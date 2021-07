Chán luộc hoặc xào, củ cải đem làm theo cách này thơm ngon, khó cưỡng

Chủ Nhật, ngày 18/07/2021 16:00 PM (GMT+7)

Không chỉ thơm ngon, bánh củ cải còn có độ giòn tan khiến ai ăn cũng thích mê.

Nguyên liệu cần chuẩn bị: 1 củ cải trắng; 1 nắm hành lá; 2 quả trứng; 100g bột mì; 1 thìa muối; Nửa thìa hạt tiêu.

Các bước làm món trứng rán củ cải cực ngon:

- Củ cải gọt vỏ, rửa sạch, nạo sợi nhỏ.

- Hành lá rửa rồi thái nhỏ.

- Đập hai quả trứng vào bát rồi hành lá, hạt tiêu, muối vào bát củ cải, trộn đều. Sau đó, cho bột mì vào, trộn thật đều.

- Làm nóng dầu ăn trong chảo chống dính, sau đó múc từng thìa bột bánh vào, sau đó ấn dẹt xuống.

Cho thêm chút hành lá để thơm ngon (Ảnh minh hoạ)

- Rán ở lửa trung bình cho đến khi đáy bánh có màu vàng nâu thì lật. Tiếp tục rán cho mặt còn lại chín và có màu vàng nâu đẹp là được.

Công dụng của củ cải:

Tốt cho bệnh nhân tiểu đường: Insulin vốn là một hormone được tiết ra bởi tuyến tụy có vai trò trong việc hấp thu glucose. Bệnh nhân tiểu đường không thể hấp thụ insulin của cơ thể sản xuất hoặc không thể sản xuất ra insulin, củ cải có thể là một giải pháp.

Ở những người mắc bệnh tiểu đường thường không được ăn nhiều thức ăn có đường hoặc tinh bột. Củ cải lại rất giàu chất xơ, và có chỉ số glycemic thấp, bệnh nhân tiểu đường có thể sử dụng củ cải vì nó không làm lượng đường trong máu tăng lên.

Giảm nguy cơ ung thư: Củ cải chứa chất phytochemical và anthocyanins có tính chất chống ung thư. Ngoài ra, nó là một loại củ giàu vitamin C có tác dụng như một chất chống oxy hóa mạnh mẽ để ngăn chặn các tổn hại các gốc tự do - DNA bên trong các tế bào, do đó giúp ngăn ngừa ung thư.

Một nghiên cứu do Nutritionoffers cho biết, xuất hiện các bằng chứng chứng tỏ chiết xuất từ ​​rễ củ cải có thể tiêu diệt các tế bào ung thư bằng cách kích hoạt cơ chế tự hủy của loại tế bào ác tính này, đó là do có sự xuất hiện của isothiocyanates – chất được cho là không loại củ nào dồi dào bằng củ cải.

Phòng chống cảm lạnh và ho: Nếu bạn hay bị ho và mắc cảm lạnh, củ cải có thể là một ý tưởng tốt để bổ sung vào chế độ ăn uống của bạn nhằm phòng tránh các căn bệnh này. Đây là một trong các loại rau củ có thể chống sung huyết, hình thành các chất nhầy trong cổ họng của bạn. Ngoài ra, củ cải cũng giúp tăng cường khả năng miễn dịch, giữ cơ thể khỏi các bệnh nhiễm trùng dẫn đến cảm lạnh và ho.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/chan-luoc-hoac-xao-cu-cai-dem-lam-theo-cach-nay-thom-ngon-kho-cuong-a521262.html