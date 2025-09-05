Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

25 món chay cực kỳ hấp dẫn trong mùa lễ Vu Lan

Sự kiện: Món chay ngon
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Dưới đây là những món chay từ bún, miến, mì,... vô cùng hấp dẫn, nguyên liệu dễ kiếm và ai cũng có thể làm được.

Chị Bảo Bình lựa chọn ăn chay để cải thiện sức khỏe, 1 phần vì các món chay rất ngon, hợp với khẩu vị của chị. Chị Bình chia sẻ, ngày trước chị không biết và thậm chí còn ghét nấu ăn. Nhưng từ khi biết đến món chay, chị cảm thấy rất yêu thích và muốn tự mày mò, học cách nấu thêm nhiều món ngon cho chính mình và cả gia đình.

Các món chay sẽ gây nhàm chán nếu người nấu không học hỏi thêm cách chế biến mới vì nguyên liệu có phần hạn chế hơn món mặn. Vì vậy, chị Bảo Bình tìm kiếm thêm công thức trên mạng, qua sách báo và tự rút ra kinh nghiệm của chính mình. Sau 3 năm, chị Bình ngày càng thêm yêu các món chay và tự tích lũy cho mình rất nhiều kinh nghiệm chế biến, kết hợp thực phẩm sao cho hấp dẫn nhất.

Dưới đây là những món chay từ bún, mì,... chị Bảo Bình chia sẻ để mọi người có thêm gợi ý khi nấu. Các nguyên liệu rất phổ biến và dễ kiếm như nấm, rau, củ. Mùa lễ Vu Lan chính là thời điểm tuyệt vời để bạn vào bếp nấu những món chay và quây quần cùng ăn với những người thân yêu trong gia đình.

Bún riêu chay

Bún riêu chay

Bánh canh cua chay&nbsp;

Bánh canh cua chay 

Bún mắm chay&nbsp;

Bún mắm chay 

Bún cá chay

Bún cá chay

Mì Quảng chay

Mì Quảng chay

Bò kho chay&nbsp;

Bò kho chay 

Bún lứt Miso chay

Bún lứt Miso chay

Miến măng gà chay&nbsp;

Miến măng gà chay 

Bún dọc mùng chay

Bún dọc mùng chay

Mì ramen chay

Mì ramen chay

Bún ốc chay&nbsp;

Bún ốc chay 

Bún Huế chay&nbsp;

Bún Huế chay 

Mì khoai môn

Mì khoai môn

Bún cá chay

Bún cá chay

Nui chay

Nui chay

Bún cà chua

Bún cà chua

Miến trộn chay

Miến trộn chay

Bánh canh&nbsp;

Bánh canh 

Bánh hỏi heo quay chay

Bánh hỏi heo quay chay

Sushi chay

Sushi chay

Hủ tiếu xá xíu chay

Hủ tiếu xá xíu chay

Mì bò Đài Loan chay

Mì bò Đài Loan chay

Mì thịt viên chay

Mì thịt viên chay

Bò sốt vang chay

Bò sốt vang chay

Mì Udon xào cay

Mì Udon xào cay

Công thức làm 13 món chay cực ngon cho mâm cúng rằm mà chi phí chỉ 400.000 đồng
Công thức làm 13 món chay cực ngon cho mâm cúng rằm mà chi phí chỉ 400.000 đồng

Với công thức làm 13 món chay tại nhà, mẹ đảm sẽ có mâm cúng chay ngon, đẹp mắt, hương vị đặc sắc theo khẩu vị riêng của gia đình mà không lo về vấn đề an toàn thực phẩm.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Bảo Bình ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-05/09/2025 17:51 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Món chay ngon Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN