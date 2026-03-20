Loại thịt giàu khoáng chất hỗ trợ xương và hệ miễn dịch, nấu món này thanh mát ăn hoài không ngán

Loại thịt này là thực phẩm giàu dinh dưỡng nhưng lại ít chất béo: Thịt tôm. Trong 100g tôm có khoảng 20–24g protein, nhiều canxi, selen, vitamin B12 và omega-3.

So với trứng và sữa, loại thịt này cung cấp lượng đạm tương đương nhưng ít chất béo hơn, đồng thời giàu khoáng chất hỗ trợ xương và hệ miễn dịch.

Từ tôm có thể chế biến rất nhiều món ăn ngon, giàu dinh dưỡng, trong đó có món bún tôm chua cay. Chỉ với vài nguyên liệu quen thuộc như tôm tươi, cà chua và thơm (dứa), bạn đã có thể nấu một nồi bún tôm chua thanh thơm dịu, nước dùng ngọt tự nhiên từ đầu tôm, vừa nhẹ bụng vừa đầy đủ dinh dưỡng cho cả nhà.

Dân Việt giới thiệu cách nấu bún tôm chua cay này như sau:

Nguyên liệu nấu bún tôm chua cay

- 300–400g tôm tươi

- Cà chua

- 1/3 – 1/2 trái thơm (dứa)

- Vỏ và đầu tôm

- 500g bún tươi

- Sả đập dập

- Hành tím, tỏi băm

- Ớt (tùy khẩu vị)

- Rau sống ăn kèm

- Gia vị: Nước mắm, muối, đường, hạt nêm.

Cách nấu bún tôm chua cay

* Nấu nước dùng tôm

- Tôm lột vỏ, giữ lại phần vỏ và đầu tôm.

- Phi thơm hành tỏi trong nồi.

- Cho vỏ và đầu tôm vào xào cho dậy mùi.

- Thêm khoảng 1 – 1,5 lít nước, cho sả đập dập vào và nấu khoảng 10 – 15 phút.

- Lọc bỏ xác tôm để lấy phần nước dùng trong và ngọt.

* Làm nước cốt chua

- Xay nhuyễn cà chua và thơm.

- Lọc qua rây nếu muốn nước mịn.

- Cho phần nước cốt này vào nồi nước dùng.

- Nêm gia vị theo khẩu vị gia đình, đun thêm khoảng 5 phút để cà chua và thơm chín, tạo vị chua thanh nhẹ.

* Hoàn thành món ăn

- Cho tôm vào nấu 2 – 3 phút là chín.

- Thêm ớt hoặc một ít sa tế nếu thích cay.

- Nếm lại vị chua – ngọt – mặn cho hài hòa.

Khi ăn, cho bún ra tô, chan nước dùng cùng tôm và thêm rau sống ăn kèm.

*Mẹo nhỏ để nước dùng thơm ngon

- Xào đầu tôm trước khi nấu giúp nước dùng ngọt đậm và thơm hơn.

- Xay thơm cùng cà chua giúp vị chua dịu, không gắt như khi dùng me.

- Có thể phi thêm một muỗng dầu điều để nước dùng có màu đẹp và hấp dẫn.

Một tô bún tôm chua thanh nóng hổi với vị ngọt tự nhiên từ tôm, vị chua dịu từ cà chua và thơm, thêm chút rau sống giòn mát – đó không chỉ là món ăn ngon cho ngày nắng nóng mà còn là bữa ăn nhẹ nhàng, đầy đủ dinh dưỡng cho cả gia đình.

Chúc các bạn thành công khi chế biến loại thịt này!

*Món ăn và hình ảnh do Fb Đan Vy thực hiện.