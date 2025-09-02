Mẹo gọt vỏ hành không bị cay mắt, nhất cái số 1

Ăn hành mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe như tăng cường hệ miễn dịch, hỗ trợ sức khỏe tim mạch, ngăn ngừa ung thư, chống viêm, cải thiện sức khỏe xương, và có tác dụng kháng khuẩn, kháng virus mạnh mẽ. Hành chứa nhiều vitamin, khoáng chất, chất chống oxy hóa và các hợp chất có lợi như quercetin, giúp bảo vệ cơ thể khỏi các tác nhân gây hại.

Gọt hành là việc đơn giản nhưng lại khiến nhiều người "khóc dở mếu dở" vì bị cay mắt, chỉ cần vài mẹo nhỏ là bạn có thể sơ chế hành mà không cần chảy nước mắt.

- Dùng khoai tây chà lên 2 mặt dao: Muốn thái hành không cay mắt bạn nên dùng một khoanh khoai tây tươi chà lên hai mặt dao, sau đó cắt hành, ớt thoải mái mà không lo bị cay mắt.

- Làm lạnh hành trước khi dùng dao cắt hành: Để cắt hành không bị cay mắt bạn rửa sạch hành để ráo nước rồi bỏ vào ngăn đá của tủ lạnh khoảng 10 phút nếu để ngăn mắt thì 30 phút. Nếu không có tủ lạnh bạn có thể ngâm hành trong nước đá. Các tế bào của hành khi bị lạnh sẽ phản ứng chậm hơn với không khí như vậy khi cắt mắt bạn sẽ công bị cay.

- Cắt hành dưới nước: Việc cắt hành tây dưới nước hoặc dưới vòi nước cũng sẽ giúp ích một cách đáng kể bởi nước sẽ hòa tan các hợp chất lưu huỳnh trước khi chúng có thể tới được mắt của bạn.

- Mẹo hay với nến: Thắp một ngọn nến thật gần thớt của bạn khi thái hành để lượng nhiệt tỏa ra có thể rút bớt lưu huỳnh từ củ hành.

- Bật quạt: Bật quạt theo hướng cũng chiều với hướng ngồi để thổi ra xa những giọt hành bắn ra khi cắt hành. Ngoài ra, mở cửa sổ hoặc sử dụng máy hút mùi cũng là cách được các chuyên gia khuyên dùng, điều này giúp thổi bay hợp chất sulfur trước khi chúng có cơ hội tiếp xúc với mắt.

- Ngậm bánh mì: Nếu bạn ngậm một miếng bánh mì hay một miếng bánh quy trong miệng khi cắt hành, thì bạn sẽ không cảm thấy cay mắt. Vì khi bạn ngậm thức ăn trong miệng thì mũi sẽ ít bị kích thích hơn khi đó bạn sẽ ít bị chảy nước mắt.

- Giấm: Bạn hòa nước và giấm ăn với tỷ lệ 50/50 sau đó xịt lên mặt thớt và dao thì khi cắt hành sẽ không bị cay mắt. Vì giấm có khả năng làm giảm phản ứng của lưu huỳnh.

- Làm lạnh hành: Việc làm lạnh hành từ 10–15 phút trong ngăn đá hoặc 30 phút trong ngăn mát tủ lạnh cũng giúp làm chậm phản ứng hóa học tạo khí cay. Nhiệt độ thấp khiến enzyme trong hành hoạt động chậm lại, từ đó hạn chế lượng khí phát ra.

- Đeo kính: Một giải pháp khác được khuyên dùng là đeo kính bảo hộ (onion goggles) – loại kính chuyên dụng để cắt hành. Dù hơi cồng kềnh nhưng đây là rào chắn vật lý hiệu quả.

Bên cạnh đó, mẹo thú vị khác được nhiều người chia sẻ là thở bằng miệng thay vì mũi khi gọt hành. Điều này giúp giảm khả năng hút khí hành lên vùng mắt và mũi – nơi nhạy cảm với khí cay.