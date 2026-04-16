Điều đặc biệt của Tết Hàn Thực 2026 và khung giờ đẹp cúng mang lại may mắn

Tết Hàn Thực 2026 có gì đặc biệt?

Tết Hàn Thực 2026 sẽ diễn ra vào Chủ Nhật, ngày 19/04/2026 dương lịch, tức mùng 3 tháng 3 âm lịch. Đây là một trong những lễ hội truyền thống quan trọng của người Việt, thể hiện lòng biết ơn tổ tiên qua phong tục làm bánh trôi, bánh chay. Trong không khí ấm cúng này, người dân nhớ về nguồn cội và gắn kết tình cảm gia đình.

Điểm đáng chú ý, theo chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà, ngày này nằm trọn trong tiết Thanh minh (kéo dài đến 20/4). Đây là giai đoạn giao hòa giữa trời – đất, được xem là thời điểm tốt để tưởng nhớ, tri ân và kết nối tâm linh với tổ tiên.

Cũng vì chính vì vậy mà nhiều người vẫn nhầm lẫn rằng Tết Hàn Thực và Tết Thanh minh là một. Tuy nhiên, thực tế:

+ Tết Hàn Thực mang tính ẩm thực, tưởng niệm gia đình, gắn với bánh trôi, bánh chay

+ Tết Thanh minh thiên về tảo mộ, ngoài nghĩa trang, mang tính cộng đồng và dòng tộc

Chuyên gia cũng khuyên, để cúng Tết Hàn Thực 2026, mọi người nên lựa chọn các khung giờ đẹp sau lên hương:

+ Giờ Ất Mão từ 5h đến 7h

+ Giờ Bính Thìn từ 7h đến 9h

+ Giờ Kỷ Mùi từ 13h đến 15h

Mặc dù việc cúng trong các khung giờ này không mang tính bắt buộc, nhưng theo phong thủy khi lên hương vào những giờ đẹp được xem là tăng tính "thuận thiên" hài hòa giữa con người và vận khí thời điểm, đem lại may mắn cho gia chủ.

Mâm lễ cúng Tết Hàn Thực cần chuẩn bị những gì?

Lễ vật chuẩn bị cúng Tết Hàn Thực không cần cầu kỳ, mà quan trọng nhất vẫn là tấm lòng thành kính của gia chủ.

Bánh trôi bánh chay thường không thể thiếu trên mâm lễ cúng Tết Hàn Thực.

Theo lời khuyên của chuyên gia phong thủy, mâm lễ Tết Hàn Thực nên đảm bảo sự đơn giản nhưng thanh tịnh, gồm:

+ Hoa tươi

+ Trái cây (tránh quả có gai góc)

+ Trầu cau

+ 1 ly nước sạch thể hiện tâm trong sạch, thanh tịnh của gia chủ khi làm lễ

+ Bánh trôi, bánh chay là lễ vật không thể thiếu

Văn khấn ngày Tết bánh trôi bánh chay mùng 3 tháng 3 âm lịch 2026

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần).

Nam mô A Di Đà Phật ( 3 lần 3 lạy ) .

Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

Con Kính lạy Đức đương lai hạ sinh Di Lặc Tôn Phật.

Con Kính lạy Hoàng Thiên hậu Thổ chư vị tôn Thần.

Con Kính lạy Ngài đương niên hành khiển Bính Ngọ niên ngài Đại Vương Tấn Vương Hành Khiển, Thiên Hao chi Thần, Nhân Tào Phán quan.

Con Kính lạy Ngài bản cảnh Thành Hoàng chư vị đại Vương.

Con kính lạy các Ngài Ngũ phương, Ngũ đế, Ngũ nhạc thánh đế, Nhị thập tứ khí phần quan, Địa mạch thần quan, Ngũ phương long mạch linh thần Trung Ương linh thần, Thanh Long linh thần, Chu tước linh thần, Huyền Vũ linh thần Bạch Hổ linh thần cai quản.

Con kính lạy Ngũ Phúc Gia Thần Phúc Thần, Lộc Thần, Thọ Thần, Khang Thần, Ninh Thần.

Con Kính lạy Ngài bản xứ Thần linh Thổ địa.

Con kính lạy các ngài Địa Chúa Long mạch Tôn Thần và tất cả các Thần linh cai quản trong khu vực này.

- Con kính lạy Cao Tằng Tổ khảo, Cao Tằng Tổ Tỷ, Thúc Bá, Đệ Huynh, Cô Di, Tỷ Muội họ nội họ ngoại dòng họ... nguyên quán tại ...

Tín chủ (chúng) con là: ………..

Ngụ tại: ………………………Hôm nay là ngày: ………………. Tết Hàn thực, tín chủ chúng con cảm nghĩ thâm ân trời đất, chư vị Tôn thần, nhớ đức cù lao Tiên tổ, thành tâm sắm lễ, quả cau lá trầu, hương hoa trà quả, đốt nén tâm hương, dâng lên trước án.

Chúng con kính mời ngài Bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại Vương, ngài bản xứ Thần linh Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân, Ngũ phương Long Mạch, Ngũ phúc gia thần, Tài thần giáng lâm trước án chứng giám lòng thành thụ hưởng lễ vật.

Chúng con kính mời các cụ Tổ Khảo, Tổ Tỷ, chư vị Hương linh gia tiên nội ngoại họ………………… cúi xin thương xót con cháu giáng về linh chứng giám tâm thành thụ hưởng lễ vật.

Tín chủ con lại kính mời các vị vong linh các vị Tiền chủ, Hậu chủ ngụ trong nhà này, đất này đồng lâm án tiền, đồng lai hâm hưởng, phù hộ cho toàn gia chúng con luôn luôn mạnh khoẻ, mọi sự bình an, vạn sự tốt lành, lộc tài vượng tiến, gia đình hòa thuận, sở cầu tất ứng, sở nguyện tòng tâm.

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần).

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.