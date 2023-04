Lòng đỏ trứng có màu cam tốt hơn hay màu vàng?

Màu sắc của lòng đỏ trứng gà thể hiện điều gì?

Theo Zing, màu sắc của lòng đỏ có mối liên hệ chặt chẽ với thức ăn của gà mái, trái ngược giá trị dinh dưỡng tổng thể của quả trứng đó.

Tiến sĩ Fernando Cisneros tại DSM giải thích giá trị dinh dưỡng của một quả trứng được xác định bởi các yếu tố như hàm lượng protein, axit amin, vitamin và khoáng chất.

"Những con gà mái khỏe mạnh sẽ có nhiều caroten trong trứng hơn, tạo ra lòng đỏ có màu vàng đậm", tiến sĩ Fernando Cisneros giải thích.

Vì vậy, để có được lòng đỏ vàng, gà mái cần được cho ăn thức ăn chất lượng tốt, chăn nuôi đúng cách và quan trọng hơn là phải khỏe mạnh.

Jeanine Flaherty, Phó giám đốc Đảm bảo Chất lượng và An toàn Thực phẩm tại Vital Farms, cũng đồng ý màu lòng đỏ trứng là dấu hiệu cho thấy chế độ ăn uống và sức khỏe tổng thể của gà mái.

Lòng đỏ trứng là phần bổ dưỡng nhất của quả trứng. Chúng chứa vitamin E, K, D và A, cũng như các axit béo ALA, DHA và EPA.

Tương tự, bạn sẽ nhận được lượng nhỏ magiê, sắt, canxi, kẽm, choline, phốt pho và một số vitamin B khi ăn lòng đỏ trứng.

Vì sao lòng đỏ trứng có nhiều màu khác nhau?

Thông tin trên Thanh Niên, tiến sĩ Vanessa Rissetto và là đồng sáng lập của Culina Health (Mỹ) cho biết: Màu sắc của lòng đỏ thực sự có thể cho biết rất nhiều về hàm lượng dinh dưỡng của trứng.

Theo tiến sĩ Vanessa Rissetto, những lòng đỏ có màu cam sẫm và rực rỡ thường được tạo ra bởi những con gà mái được nuôi trên đồng cỏ có chế độ ăn bao gồm cỏ tươi, sâu và châu chấu. Chế độ ăn này rất giàu carotenoid, nên cho lòng đỏ màu cam đậm đà.

"Một số nghiên cứu cho thấy lòng đỏ trứng sẫm màu và nhiều màu sắc hơn, đặc biệt là từ những con gà mái nuôi trên đồng cỏ, có thể có nhiều omega-3 và vitamin hơn do gà ăn nhiều thức ăn tự nhiên hơn", tiến sĩ Rachel Paul từ CollegeNutriologist.com cho biết, theo Eat This, Not That!

Các nghiên cứu cho thấy kết hợp hạt Chia vào chế độ ăn của gà mái cũng sẽ dẫn đến lòng đỏ sẫm hơn.

Tiến sĩ Rissetto cũng cho biết màu sắc của lòng đỏ thực sự có thể có mùi vị khác nhau! Một số đầu bếp thậm chí còn nói rằng lòng đỏ có màu đậm hơn (như lòng đỏ màu cam) sẽ có "hương vị rực rỡ hơn" so với những loại lòng đỏ trứng có màu nhạt hơn.

Trong khi một số con gà có chế độ ăn tốt thì những con khác lại không được ăn nhiều thức ăn lành mạnh bằng, dẫn đến lòng đỏ nhạt hơn.

Tiến sĩ Rissetto nói: “Nếu lòng đỏ có màu vàng nhạt, những con gà mái đó có khả năng được cho ăn một chế độ bao gồm ngô và lúa mì”, theo Eat This, Not That!

Trứng là món ăn được nhiều người ưa thích. Nó cũng dễ chế biến với những thực phẩm khác. Ảnh: Internet.

Có nên lo lắng về màu sắc khác nhau của lòng đỏ?

Mặc dù lòng đỏ sẫm màu cung cấp nhiều chất dinh dưỡng cho người tiêu dùng, nhưng điều đó không có nghĩa là giá trị dinh dưỡng của trứng thay đổi. Trên thực tế, theo tiến sĩ Paul, lòng đỏ vẫn sẽ cung cấp lượng protein và chất béo như nhau, bất kể màu sắc, theo Eat This, Not That!

Giá trị dinh dưỡng của trứng không thay đổi đáng kể dựa trên màu sắc của lòng đỏ, nhưng nó là một chỉ số tuyệt vời về sức khỏe của gà mái đẻ, tiến sĩ Rissetto cho biết thêm. Vì vậy, ngay cả khi hàm lượng protein và chất béo vẫn giữ nguyên cho dù là loại trứng nào, nếu bạn đập một quả trứng thấy có lòng đỏ màu cam, thì cứ tự nhiên ăn để tăng cường chất dinh dưỡng.

Hàm lượng protein và chất béo trong trứng là như nhau, bất kể màu sắc của lòng đỏ. Ảnh: DSM Animal Nutrition and Health.

Một số lợi ích các chất dinh dưỡng và protein trong lòng đỏ trứng mang lại:

Giảm nguy cơ đau dạ dày: Lợi ích này là nhờ các protein trong lòng đỏ trứng, chẳng hạn phosvitin có thể làm giảm số lượng các hợp chất trong cơ thể gây viêm nhiễm.

Tăng cường hệ thống miễn dịch: Một số hợp chất được gọi là glycopeptide sunfat có trong màng của lòng đỏ trứng. Những thứ này có thể kích thích sản xuất đại thực bào, là những tế bào trong hệ thống miễn dịch bảo vệ cơ thể chống lại bệnh tật và nhiễm trùng.

Giảm nguy cơ mắc các vấn đề về thị lực: Hiệp hội Tim mạch Mỹ tuyên bố lòng đỏ là nguồn quan trọng của lutein và zeaxanthin. Những caroten này có thể bảo vệ chống đục thủy tinh thể và thoái hóa điểm vàng, hai vấn đề về mắt phổ biến thường phát triển sau 55 tuổi.

Theo Jeanine Flaherty, bạn không nên lo lắng về màu sắc khác nhau của lòng đỏ trứng vì "sự thay đổi màu sắc của lòng đỏ bị ảnh hưởng bởi tần suất, số lượng và những gì gà mái ăn".

Những con gà mái được nuôi trên đồng cỏ nên màu sắc của lòng đỏ thay đổi theo mùa là điều tự nhiên. Từ mùa hè đến đầu mùa thu, những con gà mái có xu hướng ăn ít hơn do nhiệt độ ấm lên. Vào mùa đông, gà mái có xu hướng ăn nhiều hơn để giữ ấm.

Dù bạn thích màu lòng đỏ trứng ra sao thì tất cả đều có một lượng dinh dưỡng khổng lồ bổ sung cho cơ thể.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/long-do-trung-co-mau-cam-tot-hon-hay-mau-vang-a602641.htmlNguồn: https://www.nguoiduatin.vn/long-do-trung-co-mau-cam-tot-hon-hay-mau-vang-a602641.html