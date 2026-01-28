Bí quyết khử mùi thực phẩm đơn giản mà nhiều bà nội trợ đang bỏ qua

Mẹo khử mùi hôi thực phẩm thường gặp

Củ cải

Củ cải có mùi hăng đặc trưng. Để khử mùi, bạn rửa sạch, cắt miếng rồi cho vào ngăn đá tủ lạnh khoảng 2-3 tuần, sau đó đem phơi khô. Củ cải khô vừa không còn mùi hăng, vừa có thể bảo quản và sử dụng lâu dài.

Đậu hũ

Mùi tanh của đậu hũ xuất phát từ sự phân giải albumin trong đậu nành. Để khử mùi, hãy cho đậu hũ vào nước muối đun sôi trong vài phút. Cách này không chỉ giúp loại bỏ mùi tanh mà còn làm đậu săn chắc hơn khi chế biến.

Các loại rau xanh

Rau trồng có thể tồn dư mùi thuốc bảo vệ thực vật. Để khử mùi và làm sạch, bạn nên ngâm rau trong nước pha carbonat tinh khiết hoặc nước muối loãng khoảng 15 phút, sau đó rửa lại nhiều lần bằng nước sạch.

Khoai tây

Khoai tây để lâu có thể xuất hiện mùi khó chịu. Bạn có thể ngâm khoai trong nước sạch, sau đó ngâm tiếp với nước pha giấm ăn để loại bỏ mùi trước khi chế biến.

Bạn có thể dùng gừng để khử mùi hôi thịt gà hiệu quả

Thịt gà

Gừng là nguyên liệu khử mùi hôi thịt gà rất hiệu quả. Trước khi nấu, bóp thịt gà với gừng đập dập và muối trong khoảng 5 phút rồi rửa sạch lại. Nếu muốn món ăn thơm hơn, có thể nướng sơ gừng trước khi sử dụng.

Thịt lợn

Thịt lợn có thể được khử mùi bằng cách chần qua nước sôi trong khoảng 3 phút rồi rửa sạch lại. Nếu luộc thịt, cho thêm hành đập dập vào nồi sẽ giúp thịt thơm và dễ ăn hơn.

Thịt bò

Rượu trắng hoặc gừng đều có tác dụng khử mùi hôi thịt bò. Bạn có thể ngâm thịt với rượu trong 15 phút hoặc bóp đều thịt với gừng đập dập rồi rửa lại bằng nước sạch.

Tôm, cá

Mùi tanh của tôm cá hình thành do sự phân hủy protein. Trước khi chế biến, nên làm sạch kỹ rồi ngâm tôm cá trong nước pha muối, đường và một ít rượu trắng để khử mùi tanh hiệu quả.

Thịt vịt

Để khử mùi hôi đặc trưng của thịt vịt, bạn thoa đều hỗn hợp rượu trắng và gừng giã nhuyễn lên thịt, để khoảng 5 phút rồi rửa sạch lại.

Lòng lợn

Lòng lợn cần được làm sạch kỹ bằng cách chà muối hạt, rửa nước lạnh nhiều lần. Sau đó, luộc với rượu, giấm trắng, gừng và hành tím đập dập. Khi chín, rửa lại bằng nước lạnh, luộc thêm một lần nữa đến khi sôi bùng rồi vớt ra, mùi hôi sẽ được loại bỏ gần như hoàn toàn.

Cách bảo quản thực phẩm để hạn chế mùi hôi

Bên cạnh việc khử mùi, bảo quản đúng cách cũng giúp thực phẩm giữ được độ tươi ngon và hạn chế mùi khó chịu.

Đối với thực phẩm tươi sống

Thịt, cá, tôm cần được rửa sạch, để ráo rồi chia thành từng phần vừa đủ cho mỗi lần chế biến. Nếu dùng trong thời gian ngắn (3-5 ngày), bảo quản ở ngăn mát tủ lạnh với nhiệt độ 2-4°C. Nếu muốn trữ lâu hơn, nên để ở ngăn đông khoảng -18°C, thời gian bảo quản có thể lên đến 3 tháng.

Đối với rau củ

Rau củ chưa dùng ngay không nên rửa trước vì dễ làm hỏng nhanh. Hãy loại bỏ phần dập, úa, sâu bệnh, sau đó cho vào túi nilon hoặc túi zip có lỗ thoát khí và bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh. Với cách này, rau củ có thể giữ được độ tươi trong khoảng 2-7 ngày.

Việc xử lý và bảo quản thực phẩm đúng cách không chỉ giúp món ăn thơm ngon hơn mà còn góp phần đảm bảo an toàn sức khỏe cho cả gia đình.