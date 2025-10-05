Chỉ một món này là đủ cho bữa tối 2 người, ngon mà rẻ
Một nồi “thập cẩm” nóng hổi, hương vị đậm đà, mặn mà xen lẫn vị ngọt tự nhiên, ăn cùng cơm rất đưa cơm. Với 1–2 người, chỉ cần một nồi thế này là đủ no, lại vừa ngon vừa lành mạnh.
Món này rất giàu dinh dưỡng.
Nguyên liệu
Tàu hủ ky: 1 nắm
Mộc nhĩ: một ít
Tiết heo: 1 miếng
Rau xanh: 1 bó
Cá viên chiên: vừa đủ
Tỏi: 2 tép
Trứng vịt muối: 1 quả
Trứng bắc thảo: 1 quả
Nước tương: 1 muỗng
Muối: 1 muỗng
Cách làm
Ngâm mềm tàu hũ ky rồi cắt khúc, mộc nhĩ ngâm trước 30 phút, rửa sạch, tiết heo cắt miếng nhỏ, tỏi thái lát.
Cho một ít dầu vào nồi, phi trứng vịt muối đến khi mịn. Sau đó cho trứng bắc thảo đã cắt miếng vào, đảo đều vài lượt.
Chế một bát nước sôi, nêm vào chút muối và 1 muỗng nước tương, đun sôi.
Cho mộc nhĩ và tiết heo vào nồi.
Tiếp tục cho cá viên chiên vào, đậy nắp, nấu vài phút cho các nguyên liệu vừa chín tới.
Cuối cùng, cho rau xanh và ít ngò vào, đun sôi trở lại.
Trước khi tắt bếp, nêm thêm 1 muỗng dầu hào, nếm lại cho vừa miệng. Lưu ý không cho quá nhiều muối từ đầu vì trứng muối vốn đã mặn.
