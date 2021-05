Loại rau được coi là "món ăn trường thọ" mọc đầy vào mùa hè, giá rẻ, đừng bỏ qua

Thứ Hai, ngày 31/05/2021 05:41 AM (GMT+7)

Rau dền được coi là "món ăn trường thọ" vì nó giúp kiểm soát huyết áp, bảo vệ mạch máu và có hàm lượng canxi cao hơn cả sữa.

Đông y có câu: “Tháng năm ăn rau dền là chính, tháng sáu không dùng rau dền để đổi trứng, tháng bảy có vàng cũng không đổi rau dền”.

Người Việt vẫn thường coi rau dền là món ăn trường thọ bởi những công dụng của nó. Mùa hè là thời điểm tốt để ăn rau dền, bởi không những rẻ mà còn có công dụng đặc biệt tốt cho sức khỏe.

Đông y đánh giá rất cao tác dụng của rau dền nên gọi thực phẩm này là rau “trường thọ”. Ảnh minh hoạ

Tại sao ăn rau dền vào mùa hè là thích hợp? Vì mùa hè nóng ẩm nên người ta thường cảm thấy khó thở, rất ngột ngạt và không có cảm giác thèm ăn. Trong đông y gọi là "tỳ vị hư hàn ẩm thấp". Ẩm ướt nặng và nóng sẽ gây khó chịu, khó thở, đặc điểm quan trọng nhất của rau dền là thanh nhiệt, khử ẩm, giải độc.

Không chỉ vậy, theo quan điểm dinh dưỡng hiện đại, thực phẩm giàu chất dinh dưỡng đa dạng này còn giúp ích rất nhiều cho việc phòng chống bệnh tật và chăm sóc sức khỏe.

Rau dền có hàm lượng vitamin A rất cao cộng thêm các vitamin B (B1, B6, B12), C, PP, các protid, đặc biệt hàm lượng lysin cao hơn cả lúa, mì, đậu nành, bắp vàng. Không những thế, rau dền còn giàu chất sắt, canxi, và protein.

Rau dền dứng đầu bảng trong các nhóm giàu bởi hàm lượng chất dinh dưỡng, vitamin và khoáng chất đặc biệt cao. Nhất là trong rau dền có rất nhiều sắt. Ảnh minh hoạ

Bảo vệ mạch máu

Rau dền chứa nhiều chất dinh dưỡng như vitamin B1, B6, B12 và chất xơ có tác dụng phòng chống xơ cứng động mạch, bảo vệ hệ tim mạch.

Hàm lượng kali của nó cũng cao hơn trong các loại rau thông thường, ở mức 340 mg/100g. Kali + canxi có thể ức chế sự hấp thụ natri, do đó có tác dụng kiểm soát áp suất.

Bổ não, chống sa sút trí tuệ

Rau dền cũng bổ sung axit folic giúp bổ não, chống sa sút trí tuệ. Axit folic chủ yếu có trong các loại rau sẫm màu, trong các loại rau ăn hàng ngày, hàm lượng axit folic của rau dền lên tới 300 microgam/100g, là hàm lượng cao nhất trong các loại rau.

Người già và trẻ em ăn nhiều rau dền giúp bổ não, chống sa sút trí tuệ, nâng cao trí tuệ.

Rau dền rất giàu chất sắt, canxi và vitamin K, có thể thúc đẩy quá trình đông máu, tăng khả năng vận chuyển oxy, thúc đẩy chức năng tạo máu hoạt động hiệu quả. Ảnh minh hoạ

Bổ sung canxi

Hàm lượng canxi trong rau dền rất cao, cùng một trọng lượng thì hàm lượng canxi còn cao hơn cả sữa!

So với các loại rau có hàm lượng canxi cao khác, hàm lượng canxi trong rau dền cao gấp 3 lần so với rau mồng tơi và 2 lần so với cải thảo. Ăn rau dền giúp cho người già xương chắc khỏe, trẻ em tăng trưởng và phát triển chiều cao.

Lá rau dền mềm, có mùi thơm, cách chế biến rất đơn giản, luộc hoặc thái nhỏ xào với tỏi hoặc nấu cháo.

Có hai cách ăn rau dền xin giới thiệu với độc giả, rất ngon và tốt cho sức khỏe, hãy thử ngay nhé.

Nước rau dền thanh mát giúp giải độc, hạ hoả

Rửa sạch rau dền rồi đun lấy nước, lọc lấy nước cốt, trộn vào một lượng mật ong thích hợp. Thức uống này rất tốt cho người hay bốc hoả, thức khuya, đau họng. Có thể thông họng, khử hỏa, giải độc bằng cách nhâm nhi.

Nước rau dền giúp thanh lọc, giải độc rất tốt cho cơ thể. Ảnh minh hoạ

Thịt bò hầm súp rau dền đỏ bảo vệ tim mạch

- Chuẩn bị rau dền đỏ, thịt bò, dứa. Rau dền đỏ được chần nhanh để loại bỏ axit oxalic, sau đó cho vào nước sôi đun sôi trong 20 phút để tạo thành món canh có màu đỏ tự nhiên.

- Cắt thịt bò thành từng miếng và ướp trong nước lá dứa.

- Cho ít dầu vào nồi, cho thịt bò đã ướp vào xào với nước chảy trên lửa lớn. Sau khi lớp thịt bò bên ngoài chuyển màu, có thể vớt ra đĩa.

- Cho quế, hồi, hành lá, gừng, tỏi vào xào trên lửa lớn, cho thịt bò vào trở lại, đổ một bát nước súp dền đỏ vào, thêm 1 thìa cà phê muối, đường và dầu hào, đun nhỏ lửa trong 70 phút. Cho rau dền đỏ đã luộc vào xào một lúc để bắc ra khỏi nồi.

Thịt bò hầm súp rau dền đỏ bảo vệ tim mạch. Ảnh minh hoạ

Những lưu ý cần biết khi ăn rau dền

Chần trước khi ăn: Hàm lượng axit oxalic trong rau dền tương đối cao, không có lợi cho việc hấp thụ canxi. Trước khi ăn, nên chần nhanh qua nước sôi rồi mới thực hiện các bước chế biến tiếp theo.

Sự khác biệt giữa rau dền đỏ và xanh: Có hai loại rau dền là dền đỏ và dền xanh. Xét về mặt dinh dưỡng thì sự khác biệt không lớn lắm. Tuy nhiên đông y cho rằng dền xanh có tác dụng thanh nhiệt tốt hơn, còn dền đỏ thì tốt hơn cho máu.

Đừng vứt rễ rau dền: Rễ cây dền gai có tác dụng thanh nhiệt, hạ hỏa, kháng khuẩn, tiêu viêm mạnh hơn thân và lá, rễ mềm có thể ăn trực tiếp hoặc cắt làm canh, sắc uống có tác dụng cải thiện độ tươi.

Rễ dau dền có thể trị vết sưng, bầm tím hiệu quả. Ảnh minh hoạ

Nếu rễ quá già, mùi vị không tốt có thể phơi khô xay thành bột, trộn với ít rượu, đắp ngoài da, trị vết sưng nhỏ, vết bầm tím rất hiệu quả.

