Cách đơn giản chọn mua trứng vịt lộn ngon và bổ dưỡng nhất, tránh mua phải trứng già và ung

Vì sao nên mua trứng vịt lộn non, tránh mua quả già

Trứng vịt lộn muốn ngon, bổ dưỡng phải là loại trứng non và mới. Lúc này phần cùi dừa của trứng cũng nhỏ và mềm ăn rất ngon và dễ ăn. Còn khi khi trứng già, phần cùi dừa to và cứng chiếm phần lớn trong quả trứng. Phần con hình thành rõ nét với nhiều lông non vừa kém dinh dưỡng vừa khó ăn. Hơn nữa, trứng già khi luộc rất dễ bị nổ. Vì thế, khi bạn muốn ăn trứng vịt lộn cần biết cách để phân biệt trứng non và già trước khi mua nhé.

Cách chọn trứng vịt lộn non, ngon

Cảm nhận độ nặng, nhẹ của trứng

Phương pháp đơn giản nhất mà bạn có thể áp dụng để phân biệt quả trứng vịt lộn non hay già đó chính là cầm trứng trên tay.

Nếu bạn có cảm giác chắc, nặng tay thì đây là những quả trứng non nhiều nước, có đầy đủ lòng trắng và đỏ. Ngược lại, nếu bạn cảm thấy nhẹ tay thì đây là trứng đã hình thành vịt con, trứng già và phần lòng đỏ rất ít.

Lắc trứng để cảm nhận

Thông thường, phần lòng trắng và đỏ của trứng mới đều rất đặc nên khi lắc quả trứng bạn sẽ không nghe thấy tiếng chuyển động.

Ngược lại, đối với trứng cũ, do vịt con đã thành hình nên khoảng trống phía trên rộng, bạn lắc sẽ nghe thấy tiếng động phát ra.

Nếu thích ăn trứng vịt lộn già thì bạn nên chọn mua những quả có khoảng trống rộng ở một đầu. Hoặc chọn quả trứng vịt lộn trông đầy hơn và có khoảng trống nhỏ nếu bạn thích ăn những quả non nhé.

Soi trứng dưới ánh sáng

Khi chọn mua trứng vịt lộn thì bạn có thể đưa quả trứng lên vùng có ánh sáng mạnh, sau đó quan sát xem có khoảng trống bên trong quả trứng hay không.

Nếu như bạn thấy quả trứng đó có khoảng trống rộng thì đó là quả trứng đã già. Còn nếu là khoảng trống nhỏ thì đó là trứng vịt lộn non.

Trong quá trình soi trứng, bạn cũng có thể quan sát để đánh giá xem đó là trứng mới hay cũ.

Nếu thấy có màu hồng trong suốt cùng mảng ở giữa (đó là phôi) có màu đỏ đậm và xuất hiện các mạch máu lan tỏa đi nhiều nơi, trông tất cả đều chắc chắn thì đó là trứng tươi, bạn nên chọn mua.

Còn trường hợp nếu khi xoay quả trứng mà phần phôi di động nhanh cộng với hệ thống mạch máu yếu và mờ nhạt thì đó là trứng hỏng.

Sử dụng nước để nhận biết

Với cách này thì bạn hãy chuẩn bị một thau nước muối loãng rồi thả số trứng bạn chọn vào.

Nếu quả trứng vịt lộn chìm xuống dưới thì chúng là những quả còn tươi, còn nếu những quả đã bị hỏng hoặc để quá lâu sẽ nổi lờ đờ trên mặt nước.

Nên chọn hộp trứng được xếp hạng AA

Thông thường trứng ngon nhất là khi ấp được khoảng 20 ngày. với phần mề trắng còn nhỏ, mềm không rắn; phần con thì đủ non, không bị già quá. Bạn nên lưu ý về thời gian đóng hộp khi mua trứng vịt lộn.

Vậy nên, khi bạn chọn mua trứng tại các siêu thị thì nên chọn những hộp trứng đóng dấu xếp hạng là AA, vì trứng hạng AA là những trứng hay dùng theo hạn sử dụng khuyến cáo của nhà sản xuất hoặc đóng hộp. Trên hạn sử dụng ghi ngày bao nhiêu thì bạn sử dụng sản phẩm đến đúng ngày đó.

