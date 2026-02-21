Hàng vạn du khách hành hương về Núi Cấm ngày mùng 4 Tết

Ngay từ tờ mờ sáng, dòng người và phương tiện đã nối đuôi nhau hướng về vùng núi thiêng, tạo nên bầu không khí nhộn nhịp đặc trưng của những ngày đầu năm mới. Sau thời khắc sum họp bên gia đình, nhiều người chọn nơi đây làm điểm đến đầu tiên trong hành trình du xuân, cầu mong một năm an lành.

Tại khu vực cổng vào, Ban quản lý bố trí lực lượng túc trực, hướng dẫn du khách di chuyển trật tự, an toàn. Các biển thông báo hạn chế phương tiện cá nhân lên núi được đặt tại nhiều vị trí nhằm đảm bảo lưu thông trên những cung đường đèo dốc.

Lực lượng chức năng làm việc liên tục để điều tiết giao thông, tránh ùn tắc kéo dài. Nhờ sự chuẩn bị chu đáo, dù lượng khách tăng cao nhưng việc di chuyển vẫn diễn ra ổn định.

Nhiều du khách lựa chọn xe trung chuyển hoặc xe ôm địa phương để tiếp tục hành trình lên đỉnh núi. Những chuyến xe nối nhau đưa dòng người vượt qua cung đường quanh co giữa thiên nhiên xanh thẳm.

Khu vực Hồ Thủy Liêm và Chùa Phật Lớn là nơi tập trung đông đảo người dân, du khách. Mọi người dừng chân vãn cảnh, tận hưởng không khí thanh tịnh giữa núi rừng.

Dự báo trong những ngày tới, lượng khách tìm về Núi Cấm sẽ tiếp tục gia tăng. Giữa không khí xuân rộn ràng, hành trình về miền Thất Sơn linh thiêng trở thành dịp để du khách vãn cảnh, chiêm bái và gửi gắm những ước nguyện bình an, may mắn cho bản thân cùng gia đình trong năm mới.

Trong làn khói hương nghi ngút, từng nén nhang được thắp lên mang theo những lời nguyện ước đầu năm. Không gian linh thiêng khiến lòng người trở nên nhẹ nhàng, thanh thản.

Anh Trần Thanh Tuấn (ngụ TP.HCM) phấn khởi cho biết: "Năm nay gia đình tôi quyết định đi du xuân sớm tại An Giang. Dù biết ngày mùng 4 khách đổ về Núi Cấm sẽ rất đông, nhưng khi đứng trước tượng Phật Di Lặc uy nghi và ngắm nhìn toàn cảnh vùng Bảy Núi từ trên cao, mọi mệt mỏi đều tan biến. Tôi cầu mong cho gia đình mình một năm mới sức khỏe"

Dù lượng khách tăng cao, công tác đảm bảo an ninh trật tự và hỗ trợ du khách vẫn được duy trì nghiêm ngặt. Các lực lượng túc trực liên tục, góp phần giúp hành trình du xuân của người dân diễn ra thuận lợi, an toàn.

Điểm nhấn đặc biệt tại Khu du lịch Núi Cấm là Tượng Phật Di Lặc với nụ cười hoan hỷ, biểu tượng của niềm vui, hạnh phúc và may mắn. Trước pho tượng uy nghi, nhiều người thành tâm cầu nguyện cho bản thân và gia đình.

Không chỉ người lớn tuổi, nhiều bạn trẻ cũng chọn nơi đây để du xuân, ghi lại những khoảnh khắc đầu năm. Những bức ảnh lưu niệm không chỉ là kỷ niệm mà còn là lời gửi gắm hy vọng về một năm mới tốt đẹp.

Chị Nguyễn Thị Lan, du khách đến từ Cần Thơ, chia sẻ rằng năm nào gia đình chị cũng lên núi vào mùng 4 Tết để cầu an. Với chị, khoảnh khắc đứng trước tượng Phật và nhìn ngắm núi rừng mang lại cảm giác bình yên đặc biệt.

Ban quản lý Khu du lịch Núi Cấm khuyến cáo du khách nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh chung, bảo quản tài sản cá nhân khi tham quan. Những dòng người vẫn tiếp tục đổ về, nối dài hành trình tìm về chốn linh thiêng, gửi gắm ước nguyện bình an trong những ngày đầu xuân.

Hai bên đường, cờ đỏ sao vàng tung bay trong gió, tô điểm cho hành trình du xuân thêm phần trang nghiêm và phấn khởi. Không gian rực rỡ sắc xuân khiến mỗi bước chân hành hương càng thêm ý nghĩa.

Từ trên cao, toàn cảnh vùng Thất Sơn hiện ra hùng vĩ, tạo nên khung cảnh vừa nên thơ vừa linh thiêng. Hành trình hành hương đầu năm không chỉ là chuyến du ngoạn mà còn là dịp để mỗi người tìm về sự an yên trong tâm hồn và khởi đầu một năm mới trọn vẹn.