Bắc Ninh có suối cực chill, cảnh sắc hữu tình, dân phượt check-in rần rần

Sau khi tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh sáp nhập thành công, nhiều người bất ngờ khi phát hiện ra ở “tỉnh Bắc Ninh mới” có một dòng suối mát lịm, ẩn mình giữa rừng xanh – nơi được ví như “thiên đường trốn nóng” vào mỗi dịp hè. Đó là khu du lịch sinh thái Suối Mỡ, thuộc xã Nghĩa Phương (trước đây là huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang cũ), nay nằm trong địa giới hành chính của Bắc Ninh mới.

Ảnh Dinh Kieu Trang

Vẻ đẹp nguyên sơ giữa sườn Tây Yên Tử

Tọa lạc giữa núi non trùng điệp của dãy Tây Yên Tử, Suối Mỡ mang trong mình vẻ đẹp hoang sơ, tĩnh lặng, được tạo nên từ dòng nước trong vắt róc rách chảy quanh năm. Mùa hè, khi thời tiết oi bức lan khắp miền Bắc, nơi đây trở thành điểm tránh nóng lý tưởng cho người dân địa phương và du khách thập phương.

Ảnh Dinh Kieu Trang

Dọc hai bên bờ suối là thảm thực vật xanh mướt, thi thoảng điểm xuyết những bãi cỏ rộng, bằng phẳng – nơi lý tưởng để dựng lều trại, nghỉ ngơi hay “săn” những bức ảnh hoàng hôn đẹp mơ màng. Đặc biệt, mùa hè là thời điểm thác nước dâng cao, chảy mạnh và trong hơn các mùa khác, khiến cảnh quan nơi đây càng trở nên hùng vĩ và quyến rũ.

Hành trình khám phá năm bậc thác mẹ - con

Để chiêm ngưỡng hết vẻ đẹp của Suối Mỡ, du khách phải men theo con đường mòn dài khoảng một cây số, len lỏi qua triền dốc rợp bóng cây rừng. Càng đi sâu, dòng nước càng trở nên mạnh mẽ, bọt tung trắng xóa khi đổ xuống những phiến đá lớn xếp chồng lên nhau.

Ảnh Sinh Tour

Nơi đây nổi tiếng với hệ thống năm bậc thác mẹ - con, trải dài từ đền Trung lên đến đền Thượng. Dòng nước khi thì nhẹ nhàng róc rách, khi lại ào ào tung bọt, tạo thành bản hòa âm giữa thiên nhiên và núi rừng. Với những ai ưa trekking, cung đường này vừa mang đến cảm giác thư giãn giữa thiên nhiên, vừa là thử thách hấp dẫn.

Vẻ đẹp kết hợp văn hóa tâm linh

Không chỉ thu hút bởi cảnh sắc thiên nhiên, Suối Mỡ còn là một địa điểm giàu giá trị văn hóa, tín ngưỡng. Khu du lịch này gắn liền với hệ thống ba ngôi đền chính: đền Hạ, đền Trung và đền Thượng – đều thờ Thánh Mẫu Thượng Ngàn, công chúa Quế Mị Nương, một trong Tam phủ Thánh Mẫu theo tín ngưỡng dân gian Việt Nam.

Ảnh Huy Quang Đỗ

Ngay sát chân suối là đền Hạ, được xem là hình mẫu kiến trúc tiêu biểu của các ngôi đền thờ Mẫu thế kỷ 19–20 ở vùng đồng bằng Bắc Bộ. Lên cao chừng nửa đường là đền Trung – ngôi đền linh thiêng, nằm giữa rừng già, không khí trong lành, tĩnh mịch. Điểm dừng cuối cùng là đền Thượng, nằm gần đỉnh núi, nơi du khách có thể vừa hành lễ, vừa ngắm trọn cảnh suối Mỡ trải dài uốn lượn giữa rừng.

Hấp dẫn cả dân phượt ưa khám phá

Không chỉ là điểm đến tâm linh hay nơi thư giãn dịp hè, Suối Mỡ còn hấp dẫn các phượt thủ nhờ địa hình đa dạng và hệ sinh thái đặc sắc. Nếu muốn thử sức, du khách có thể tiếp tục men lên đỉnh núi, khám phá các thắng tích cổ như thành Xương Giang với các ô ruộng hình tròn – từng được gọi là “đấu đong quân” từ thời Lý – Trần, hay chùa Hòn Trứng, chùa Hồ Bấc nằm lưng chừng núi, vẫn giữ được nét cổ kính rêu phong.