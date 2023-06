Đừng ăn cà chua cùng 5 loại thực phẩm này kẻo rước họa vào thân

1. Thực phẩm giàu tinh bột

Các loại thực phẩm giàu tinh bột như ngô, khoai khi ăn cùng cà chua có thể gây đầy hơi, khó tiêu. Các axit có trong cà chua kết hợp với các loại thực phẩm này có thể cản trở quá trình tiêu hóa tinh bột, gây cảm giác khó chịu.

2. Thực phẩm giàu chất béo

Các thực phẩm nnhư thịt lợn, nội tạng động vật, các sản phẩm từ kem, v.v. Vitamin C và vitamin A trong cà chua có tác dụng cản trở nhất định đối với quá trình tiêu hóa chất béo, dễ dẫn đến khó tiêu và tích mỡ. Ngoài ra, việc nạp quá nhiều thực phẩm giàu chất béo sẽ làm tăng tích tụ cholesterol, không tốt cho sức khỏe tim mạch và mạch máu não.

3. Dưa chuột

Ăn cà chua với dưa chuột có thể dẫn đến tăng axit. Dưa chuột là thực phẩm có tính kiềm, còn cà chua là thực phẩm có tính axit, sự gặp gỡ của hai loại này sẽ cản trở quá trình tiết axit dịch vị bình thường, gây ra tình trạng tăng axit trong dạ dày, dễ gây đau bụng, khó tiêu.

4. Sữa chua

Sự kết hợp giữa axit trái cây chứa trong cà chua và vi khuẩn axit lactic trong sữa chua sẽ phá hủy hoạt động của vi khuẩn axit lactic và làm suy yếu tác dụng lợi khuẩn của sữa chua. Ngoài ra, axit trái cây cũng sẽ đẩy nhanh quá trình lên men của axit lactic trong sữa chua, dẫn đến tăng vị chua và ảnh hưởng đến mùi vị.

5. Khoai lang

Ăn cà chua với khoai lang sẽ làm giảm hàm lượng vitamin C trong cà chua. Khoai lang chứa nhiều enzym vitamin C, enzym này sẽ phân hủy vitamin C trong cà chua và làm giảm giá trị dinh dưỡng của chúng.

Các loại thực phẩm nên kết hợp cùng cà chua

- Tỏi: Allicin trong tỏi có tác dụng kháng khuẩn và chống oxy hóa, ăn cùng cà chua có thể tăng cường khả năng miễn dịch, ngăn ngừa nhiễm trùng. Ngoài ra, tỏi còn có thể tạo hương vị cho cà chua, giúp cà chua thơm ngon hơn.

- Dầu ôliu: Sự kết hợp giữa cà chua và dầu ôliu có thể làm tăng khả năng hấp thụ vitamin A, E và β-caroten. Các chất hòa tan trong chất béo trong dầu ô liu giúp tăng khả năng cung cấp các chất dinh dưỡng này, đồng thời làm tăng thêm cảm giác ngon miệng cho thức ăn.

- Rau xanh: Sự kết hợp giữa cà chua và rau xanh có thể làm tăng lượng chất xơ hấp thụ, giúp thúc đẩy tiêu hóa và duy trì sức khỏe đường ruột. Vitamin K trong rau xanh cũng có thể tăng cường tác dụng của vitamin C trong cà chua và cải thiện tác dụng chống oxy hóa của nó.

- Quả bơ: Chất béo có trong quả bơ giúp cải thiện quá trình hấp thụ lycopene trong cà chua. Lycopene là một chất chống oxy hóa mạnh, ăn cùng với bơ có thể tăng khả năng hấp thụ chất này, có lợi cho sức khỏe tim mạch và chống lão hóa.

- Trứng: Sự kết hợp giữa cà chua và trứng có thể cải thiện chất lượng protein và tăng tính toàn diện của dinh dưỡng. Lecithin trong trứng cũng giúp cơ thể hấp thụ tốt hơn các vitamin tan trong chất béo trong cà chua.

Nguồn: https://nongthonviet.com.vn/dung-an-ca-chua-cung-5-loai-thuc-pham-nay-keo-ruoc-hoa-vao-than-1477...Nguồn: https://nongthonviet.com.vn/dung-an-ca-chua-cung-5-loai-thuc-pham-nay-keo-ruoc-hoa-vao-than-1477710.ngn