Ngoài ra, đối với trứng vịt lộn sống thì bạn cần giữ trứng ở nhiệt độ ấm áp trong khoảng 37 độ C. Đối với trứng vịt lộn đã luộc chín thì bạn có thể bảo quản trong tủ lạnh để giữ trứng được lâu hơn nhé.

Cách bảo quản trứng vịt lộn sống, đã luộc chín dùng được nhiều ngày

Cách bảo quản trứng vịt lộn sống

Trứng vịt lộn ấp bao lâu có thể dùng được?

Trứng vịt lộn hay hột vịt lộn là trứng vịt khi phôi thai đã được phát triển thành hình. Nói một cách dễ hiểu hơn thì đây là trứng vịt đang được ấp dở.

Thông thường, trứng vịt được ấp được khoảng 16 đến 19 ngày là có thể sử dụng để chế biến món ăn. Tùy vào sở thích ăn trứng lộn non hay già mà người ta sẽ lấy trứng ra sớm hay muộn từ trong máy ấp.

Trứng vịt ấp nở sẽ cần tới 28 ngày ấp trong máy ấp trứng. Còn với trứng vịt lộn thì chỉ cần khoảng 17 ngày là có thể sử dụng được.

Cách bảo quản trứng vịt lộn còn sống

Để bảo quản trứng vịt lộn còn sống, bạn cần giữ cho trứng ở nơi ấm áp, nhiệt độ khoảng 37 độ C. Vì ở nhiệt độ này phôi trứng vẫn sẽ sống và phát triển bình thường, khi ăn vẫn giữ được độ ngon như khi mới lấy trứng ra khỏi lò ấp.

Với cách bảo quản này, có thể bảo quản trứng từ 1 - 5 ngày mà khi ăn vẫn rất ngon. Nếu để lâu hơn, trứng sẽ già và con có nhiều lông hơn.

Cách bảo quản trứng vịt lộn đã luộc chín

Bạn có thể bảo quản trứng vịt lộn đã luộc chín trong tủ lạnh được khoảng một tuần. Tuy nhiên, với điều kiện là trứng được cho vào tủ lạnh trong vòng 2 tiếng sau khi được luộc chín.

Khi bảo quản trứng vịt lộn đã luộc chín trong tủ lạnh bạn không nên bóc vỏ trứng. Trứng nên được giữ nguyên thì mới có thể đảm bảo giữ lại được lượng dinh dưỡng ban đầu mà trứng có.

Bên cạnh đó, với nhiệt độ 10 độ C trong tủ lạnh thì trứng vịt lộn rất dễ bị vi khuẩn xâm nhập. Do đó, khi bảo quản trứng trong tủ lạnh, bạn nên cho trong vào trong hộp, đậy kín nắp và khi lấy ra sử dụng thì nên hâm nóng lại.

Tuy nhiên, các chuyên gia dinh dưỡng đã đưa ra lời khuyên là nên ăn trứng vịt lộn ngay khi mới luộc, không nên bảo quản trứng lâu.

Hoặc nếu phải bảo quản thì chỉ nên sử dụng trong vòng 7 ngày. Bởi vì nếu để quá lâu, phần lòng trắng của trứng sau khi rã đông sẽ bị dẻo và chảy nước, nếu ăn có thể sẽ khiến bạn gặp một số vấn đề về tiêu hóa.

Không để trứng vịt lộn đã chín ở nhiệt độ phòng

Bạn chỉ để trứng vịt lộn đã luộc chín ở nhiệt độ phòng trong vòng 2 tiếng. Càng để trứng tiếp xúc lâu với không khí càng làm tăng thêm sự xâm nhập của vi khuẩn vào trong trứng, làm trứng dễ bị hỏng, không thể sử dụng được nữa.

Do vậy, bạn nên ăn trứng sau khi vừa luộc chín để vừa thưởng thức được trọn vẹn hương vị của món ăn, vừa tốt cho sức khỏe.

Trứng vịt lộn luộc để qua đêm ăn được không?

Trên thực tế, trứng dễ bị vi khuẩn xâm nhập nhất là trứng luộc lòng đào, chưa chín và trứng để bên ngoài qua đêm.

Việc sử dụng những loại trứng này có thể gây ra những vấn đề ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe, đặc biệt là hệ tiêu hóa. Do vậy, bạn không nên sử dụng trứng vịt lộn đã luộc qua đêm.

