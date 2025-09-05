25 món chay cực kỳ hấp dẫn trong mùa lễ Vu Lan
Dưới đây là những món chay từ bún, miến, mì,... vô cùng hấp dẫn, nguyên liệu dễ kiếm và ai cũng có thể làm được.
Chị Bảo Bình lựa chọn ăn chay để cải thiện sức khỏe, 1 phần vì các món chay rất ngon, hợp với khẩu vị của chị. Chị Bình chia sẻ, ngày trước chị không biết và thậm chí còn ghét nấu ăn. Nhưng từ khi biết đến món chay, chị cảm thấy rất yêu thích và muốn tự mày mò, học cách nấu thêm nhiều món ngon cho chính mình và cả gia đình.
Các món chay sẽ gây nhàm chán nếu người nấu không học hỏi thêm cách chế biến mới vì nguyên liệu có phần hạn chế hơn món mặn. Vì vậy, chị Bảo Bình tìm kiếm thêm công thức trên mạng, qua sách báo và tự rút ra kinh nghiệm của chính mình. Sau 3 năm, chị Bình ngày càng thêm yêu các món chay và tự tích lũy cho mình rất nhiều kinh nghiệm chế biến, kết hợp thực phẩm sao cho hấp dẫn nhất.
Dưới đây là những món chay từ bún, mì,... chị Bảo Bình chia sẻ để mọi người có thêm gợi ý khi nấu. Các nguyên liệu rất phổ biến và dễ kiếm như nấm, rau, củ. Mùa lễ Vu Lan chính là thời điểm tuyệt vời để bạn vào bếp nấu những món chay và quây quần cùng ăn với những người thân yêu trong gia đình.
Bún riêu chay
Bánh canh cua chay
Bún mắm chay
Bún cá chay
Mì Quảng chay
Bò kho chay
Bún lứt Miso chay
Miến măng gà chay
Bún dọc mùng chay
Mì ramen chay
Bún ốc chay
Bún Huế chay
Mì khoai môn
Nui chay
Bún cà chua
Miến trộn chay
Bánh canh
Bánh hỏi heo quay chay
Sushi chay
Hủ tiếu xá xíu chay
Mì bò Đài Loan chay
Mì thịt viên chay
Bò sốt vang chay
Mì Udon xào cay
Với công thức làm 13 món chay tại nhà, mẹ đảm sẽ có mâm cúng chay ngon, đẹp mắt, hương vị đặc sắc theo khẩu vị riêng của gia đình mà không lo về vấn đề an toàn thực phẩm.
