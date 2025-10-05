Chỉ một món này là đủ cho bữa tối 2 người, ngon mà rẻ

Món này rất giàu dinh dưỡng.

Nguyên liệu

Tàu hủ ky: 1 nắm

Mộc nhĩ: một ít

Tiết heo: 1 miếng

Rau xanh: 1 bó

Cá viên chiên: vừa đủ

Tỏi: 2 tép

Trứng vịt muối: 1 quả

Trứng bắc thảo: 1 quả

Nước tương: 1 muỗng

Muối: 1 muỗng

Cách làm

Ngâm mềm tàu hũ ky rồi cắt khúc, mộc nhĩ ngâm trước 30 phút, rửa sạch, tiết heo cắt miếng nhỏ, tỏi thái lát.

Cho một ít dầu vào nồi, phi trứng vịt muối đến khi mịn. Sau đó cho trứng bắc thảo đã cắt miếng vào, đảo đều vài lượt.

Chế một bát nước sôi, nêm vào chút muối và 1 muỗng nước tương, đun sôi.

Cho mộc nhĩ và tiết heo vào nồi.

Tiếp tục cho cá viên chiên vào, đậy nắp, nấu vài phút cho các nguyên liệu vừa chín tới.

Cuối cùng, cho rau xanh và ít ngò vào, đun sôi trở lại.

Trước khi tắt bếp, nêm thêm 1 muỗng dầu hào, nếm lại cho vừa miệng. Lưu ý không cho quá nhiều muối từ đầu vì trứng muối vốn đã mặn.