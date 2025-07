Có an toàn khi nấu thịt không rã đông?

Một trong những hiểu lầm phổ biến là thịt đông lạnh khi nấu trực tiếp sẽ không chín đều hoặc kém ngon.

Trên thực tế, nếu nấu đúng cách, bạn hoàn toàn có thể chế biến thịt bò, gà và heo từ trạng thái đông lạnh mà vẫn giữ được độ mềm, mọng nước và đảm bảo an toàn.

Chef Yankel, bếp trưởng của ButcherBox - đơn vị chuyên cung cấp thịt sạch trực tiếp đến người tiêu dùng Mỹ đã cung cấp một số lời khuyên chuyên môn về những cách nấu thịt đông lạnh hiệu quả và an toàn nhất.

Thịt bò (bít tết)

Kỹ thuật của Chef Yankel để nấu bít tết đông lạnh là đặt miếng thịt (vẫn còn trong bao bì) vào tô và xả dưới vòi nước lạnh trong khi làm nóng lò nướng đến khoảng 205 độ C và làm nóng chảo gang cùng một ít dầu ăn ở lửa lớn.

Lấy bít tết ra khỏi bao bì, phủ muối và tiêu lên bề mặt, rồi áp chảo, mỗi mặt 3 phút. Sau đó cho thịt vào lò nướng trong 15 phút. Khi lấy ra, đảm bảo thịt đã đạt đến nhiệt độ bên trong mong muốn. Để miếng bít tết nghỉ trong 5 - 8 phút trước khi cắt ngang thớ.

Thịt chưa rã đông vẫn an toàn để nấu, miễn đảm bảo thời gian và phương pháp. Ảnh: Cookist

Thịt gà

Nấu ức gà hoặc nguyên con gà từ đông lạnh có phần phức tạp hơn. Không nên nướng vỉ vì có thể chỉ chín bên ngoài, nhưng bên trong còn lạnh, vi khuẩn gây hại có thể phát triển.

Bạn sẽ có kết quả tốt hơn nếu nướng trong lò hoặc nấu gà đông lạnh cùng với nước sốt. Chìa khóa là đối với các phần như ức, đùi, cánh không xương, bạn cần nấu lâu gấp đôi (hoặc hơn) so với bình thường, ở nhiệt độ thấp hơn một chút so với khi nấu thịt đã rã đông. Tuy nhiên, đừng nấu dưới mức 175 độ C để đảm bảo an toàn.

Thịt lợn

Với thịt lợn, bạn có thể nấu từ đông lạnh bằng cách áp chảo, nướng hoặc dùng lò nướng, nhưng phải tuân thủ quy tắc thời gian giống với thịt gà và bò, tức nấu lâu gấp đôi so với bình thường và đảm bảo ở mức nhiệt độ an toàn trên 175 độ C.

Thịt xông khói đông lạnh

Cần chiên thịt xông khói đông lạnh ở lửa nhỏ cho đến khi các lát bắt đầu tách ra, sau đó từ từ tăng nhiệt. Các miếng thịt có thể tiếp tục chiên cho đến khi chín hoàn toàn.

Xúc xích

Cần kiểm tra bao bì xúc xích để biết liệu có cần rã đông trước khi nấu không, vì hầu hết các loại xúc xích hiện nay có thể nấu trực tiếp khi còn đông lạnh, và thường mất khoảng 10 - 15 phút để nấu chín.

Sườn

Sườn có thể được cấp đông dù là sống hay đã nấu chín và sẽ giữ được chất lượng trong khoảng ba đến bốn tháng. Tuy nhiên, vì sườn thường khá lớn, bạn nên rã đông trước khi nấu thay vì nấu trực tiếp từ ngăn đá. Sườn có thể mất tới một ngày để rã đông trong tủ lạnh, sau đó sẽ an toàn để nấu và ăn.

Khi nấu ngay thịt đông lạnh cần nhớ tuyệt đối không nấu trong nồi hầm chậm. Dù là thịt bò, gà hay lợn, việc nấu thịt đông lạnh trong nồi slow cooker hoặc crockpot có thể khiến thịt ở quá lâu trong khoảng nhiệt độ nguy hiểm, tạo điều kiện cho vi khuẩn salmonella có thể phát triển, bất kể cuối cùng nhiệt độ có lên cao đến đâu.

Ngoài thịt, một số loại cá, ví dụ cá hồi vẫn có thể nấu trực tiếp mà không ảnh hưởng món ăn. Rau đông lạnh nên nấu luôn, mà không nên rã đông nữa vì sẽ bị ảnh hưởng hương vị.

Tôm đông lạnh (chín hay sống) vẫn có thể nấu trực tiếp, nhưng rã đông sẽ cho kết quả tốt hơn, bởi nấu đông lạnh có khiến tôm dai do nấu lâu.