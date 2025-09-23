Lươn làm món này vừa ngon vừa không tanh, trẻ con cũng "nghiện"

Nguyên liệu:

- Lươn: 200gr (2 con to)

- Mộc nhĩ: 3 tai

- Cà rốt: 30 gram

- Thịt xay nhuyễn (giò sống): 100gram

- Hành lá: 5 nhánh

- Miến: 10gram

- Gia vị: hành tăm (củ nén), dầu hào, hạt nêm, hạt tiêu, mì chính.

Cách làm:

Lươn sau khi mổ, rửa sạch bằng nước pha chút muối và dấm cho bớt tanh. Sau đó cắt mỗi con thành 3 khúc có chiều dài tầm 8cm.

Ướp lươn cùng hành tăm băm nhỏ, 1 ít hạt tiêu và 1/2 muỗng cà phê hạt nêm. Xoa đều gia vị vào lươn để lươn được ngấm đều và khử mùi tanh.

Mộc nhĩ ngâm nở, cà rốt, hành lá, miến rửa sạch và băm nhỏ. Sau đó trộn tất cả cùng thịt xay. Ướp cùng 1 muỗng cà phê hạt nêm, 1/2 muỗng cà phê dầu hào, 1 ít hạt tiêu, 1/4 muỗng cà phê bột ngọt. Trộn đều hỗn hợp và ướp trong 15 phút.

Dùng 1 ít nước lọc, đun sôi và chần hành lá trong 30 giây rồi tắt bếp. Vớt lá hành ra để nguội.

Cuộn hỗn hợp thịt vào miếng lươn đã cắt. Sau đó dùng lá hành cuộn lại để cố định.

Hấp lươn: khi nước đã sôi, hạ xuống lửa vừa rồi hấp trong 10 phút là lươn chín.

Thưởng thức ngon nhất là khi còn nóng!