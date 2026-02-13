Khách Tây đổ ra biển Đà Nẵng đông không tưởng

Trong khi người dân và khách nội địa vắng hoe thì du khách nước ngoài lại đổ về biển Đà Nẵng nườm nượp trong dịp áp Tết. Các bãi biển có ghế nằm gần như không còn chỗ trống. Ảnh: Thanh Hiền.

Bãi cát cũng đông nghịt khách nằm, ngồi phơi nắng. Ông Matthew (du khách Mỹ) cho hay đang lưu trú tại một khách sạn trên tuyến đường Võ Nguyên Giáp, ông cùng vợ đi bộ ra biển từ 12 giờ trưa và nằm thư giãn trên bãi cát. "Không khí, thời tiết ở đây thật tuyệt, chúng tôi cứ nằm nghỉ ngơi và đợi đến giữa chiều sẽ xuống tắm", nam du khách nói.

Đi dọc tuyến biển phường Ngũ Hành Sơn, bãi tắm nào cũng tấp nập du khách. Khách nước ngoài đặc biệt thích tắm nắng nên thời điểm từ 10h-15h sẽ xuống biển rất đông.

Thời tiết Đà Nẵng những ngày áp Tết không có mưa, nắng ấm áp, phù hợp với các hoạt động du lịch ngoài trời, nhất là xuống biển.

Anh Hoàng Anh - kinh doanh dịch vụ ẩm thực ven biển - cho hay, gần một tuần qua khách đến biển rất đông. Từ sau đại dịch COVID-19 đến nay, có lẽ đây là dịp gần Tết biển Đà Nẵng đón lượng khách đông nhất.

Biển Đà Nẵng cuối năm sóng nhẹ, nước trong xanh kéo du khách nước ngoài xuống tắm. Chị Rowena (du khách Úc) cho hay đây là lần đầu tiên chị tới Đà Nẵng và đã chọn khách sạn gần biển để lưu trú. "Tôi đã ở đây 3 ngày và 3 ngày đó tôi đều xuống biển. Tôi đã đi một số nước ở châu Á và đến hiện tại tôi đánh giá biển Đà Nẵng đẹp nhất", nữ du khách chia sẻ.

Hai du khách Nga nằm thư giãn đọc sách trên biển Đà Nẵng vào giữa trưa nắng.

Ông Cao Trí Dũng - Chủ tịch Hiệp hội du lịch Đà Nẵng - cho hay từ tháng 12 năm ngoái đến tháng 3 năm nay là mùa cao điểm của thị trường châu Âu, châu Úc, châu Mỹ.

Các tuyến đường ven biển cũng tấp nập du khách dạo bộ. Biển Đà Nẵng là điểm đến khó có thể bỏ qua đối với khách du lịch trong và ngoài nước.

Từ biển có thể ngắm bán đảo Sơn Trà ngát xanh, tượng Phật Quan Thế Âm Bồ Tát trên chùa Linh Ứng. Hiếm có bãi biển nào có "view" đẹp như biển Đà Nẵng.

Trong dịp Tết này, trung bình mỗi ngày Đà Nẵng đón hơn 160 chuyến bay, cùng với thực tế ghi nhận các khách sạn ven biển công suất phòng khoảng 80-90%, do đó lượng du khách đổ về biển chắc chắn sẽ đông đúc.

Để đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, cứu hộ cứu nạn tại các bãi biển du lịch, Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng bố trí lực lượng giám sát, kiểm tra hoạt động kinh doanh dịch vụ tại các bãi biển; triển khai giăng phao tại các khu vực tắm an toàn; lắp đặt các bảng cảnh báo khu vực nguy hiểm có dòng chảy xa bờ, cảnh báo khi thời tiết xấu, lắp đặt bảng khuyến cáo tại các khu vực không có lực lượng cứu hộ trực. Đồng thời tuyên truyền trên hệ thống loa ven biển, website, fanpage của Ban quản lý về thời gian trực cứu hộ, nội quy bãi biển...

"Bãi biển ở Đà Nẵng không chỉ đẹp mà còn rất an toàn, các dịch vụ cũng đầy đủ, từ ăn uống cho tới giải trí. Hơn nữa giá cả ở đây rất tốt, mọi thứ đều được công khai nên tôi rất hài lòng", bà Aurora (du khách Anh) đánh giá.

Cuối năm 2025, Tạp chí du lịch quốc tế AFAR (Mỹ) công bố danh sách “26 điểm đến nên ghé thăm trong năm 2026”. Trong đó, Đà Nẵng là đại diện duy nhất của Việt Nam nằm trong danh sách này.