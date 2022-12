Cần bỏ ngay 8 thói quen ăn trái cây dễ khiến bạn "rước bệnh"

Nếu muốn ăn uống lành mạnh, hãy từ bỏ 8 thói quen xấu khi ăn trái cây sau đây.

1. Mua trái cây đã cắt

Nhiều loại trái cây là nguồn cung cấp vitamin C tuyệt vời. Vitamin C rất dễ bị oxy hóa trong không khí, môi trường nhiệt độ cao và ánh nắng mặt trời sẽ làm cho vitamin C bị thất thoát. Vì vậy, trái cây tươi đã gọt vỏ hoặc cắt sẵn, hàm lượng dinh dưỡng sẽ bị giảm đi.

2. Ép nước hoa quả

Trừ người răng yếu, khó nhai, tốt nhất không nên ép trái cây, ăn trực tiếp sẽ càng bổ dưỡng. Bởi vì cellulose trong trái cây có thể kích thích hiệu quả nhu động đường tiêu hóa và thúc đẩy đại tiện, khi ép sẽ không còn.

3. Ăn trái cây ngay sau bữa ăn

Ăn trái cây ngay sau bữa ăn thường không giúp ích cho tiêu hóa mà đôi khi còn gây đầy hơi, táo bón. Trái cây nên ăn sau bữa ăn 2 giờ hoặc trước bữa ăn 1 giờ.

4. Giữ trái cây trong tủ lạnh

Sau khi trái cây được đông lạnh, rất dễ sinh ra nitrit. Tiêu thụ quá nhiều nitrit sẽ gây đau đầu, nôn mửa và các triệu chứng khác.

5. Không súc miệng sau khi ăn trái cây

Một số loại trái cây có chứa nhiều chất đường lên men, có tính ăn mòn răng rất cao. Nếu không súc miệng sau khi ăn, cặn trái cây trong miệng rất dễ gây sâu răng.

6. Ăn trái cây bắt đầu thối rữa

Ăn trái cây thối rữa hoặc trái cây không sạch bụi, không được rửa và khử trùng kỹ lưỡng, chẳng hạn như dâu tây và dâu tằm, có thể dễ dàng gây ra các bệnh về đường tiêu hóa như kiết lỵ, viêm dạ dày ruột cấp tính.

7. Ăn chuối xanh

Chuối rất giàu chất xơ, nhưng chuối chưa chín lại chứa nhiều axit tannic, sẽ cản trở nhu động đường tiêu hóa, ức chế bài tiết dịch vị, nếu ăn quá nhiều sẽ gây táo bón hoặc làm nặng thêm tình trạng táo bón.

8. Ăn trái cây vào buổi sáng ngay sau khi ngủ dậy

Trái cây phần lớn là thực phẩm lạnh, ăn ngay sau khi ngủ dậy sẽ kích thích dạ dày. Bạn có thể chọn ăn trái cây vào khoảng bốn giờ chiều, điều này sẽ thuận lợi hơn cho việc hấp thụ chất dinh dưỡng.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/can-bo-ngay-8-thoi-quen-an-trai-cay-de-khien-ban-34-ruoc-benh-34-a587355.html