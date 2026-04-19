Có gì tại lễ hội mở đầu Festival Huế?

Ngày 18/4, đông đảo người dân và du khách hòa vào không khí lễ hội điện Huệ Nam (điện Hòn Chén, phường Kim Long, TP. Huế) với đoàn rước bộ xuất phát từ Thánh đường Thiên Tiên Thánh giáo (đường Chi Lăng, phường Phú Xuân) di chuyển đến khu vực công viên Thương Bạc bên bờ sông Hương.

Hoạt động do Sở Văn hóa và Thể thao TP. Huế phối hợp các đơn vị tổ chức, diễn ra vào ngày 2/3 âm lịch.

Lễ hội năm nay kéo dài trong hai ngày 18 và 19/4, với không gian trải rộng từ Thánh đường Thiên Tiên Thánh giáo, công viên Thương Bạc, trên sông Hương đến điện Huệ Nam trên núi Ngọc Trản. Ban tổ chức cho biết có hơn 6.000 người tham gia, cùng khoảng 30-40 chiếc bằng (thuyền ghép), án và thuyền rước tạo nên khung cảnh lễ hội sôi động cả trên bộ lẫn đường thủy.

Sau nghi thức mở đầu tại Thánh đường Thiên Tiên Thánh giáo, đoàn rước bộ tiến dọc đường Chi Lăng, qua cầu Gia Hội rồi nhập vào tuyến Trần Hưng Đạo trước khi dừng tại công viên Thương Bạc.

Trên quãng đường hơn 2 km, hàng trăm thánh đồng, đạo hữu trong trang phục truyền thống cùng cờ, trống, hương án tạo nên không gian lễ hội trang nghiêm nhưng rực rỡ sắc màu. Hai bên tuyến đường, đông đảo người dân và du khách theo dõi, chào đón, góp phần tạo nên bầu không khí lễ hội cộng đồng đặc trưng của xứ Huế.

Tại công viên Thương Bạc, sau các nghi lễ tiếp nối, đoàn rước chuyển xuống thuyền rồng, ngược dòng sông Hương lên điện Huệ Nam. Tại đây diễn ra nhiều nghi thức quan trọng như cáo yết, cung nghinh Thánh Mẫu nhập điện, lễ hành hương cầu nguyện, chánh tế cầu quốc thái dân an, lễ hoàn tạ và hồi loan.

Lễ hội điện Huệ Nam là sinh hoạt tín ngưỡng truyền thống của cộng đồng cư dân xứ Huế, được tổ chức thường niên vào tháng 3 và tháng 7 âm lịch tại ngôi điện thờ Thiên Y A Na Thánh Mẫu trên núi Ngọc Trản. Cuối năm 2024, lễ hội này được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Theo ban tổ chức, lễ hội không chỉ mang ý nghĩa tâm linh mà còn đóng vai trò mở màn chuỗi hoạt động Festival mùa Hạ 2026, góp phần khẳng định Huế là thành phố festival đặc trưng. Đồng thời, đây cũng là “di sản sống” khi cộng đồng trực tiếp tham gia sáng tạo, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống.

Không khí lễ hội sôi động cùng các hoạt động rước bộ, rước thuyền, hành hương và trải nghiệm văn hóa tâm linh trên sông Hương tạo điểm nhấn cho mùa du lịch hè, mở ra thêm sản phẩm du lịch đặc sắc, giàu chiều sâu văn hóa cho TP. Huế.