích đều khen 'mẹ nấu ăn ngon nhất thế giới'. Với cô, đấy là niềm vui và động lực để vào bếp mỗi ngày.

Huyền kể, lúc trước gia đình khá khó khăn, thiếu thốn nhiều thứ nhưng bù lại, cô và em thường xuyên được ăn những con cá, mực tươi ngon do ba làm nghề đi biển, còn mẹ làm mắm. Từ nhỏ đến lớn, lúc nào mấy chị em cũng 'chung thủy' với các loại mắm biển vì thấy ngon, an toàn, chất lượng. 'Gia đình tôi ít khi ăn ở ngoài, luôn cố gắng dành thời gian nấu những bữa ăn hàng ngày cho chồng con ăn, tuy đơn giản nhưng chất lượng, tiết kiệm, đảm bảo. May mắn các thành viên trong nhà sức khỏe đều tốt, ít đau ốm', cô nói.

Là chị cả trong gia đình 4 chị em, Huyền học nấu ăn từ mẹ và thường xuyên phụ bà chuyện bếp núc. Phần lớn các món truyền thống cô được truyền dạy từ mẹ. Hiện tại, cô buôn bán các món đặc sản từ biển cùng một số món ăn vặt tự làm tại nhà ở Đặng Tất, phường Hương Sơ, TP Huế. Trong ảnh là mâm cơm gồm cá gà nấu thơm, cải chua xào thịt bò, canh bắp chuối.

'Nấu ăn không đơn thuần là công việc lấp đầy chiếc bụng đói, còn giúp tôi rèn luyện kỹ năng quản lý, vì trước mỗi bữa ăn, phải tính toán nấu cái gì trước, cái gì sau, mua gì ăn gì, hợp với túi tiền mà vẫn đầy đủ dinh dưỡng. Đặc biệt, tôi thêm kiên nhẫn, tự lập, chủ động trong cuộc sống, có thể tự chăm lo cho bản thân trong mọi hoàn cảnh khác nhau mà không cần phụ thuộc vào người khác. Với tôi, bữa cơm gia đình là nơi gắn kết, yêu thương và sẻ chia. Tôi hạnh phúc khi được làm ra những món ăn ngon để những người thân thưởng thức', cô gái Huế cho biết.

Mâm cơm gồm có thịt kho ruốc sả đậu phộng, rau lang chấm nước ruốc, canh bí đao nấu tôm.

Mâm cơm gồm có canh rau lang, cá móm, thịt kho khô, mắm dưa.

Cải thìa xào thịt bò, chả cá thu chiên tóp mỡ, trứng luộc, ăn kèm mắm dưa.

Cá nục, tóp mỡ chiên mắm tỏi ớt, canh rau muống nấu tôm.

Ảnh: NVCC