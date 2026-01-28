Nguy cơ nhiễm virus Nipah với khách du lịch ở mức thấp

Khác với Covid-19, loại virus này không lây lan qua giọt bắn đường hô hấp. Phần lớn các ca nhiễm do tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân, tiêu thụ thực phẩm tươi sống chứa virus hoặc tiếp xúc gần với nước tiểu, dịch cơ thể của vật chủ nhiễm bệnh (chủ yếu là dơi ăn quả). Một số vật chủ trung gian khác có thể bao gồm lợn, ngựa, mèo, dê và cừu.

Trong thông báo mới nhất hồi tháng 9/2025, WHO khẳng định dịch virus Nipah hiện không đủ cơ sở để áp đặt các hạn chế về đi lại hay thương mại quốc tế. Đến nay, chưa quốc gia nào công bố lệnh cấm du khách di chuyển liên quan đến dịch bệnh này. Tuy nhiên, giới chức y tế khuyến cáo người dân đến các vùng có dịch tại Nam Á (Ấn Độ) và Đông Nam Á nên theo dõi các khuyến cáo chính thức về y tế, du lịch và thực hiện các bước phòng ngừa.

WHO cho biết nguy cơ lây truyền virus thông qua trái cây hoặc các sản phẩm từ trái cây, như nước ép chà là tươi, có thể được ngăn chặn bằng cách rửa sạch, gọt vỏ trước khi sử dụng. Những loại trái cây có dấu hiệu bị dơi cắn hoặc nhiễm bẩn cần được loại bỏ để đảm bảo an toàn.

Tại châu Á, một số điểm đến đã chủ động siết chặt kiểm dịch. Sân bay Thái Lan bắt đầu áp dụng quy trình kiểm tra y tế với du khách đến từ bang Tây Bengal, Ấn Độ. Vụ Lãnh sự thuộc Bộ Ngoại giao Thái Lan cũng khuyến cáo công dân tăng cường thận trọng khi hành hương đến các địa điểm như Bodh Gaya. Nepal và Đài Loan (Trung Quốc) cũng nâng mức cảnh báo tại các cửa khẩu để ngăn chặn các ca xâm nhập.

Du khách được kiểm tra y tế kỹ tại một số sân bay ở châu Á nếu đến từ những nơi có ca nhiễm virus Nipah. Ảnh: Traveller

Virus Nipah có tỷ lệ tử vong từ 40% đến 75% trong các đợt bùng phát cục bộ và hiện chưa có vacxin hoặc thuốc điều trị đặc hiệu. Các chuyên gia từ Eturbonews nhận định, sự thận trọng dựa trên dữ liệu khoa học là cần thiết để duy trì hoạt động du lịch thay vì những lo ngại thiếu kiểm chứng. Với các điểm đến, phản ứng nhanh và truyền thông minh bạch vẫn là những công cụ hiệu quả nhất để bảo vệ sức khỏe cộng đồng cũng như sinh kế từ du lịch.

Du khách được khuyên nên theo dõi sức khỏe trong vòng 21 ngày sau chuyến đi và tìm kiếm hỗ trợ y tế ngay nếu xuất hiện triệu chứng sốt hoặc viêm não cấp tính.

Trong bối cảnh du lịch toàn cầu ngày càng gắn kết chặt chẽ, Nipah tiếp tục nhắc nhở về khả năng thích ứng, sự chuẩn bị và thông tin chính xác trở thành chìa khóa để duy trì ngành du lịch bền vững trong một thế giới mà các rủi ro y tế mới nổi nhiều khả năng vẫn sẽ hiện hữu lâu dài.

Sân bay Thái Lan áp dụng kiểm dịch du khách đến từ bang Tây Bengal, Ấn Độ, giống hồi Covid-19. Ảnh: Thai Goverment

Kể từ khi được phát hiện vào năm 1999, các đợt bùng phát virus Nipah chủ yếu được ghi nhận tại Bangladesh và Ấn Độ, đặc biệt là bang Kerala ở miền nam đất nước. Các ổ dịch thường mang tính cục bộ, quy mô hạn chế và được kiểm soát bằng các biện pháp mạnh như truy vết tiếp xúc, cách ly, hạn chế di chuyển tạm thời.