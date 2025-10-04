Đừng tẩm bột hay rắc muối, đây mới là cách rán cá không dính chảo

Muốn cá giòn ngon cần phải có mẹo vặt.

Nhiều người khi chiên cá thường gặp phải tình trạng cá dính chảo, khiến cho món ăn không chỉ mất hình dáng mà còn làm giảm đi sự hấp dẫn. Để khắc phục tình trạng này, không ít người đã thử rắc muối hoặc phủ bột lên cá, nhưng đây không phải là giải pháp tối ưu. Dưới đây là hai mẹo đơn giản giúp bạn chiên cá vàng giòn, nguyên vẹn mà không lo bị dính chảo.

Nguyên liệu:

Cá tươi, gừng, nước, dầu ăn.

Cách làm:

Sơ chế cá kỹ lưỡng, làm sạch vảy, bỏ nội tạng, mang cá và lớp màng đen trong bụng, rửa nhiều lần với nước sạch để khử hết mùi tanh. Dùng dao khứa vài đường chéo trên thân cá để dễ ngấm gia vị và chín đều. Dùng giấy thấm bếp lau khô cá. Đây là bước quyết định để cá không bị dính.

Bắc chảo lên bếp, đun nóng trước khi cho dầu. Dùng một lát gừng dày chà khắp đáy chảo. Lớp gừng này sẽ tạo một “lá chắn tự nhiên”, giúp cá không dính khi chiên.

Đổ dầu vào chảo, đun sôi rồi nhẹ nhàng cho cá vào. Tuyệt đối không lật cá ngay, để cá định hình trước rồi mới khẽ lắc chảo, thấy cá tách ra thì mới trở mặt. Làm tương tự cho mặt còn lại, chiên đến khi vàng đều, cá săn lại là hoàn hảo.

Ghi nhớ 2 bí kíp:

- Thấm khô cá trước khi cho vào chảo.

- Dùng gừng chà chảo trước khi chiên.