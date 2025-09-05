25 món chay cực kỳ hấp dẫn trong mùa lễ Vu Lan

Chị Bảo Bình lựa chọn ăn chay để cải thiện sức khỏe, 1 phần vì các món chay rất ngon, hợp với khẩu vị của chị. Chị Bình chia sẻ, ngày trước chị không biết và thậm chí còn ghét nấu ăn. Nhưng từ khi biết đến món chay, chị cảm thấy rất yêu thích và muốn tự mày mò, học cách nấu thêm nhiều món ngon cho chính mình và cả gia đình.

Các món chay sẽ gây nhàm chán nếu người nấu không học hỏi thêm cách chế biến mới vì nguyên liệu có phần hạn chế hơn món mặn. Vì vậy, chị Bảo Bình tìm kiếm thêm công thức trên mạng, qua sách báo và tự rút ra kinh nghiệm của chính mình. Sau 3 năm, chị Bình ngày càng thêm yêu các món chay và tự tích lũy cho mình rất nhiều kinh nghiệm chế biến, kết hợp thực phẩm sao cho hấp dẫn nhất.

Dưới đây là những món chay từ bún, mì,... chị Bảo Bình chia sẻ để mọi người có thêm gợi ý khi nấu. Các nguyên liệu rất phổ biến và dễ kiếm như nấm, rau, củ. Mùa lễ Vu Lan chính là thời điểm tuyệt vời để bạn vào bếp nấu những món chay và quây quần cùng ăn với những người thân yêu trong gia đình.

Bún riêu chay

Bánh canh cua chay

Bún mắm chay

Bún cá chay

Mì Quảng chay

Bò kho chay

Bún lứt Miso chay

Miến măng gà chay

Bún dọc mùng chay

Mì ramen chay

Bún ốc chay

Bún Huế chay

Mì khoai môn

Bún cá chay

Nui chay

Bún cà chua

Miến trộn chay

Bánh canh

Bánh hỏi heo quay chay

Sushi chay

Hủ tiếu xá xíu chay

Mì bò Đài Loan chay

Mì thịt viên chay

Bò sốt vang chay

Mì Udon xào cay