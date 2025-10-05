Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Chỉ một món này là đủ cho bữa tối 2 người, ngon mà rẻ

Sự kiện: Món ngon mỗi ngày

Một nồi “thập cẩm” nóng hổi, hương vị đậm đà, mặn mà xen lẫn vị ngọt tự nhiên, ăn cùng cơm rất đưa cơm. Với 1–2 người, chỉ cần một nồi thế này là đủ no, lại vừa ngon vừa lành mạnh.

Món này rất giàu dinh dưỡng.

Món này rất giàu dinh dưỡng.

Nguyên liệu

Tàu hủ ky: 1 nắm

Mộc nhĩ: một ít

Tiết heo: 1 miếng

Rau xanh: 1 bó

Cá viên chiên: vừa đủ

Tỏi: 2 tép

Trứng vịt muối: 1 quả

Trứng bắc thảo: 1 quả

Nước tương: 1 muỗng

Muối: 1 muỗng

Cách làm

Ngâm mềm tàu hũ ky rồi cắt khúc, mộc nhĩ ngâm trước 30 phút, rửa sạch, tiết heo cắt miếng nhỏ, tỏi thái lát.

Ngâm mềm tàu hũ ky rồi cắt khúc, mộc nhĩ ngâm trước 30 phút, rửa sạch, tiết heo cắt miếng nhỏ, tỏi thái lát.

Cho một ít dầu vào nồi, phi trứng vịt muối đến khi&nbsp;mịn. Sau đó cho trứng bắc thảo đã cắt miếng vào, đảo đều vài lượt.

Cho một ít dầu vào nồi, phi trứng vịt muối đến khi mịn. Sau đó cho trứng bắc thảo đã cắt miếng vào, đảo đều vài lượt.

Chế một bát nước sôi, nêm vào chút muối&nbsp;và 1 muỗng nước tương, đun sôi.

Chế một bát nước sôi, nêm vào chút muối và 1 muỗng nước tương, đun sôi.

Cho mộc nhĩ và tiết heo vào nồi.

Cho mộc nhĩ và tiết heo vào nồi.

Tiếp tục cho cá viên chiên vào, đậy nắp, nấu vài phút cho các nguyên liệu vừa chín tới.

Tiếp tục cho cá viên chiên vào, đậy nắp, nấu vài phút cho các nguyên liệu vừa chín tới.

Cuối cùng, cho rau xanh và ít ngò vào, đun sôi trở lại.

Cuối cùng, cho rau xanh và ít ngò vào, đun sôi trở lại.

Chỉ một món này là đủ cho bữa tối 2 người, ngon mà rẻ - 8

Trước khi tắt bếp, nêm thêm 1 muỗng dầu hào, nếm lại cho vừa miệng. Lưu ý không cho quá nhiều muối từ đầu vì trứng muối vốn đã mặn.

Trước khi tắt bếp, nêm thêm 1 muỗng dầu hào, nếm lại cho vừa miệng. Lưu ý không cho quá nhiều muối từ đầu vì trứng muối vốn đã mặn.

Bữa tối bận rộn chỉ cần nấu 1 bát canh vừa ngon vừa đủ chất
Bữa tối bận rộn chỉ cần nấu 1 bát canh vừa ngon vừa đủ chất

Rau vông vang có vị chua nhẹ, nấu cùng mực tươi là món canh vừa đơn giản lại rất ngon, giàu dinh dưỡng.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Phan Hằng (Theo Sohu) ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-05/10/2025 13:50 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Món ngon mỗi ngày Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN