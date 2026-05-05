"Giải mã" sức hút Lầu Bảo Đại Nha Trang: Có gì bên trong dinh thự vừa tái xuất sau 10 năm?

Sau thời gian gia cố, sửa chữa và chỉnh trang cảnh quan, di tích Biệt thự Cầu Đá (lầu Bảo Đại) ở Nha Trang được mở cửa phục vụ người dân và du khách.

Biệt thự Cầu Đá (Lầu Bảo Đại) ở Nha Trang, Khánh Hòa đã mở cửa trở lại ngày 25/4. Khu di tích biệt thự Cầu Đá (di tích lầu Bảo Đại) nằm trên núi Cảnh Long (phường Nha Trang), gồm 5 căn biệt thự mang tên Nghinh Phong (Xương Rồng), Vọng Nguyệt (Hoa Sứ), Hoa Giấy, Phượng Vỹ và Cây Bàng, được người Pháp xây dựng từ năm 1923. Ảnh: C.T

Du khách cùng người dân địa phương mang theo máy ảnh và các dụng cụ, thiết bị để ghi lại khoảnh khắc tại Lầu Bảo Đại. Ghi nhận của PV Dân Việt, không gian lầu Bảo Đại vẫn giữ được vẻ cổ kính với những căn biệt thự mang kiến trúc Pháp nằm giữa nhiều cây xanh lâu năm. Ảnh: C.T

Hiện nay, di tích lầu Bảo Đại (tỉnh Khánh Hòa) đón lượng lớn người dân và du khách đến tham quan sau hơn 10 năm đóng cửa. Tại biệt thự Nghinh Phong và Vọng Nguyệt từng là nơi nghỉ mát của Vua Bảo Đại và Hoàng hậu Nam Phương trong giai đoạn 1940-1945. Ảnh: C.T

Sơ đồ tham quan di tích Lầu Bảo Đại Nha Trang, Khánh Hòa giúp cho người dân và du khách khi đến đây dễ dàng đi lại. Ảnh: C.T

Một góc từ trên cao ghi lại lối đi vào khu vực Lầu Bảo Đại. Hiện nay, nhiều hạng mục cũ đã được dọn dẹp, chỉnh trang sạch sẽ nhưng vẫn giữ nét trầm mặc vốn có. Ảnh: C.T

Bà Phạm Thị Hoàng (phường Nam Nha Trang, Khánh Hòa) cho biết, trước kia sau những giờ buôn bán bà cùng người thân vào tham quan, chụp ảnh và ngắm cảnh đến gần tối mới về nhà và sau đó nơi đây đóng cửa không thể vào. Mấy ngày nay, người thân thông tin Lầu Bảo Đại đã mở cửa trở lại nên hôm nay mới vào. Ảnh:C.T

Không những có thế hệ trẻ đến tham quan, các thế hệ lớn tuổi từng bước chân chậm rãi đi theo bậc thang để ngắm Lầu Bảo Đại. Ảnh: C.T

Phía trên Lầu Bảo Đại có thể nhìn xung quanh Nha Trang và một số khu du lịch nổi tiếng trên biển ở Khánh Hòa. Ảnh: C.T

Người dân đang tận hưởng và chọn góc để chụp ảnh. Lần đầu tiên đến tham quan lầu Bảo Đại, chị Nguyễn Ngọc Trinh, du khách đến từ TP.HCM, cho biết khá bất ngờ vì nơi này vừa có giá trị lịch sử vừa sở hữu vị trí ngắm biển rất đẹp.

Việc mở cửa vào dịp nghỉ lễ giổ Tổ Hùng Vương vừa qua đã thu hút rất đông du khách đến đây tham quan, tìm hiểu. Hai căn biệt thự Xương Rồng (Nghinh Phong) và Bông Sứ (Vọng Nguyệt) trong khuôn viên di tích Biệt thự Cầu Đá đã được gia cố, sửa chữa tạm thời. Đơn vị quản lý di tích đã sửa chữa 2 căn biệt thự nêu trên; trồng bổ sung một số cây cảnh, cây trang trí góp phần cải thiện môi trường sinh thái, tạo không gian hài hòa trong khuôn viên.

Quá trình bảo tồn khu di tích này đã trải qua nhiều biến động trong hơn một thập kỷ qua. Ảnh: C.T