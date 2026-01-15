Mẹo làm bánh bột lọc Huế dễ thành công tại nhà

Bánh bột lọc Huế là món bánh quen thuộc nhưng không ít người ngại tự làm tại nhà vì sợ bột khó quấy, bánh dễ cứng hoặc sống ruột. Theo Hồng Tươi, để bánh "dễ thành công", quan trọng nhất là đúng tỷ lệ pha bột và canh thời điểm tắt bếp khi quấy.

Dưới đây là công thức bánh bột lọc Huế được chị chia sẻ, với các bước gọn gàng, dễ thực hiện. Nguyên liệu 400 g bột năng 300 g tôm rảo thiên nhiên; 200 g thịt ba rọi; Lá chuối; Gia vị: dầu ăn, dầu màu điều, nước mắm, hạt nêm, đường, tiêu, hành tím, tỏi, ớt.

Tôm cắt đầu, rửa sạch, để ráo rồi trộn cùng một thìa cà phê đường để giữ độ tươi.

Thịt ba rọi cắt miếng nhỏ vừa ăn.

Phi thơm hành tím với dầu màu điều, cho tôm và thịt vào xào chung, nêm hạt nêm, muối vừa ăn rồi rim khoảng 30 phút để nhân săn lại và thấm gia vị. Theo Tươi, nếu muốn làm bánh bột lọc chay, có thể thay nhân bằng cà rốt, nấm mèo và nấm đông cô tươi, hương vị vẫn đậm đà.

Sau đó là bước pha bột. Đây là bước được Hồng Tươi nhấn mạnh là quyết định độ thành công của bánh.

Trộn 400 g bột năng với 700 ml nước lạnh, thêm 1 muỗng cà phê muối và 3 muỗng cà phê dầu ăn, khuấy tan hoàn toàn rồi đặt lên bếp đun lửa nhỏ. Theo Tươi, khi quấy bột trên bếp, có thể dùng hai đôi đũa để khuấy thay vì muôi hoặc thìa, giúp bột chín đều, hạn chế vón cục và dễ nhận biết thời điểm bột đạt độ sệt cần thiết.

Khi bột bắt đầu sệt và dính vào đầu đũa thì tắt bếp, tiếp tục khuấy đều đến khi bột sánh mịn.

Lá cắt dài khoảng 15 cm, ngang khoảng 10 cm. Cho một lượng bột vừa đủ vào lá chuối, đặt nhân tôm thịt vào giữa. Gấp hai mép dài trước, sau đó gói hai đầu lại, đảm bảo bột không lọt ra ngoài. Cách gói này đơn giản, dễ làm và phù hợp với người mới.

Xếp bánh vào xửng, hấp khoảng 15–20 phút đến khi bánh trong suốt. Khi bánh chín, mở nắp cho hơi nước thoát bớt rồi lấy ra để bánh không bị đọng nước.

Hồng Tươi cho biết thường pha nước chấm từ đường, nước, nước mắm và chanh, sau đó cho tỏi ớt băm vào để tạo vị chua ngọt hài hòa. Ngoài ra, bánh bột lọc cũng có thể ăn kèm nước mắm mặn với ớt, tùy khẩu vị và sở thích của mỗi người.

Bánh bột lọc nên ăn nóng để cảm nhận rõ độ dẻo của vỏ bánh và vị đậm đà của nhân. Công thức này phù hợp để làm tại nhà cho gia đình ăn hằng ngày hoặc trong các dịp sum họp, khi muốn đổi món bằng một loại bánh truyền thống, dễ làm.