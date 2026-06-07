Tạo hình trái cây độc đáo ở lễ hội lớn nhất Đồng Tháp

Lễ hội trái cây Đồng Tháp lần thứ I năm 2026 do UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức, kéo dài tới ngày 8/6, tại Quảng trường Hùng Vương (phường Đạo Thạnh), hướng đến xây dựng lễ hội trở thành sự kiện thường niên mang tầm vóc khu vực, điểm hẹn văn hóa, du lịch và thương mại của Đồng Tháp và vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Đông nghẹt người đến tham quan, trải nghiệm lễ hội trái cây Đồng Tháp.

Đồng Tháp là vùng đất được bao bọc bởi sông Tiền và một phần sông Hậu, qua nhiều thế hệ khai phá, địa phương đã hình thành những vùng cây ăn trái tập trung quy mô lớn, tạo nên lợi thế riêng và bản sắc đặc trưng.

Hiện toàn tỉnh có hơn 134.000 ha cây ăn trái, sản lượng trên 2,5 triệu tấn mỗi năm, là một trong những địa phương có diện tích cây ăn trái lớn của cả nước. Những năm gần đây, Đồng Tháp chuyển mạnh từ tư duy “sản xuất nông nghiệp” sang “kinh tế nông nghiệp”, phát triển ngành hàng theo chuỗi giá trị, nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của sản phẩm.

Đến nay, tỉnh Đồng Tháp đã được cấp hơn 3.450 mã số vùng trồng với diện tích hơn 100.000 ha. Nhiều sản phẩm chủ lực như xoài, sầu riêng, mít, bưởi, nhãn... từng bước khẳng định vị thế trên thị trường, đáp ứng các tiêu chuẩn xuất khẩu quốc tế.

Cùng với phát triển vùng nguyên liệu đạt chuẩn, Đồng Tháp đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong nông nghiệp; xây dựng cơ sở dữ liệu, số hóa quy trình quản lý, truy xuất nguồn gốc, góp phần nâng cao tính minh bạch, chất lượng và khả năng cạnh tranh của nông sản.

Lễ hội lần này trở thành cầu nối gắn kết “5 nhà”: Nhà nông, nhà khoa học, doanh nghiệp, hệ thống tín dụng, logistics; mở ra không gian hợp tác mới, góp phần đưa trái cây Đồng Tháp nói riêng và nông sản Việt Nam nói chung vươn xa hơn.

Trong khuôn khổ lễ hội, nhiều hoạt động được tổ chức như không gian trưng bày chuỗi giá trị ngành hàng trái cây, hội chợ xúc tiến thương mại, hội thảo “Người nông dân 4.0", xây dựng và phát triển thương hiệu sản phẩm nông nghiệp chủ lực, chương trình nghệ thuật, trình diễn nhạc nước, du lịch trải nghiệm và livestream bán hàng.