Giới trẻ Trung Quốc rộ mốt “du lịch boomerang”: Một vé, hai điểm đến

Theo các báo cáo từ truyền thông Trung Quốc, “du lịch boomerang” là hình thức hành khách mua vé nối chuyến “A-B-C”, trong đó A (thành phố khởi hành) và C (thành phố đến) nằm gần nhau về mặt địa lý, còn B (thành phố quá cảnh) là điểm đến thực tế mà họ muốn ghé thăm.

Bằng cách tận dụng thời gian quá cảnh dài giữa hai chuyến bay (thường từ 30-60 giờ), hành khách có thể thưởng thức ẩm thực địa phương, tham quan các điểm du lịch và mua quà lưu niệm tại thành phố B, đạt được mục tiêu “tham quan nhiều thành phố với chi phí thấp”.

Nhiều du khách lựa chọn Trùng Khánh là điểm đến trong hành trình "du lịch Boomerang"

Điển hình, một du khách có thể chỉ phải chi khoảng 600 tệ (khoảng 2 triệu đồng) mua vé máy bay từ Thiên Tân, quá cảnh tại Thành Đô và điểm đến cuối là Bắc Kinh.

Với khoảng thời gian chờ chuyển tiếp có thể lên tới hơn 30 giờ, họ có thể rời sân bay, thưởng thức ẩm thực, tham quan các địa danh nổi tiếng tại Thành Đô trước khi tiếp tục hành trình đến Bắc Kinh. Sau khi dạo chơi ở Bắc Kinh, họ có thể bắt tàu cao tốc trở về Thiên Tân với chi phí vô cùng tiết kiệm.

Sức hút của du lịch boomerang càng được gia tăng nhờ các chính sách hỗ trợ từ ngành hàng không khi nhiều sân bay tại các thành phố trung chuyển lớn như Bắc Kinh, Thượng Hải, Thành Đô, Vũ Hán, Trùng Khánh… có cung cấp dịch vụ lưu trú miễn phí cho hành khách quá cảnh. Một số hãng hàng không cũng dành ưu đãi phòng nghỉ miễn phí có thời hạn cho hành khách đủ điều kiện.

Theo dữ liệu từ nền tảng du lịch CTrip, từ đầu năm 2025, hình thức “du lịch boomerang” ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng với các thành phố trung chuyển được ưa chuộng bao gồm Bắc Kinh, Vũ Hán, Thành Đô, Thanh Đảo, Đại Liên, Vô Tích….

Ông Lâm Trí Kiệt, chuyên gia hàng không, nhận định hình thức này không chỉ giúp du khách tiết kiệm chi phí mà còn mở ra hướng đi mới cho ngành du lịch, biến những chuyến đi vốn cần kỳ nghỉ dài thành các hành trình có thể thực hiện chỉ trong một ngày cuối tuần. Tuy nhiên, ông cũng lưu ý hình thức này đòi hỏi du khách phải am hiểu quy định hàng không và có khả năng sắp xếp thời gian linh hoạt.

Hiện tại, các nền tảng du lịch trực tuyến lớn tại Trung Quốc chưa chính thức tung ra sản phẩm mang tên “vé máy bay boomerang”. Tuy nhiên, với sức hút ngày càng tăng, nhiều chuyên gia dự đoán đây có thể sẽ trở thành một sản phẩm du lịch tiềm năng trong tương lai gần.