Tận hưởng thiên nhiên trong lành ở Suối Bon

Cách trung tâm khu du lịch Mộc Châu khoảng 25 km, Suối Bon (thuộc xã Vân Hồ) nằm giữa thung lũng, bao quanh bởi núi non, ruộng bậc thang và đồi sim tím. Địa hình Suối Bon cao từ 800 đến 1.000 m so với mực nước biển, khí hậu mát mẻ quanh năm, mùa hè khoảng 25 độ C.

Đây là một trong những địa điểm có thiên nhiên hoang sơ, nhiều nét văn hóa đậm bản sắc vùng cao phía Bắc. Đồi sim tại đây là điểm check in được khách du lịch yêu thích. Hoa thường nở trong khoảng tháng 8 và 9, phủ kín các sườn đồi quanh Suối Bon.

Quang Kiên, người làm du lịch tại Mộc Châu, cho biết hiện Suối Bon không thu vé nên du khách sẽ có chuyến "du lịch 0 đồng" và thu được nhiều trải nghiệm là sự thư giãn và cảm giác bình yên.

Với những đồng cỏ rộng mênh mông, du khách có thể mang theo lều trại, đồ ăn uống, đi dạo bộ, trekking.

Thời điểm đẹp nhất để ghé thăm Suối Bon là vào sáng sớm từ 5h đến 8h để đón bình minh. Nếu may mắn, bạn có cơ hội săn được mây trôi ngang triền núi. Buổi chiều từ 16h đến 17h30 cũng là thời điểm đẹp khi hoàng hôn buông nhẹ, nhuộm vàng cả vùng trời.

Để đến Suối Bon, du khách phải chạy xe qua đường đèo dốc và hẹp. "Nên thận trọng vào những ngày mưa vì đường khá trơn trượt. Nếu tay lái vững bạn có thể chạy xe lên thẳng đồi còn nếu không gửi xe dưới chân dốc và đi bộ cho an toàn", Kiên cho hay.

Khoảng đầu tháng 9, các thửa ruộng bậc thang bắt đầu ngả vàng. Vì thế, Suối Bon vừa là nơi để du khách săn mây, cắm trại, vừa để ngắm mùa vàng và chụp những bức ảnh nghệ thuật.

Hiện khu vực Suối Bon chưa có dịch vụ ăn uống hay lưu trú. Du khách nên nghỉ tại trung tâm Mộc Châu, sau đó di chuyển đến đây vui chơi trong ngày kết hợp các hoạt động ở khu vực lân cận như tắm thác và khám phá thiên nhiên hoang sơ của xã Vân Hồ, tham quan đồi chè shan tuyết, thác Tạt Nàng, suối khoáng nóng Chiềng Yên.

Ảnh: NVCC