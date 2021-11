Người Nhật thường trộn thêm loại hạt này khi nấu cơm để dưỡng sinh, VN bán rẻ bèo nhưng ít ai biết

Thay vì nấu cơm trắng, bạn có thể thêm vào một số loại hạt như hạt dẻ để bổ sung thêm nhiều dưỡng chất cơ thể cần.

Thành phần chính của hạt dẻ là tinh bột. Ngoài ra, nó còn chứa nhiều vitamin B1, có tác dụng thúc đẩy quá trình chuyển hóa đường và vitamin C, giúp ích nhiều trong việc tổng hợp collagen, chống oxy hóa hiệu quả, ngăn ngừa ung thư.

Nhà nghiên cứu ẩm thực Nhật Bản Ayako Kunishio cho biết: “Hạt dẻ rất giàu vitamin B phức hợp, có thể chuyển hóa lipid trong máu. Vitamin C trong hạt dẻ giúp cải thiện khả năng miễn dịch, kali làm giảm phù nề và ngăn ngừa huyết áp cao. Ngoài ra, hàm lượng chất xơ cao của hạt dẻ cũng có lợi cho đường ruột”.

Chúng ta đều biết rằng, vitamin C rất dễ bị biến mất khi tiếp xúc với nhiệt và bị phân hủy khi nấu nướng. Trong khi đó 100g hạt dẻ chứa 33mg vitamin C nhưng do nó bị bảo vệ bởi lớp tinh bột bên ngoài nên dù bị đun nóng cũng không bị phá hủy.

Hạt dẻ cũng chứa nhiều vitamin E, sự kết hợp vitamin E và C có tác dụng chống oxy hóa mạnh mẽ. Có thể nói rằng đây là một hợp chất chống oxy hóa và ngăn ngừa được nhiều bệnh mãn tính.

Với những tác dụng tốt như vậy, không có gì lạ khi vào mùa thu đông, người Nhật thường cho hạt dẻ vào nấu cùng với cơm, nó không chỉ có vị thơm ngon mà còn rất tốt cho sức khỏe.

Nguyên liệu:

Hạt dẻ, cơm trắng, nước.

Cách thực hiện:

Hạt dẻ mua về rửa sạch, ngâm trong nước ấm 40 độ C khoảng 20 phút, hoặc ngâm nước lạnh trong 2 tiếng.

Trong khi chờ đợi hạt dẻ mềm, vo gạo, chắt bỏ nước rồi ngâm trong 30 phút đến 1 tiếng. Rửa sạch hạt dẻ đã bóc vỏ với nước muối loãng rồi để ráo. Đối với hạt dẻ còn vỏ, cho vào nồi đun trong 15 phút sẽ dễ bóc vỏ hơn.

Tiếp theo thêm nước vào gạo, đổ hạt dẻ vào, thêm chút muối, dầu ăn, nhấn nút nấu cơm bình thường là xong.

Thành phẩm.

