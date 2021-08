Chiên theo 3 cách này, phồng tôm giòn rụm mà không tốn dầu mỡ

Thứ Hai, ngày 23/08/2021 10:00 AM (GMT+7)

Thay vì phải dùng chảo chiên ngập dầu, bạn hoàn toàn có thể chiên phồng tôm không cần dầu mỡ mà thành phẩm đảm bảo vẫn thơm ngon, giòn rụm.

Phồng tôm là món ăn quen thuộc không chỉ xuất hiện trong dịp Tết mà còn trong những bữa cơm thân mật cùng gia đình, bè bạn. Người ta ăn phồng tôm như một món nhắm, món khai vị hay sử dụng trong một số món gỏi sống. Phồng tôm làm từ bột, thường là bột năng hoặc bột sắn lấy từ củ của cây sắn có trộn thêm một ít bột nở, thịt tôm xay nhuyễn, một ít hạt tiêu giã nhỏ. Người ta còn thay thịt tôm bằng thịt cua hay một số loại hải sản khác để cho ra đời các sản phẩm phong phú, đa dạng hơn.

Phồng tôm thường được bán dưới dạng chưa chiên, khô cứng. Sau khi mua về, bánh phồng tôm sẽ được chiên trong chảo ngập dầu và nhanh chóng nở thành miếng bánh có kích thước lớn hơn gấp 3-4 lần ban đầu với hương vị thơm ngon, giòn rụm. Vì thế chúng mới có tên gọi là bánh phồng.

Tuy nhiên, nhiều người e ngại phồng tôm chiên ngập dầu không tốt cho sức khỏe, sẽ gây ra các vấn đề như tăng cân, mỡ trong máu, tim mạch, xơ vữa động mạch,… Thực tế có những cách chiên phồng tôm lành mạnh hơn, trong đó bạn chỉ cần sử dụng rất ít thậm chí không cần dầu mỡ.

Chiên phồng tôm bằng lò vi sóng

Với cách này, bạn chỉ cần chuẩn bị một tô hoặc đĩa chịu nhiệt (có thể dùng được trong lò vi sóng) rồi cho bánh phồng tôm vào quay trong 40 đến 60 giây ở mức nhiệt cao.

Lưu ý không nên cho quá nhiều phồng tôm vào lò vi sóng trong 1 lần quay vì việc này sẽ khiến miếng bánh có thể không chín đều do các mặt bánh bị đè lên nhau. Chỉ nên cho khoảng 3-4 miếng phồng tôm/lần vào lò là phù hợp.

Chiên phồng tôm bằng nồi chiên không dầu

Trước tiên bạn cần làm nóng nồi chiên không dầu ở nhiệt độ 200 độ C trong vòng 5 phút. Trong lúc chờ nồi nóng bạn rót 1 thìa cà phê dầu ăn vào bát to rồi cho bánh phồng tôm vào đảo đều. Tiếp theo cho phồng tôm vào nồi, chiên trong 3 phút ở nhiệt độ 200 độ C. Khi chiên bánh, bạn nhớ thỉnh thoảng nhấc nồi ra đảo phồng tôm lên để bánh chín đều.

Sử dụng nồi chiên không dầu còn giúp tiết kiệm thời gian hơn sử dụng lò vi sóng bởi mỗi lần bạn có thể cho khoảng 8-10 miếng phồng tôm vào nồi.

Chiên phồng tôm bằng muối tinh

Trong trường hợp không có lò vi sóng hay nồi chiên không dầu, bạn có thể thử chiên phồng tôm bằng muối tinh. Bạn chỉ cần rang muối lên thật nóng, sau đó bỏ bánh phồng tôm và chờ đợi bánh nở đều là được. Bánh phồng tôm sẽ giòn tan, không hề mặn như nhiều người nghĩ mà lại cực kỳ thơm ngon.

Lưu ý muối chiên bánh phồng tôm phải là muối hạt to; nếu dùng muối hạt nhỏ, muối tinh hay muối iot sẽ khó (không) chiên được, bánh sẽ không phồng lên.

