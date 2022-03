Hóa ra loại gia vị quen thuộc này lại là "thần dược chuyện ấy" của cánh mày râu

Đinh hương là một loại gia vị được sử dụng rộng rãi cùng nhiều tác dụng như: chống nấm, kháng khuẩn, chống ung thư và nhiều đặc tính khác.

1. Tăng sản xuất tinh trùng

Nhiều yếu tố lối sống như tuổi tác, hút thuốc, chế độ ăn uống kém, nghiện rượu và các bệnh mãn tính có thể ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của nam giới và giảm số lượng tinh trùng. Chế độ ăn uống đóng một vai trò quan trọng trong việc duy trì khả năng sinh sản của nam giới. Theo một nghiên cứu, cây đinh hương có hoạt tính chống oxy hóa mạnh; nó có thể giúp ngăn ngừa tổn thương cơ quan sinh sản chống lại các gốc tự do, tăng sản xuất tinh trùng, cải thiện chất lượng và khả năng di chuyển của tinh trùng.

2. Tăng hung phấn cho “cuộc yêu”

Đinh hương có chứa các chất phytochemical như flavonoid, alkaloid và saponin được biết đến là những chất giúp tăng cảm giác “yêu” tuyệt vời. Nó đã được sử dụng trong nhiều thế kỷ để tăng cường hoạt động tình dục, tăng mức testosterone và ngăn ngừa xuất tinh sớm.

3. Ngăn ngừa thoái hóa

Các bệnh thoái hóa như Alzheimer và sa sút trí tuệ là những bệnh phổ biến ở tuổi già, tuy nhiên, tỷ lệ mắc các bệnh này ở nam giới nhiều hơn một chút so với nữ giới do các yếu tố như nghiện rượu, hút thuốc và lối sống ít vận động. Cây đinh hương có cả đặc tính chống oxy hóa và chống viêm có thể giúp ngăn ngừa viêm mãn tính và tổn thương tế bào não do các gốc tự do và do đó, ngăn ngừa sự hình thành beta-amyloid là tác nhân chính gây ra các bệnh thoái hóa.

4. Tốt cho sức khỏe răng miệng

Đinh hương có đặc tính chống và tốt cho sức khỏe răng miệng về nhiều mặt. Cây đinh hương không chỉ giúp ức chế vi khuẩn đường miệng mà còn có thể ngăn ngừa nhiễm trùng, viêm và đau nướu. Nó cũng rất tốt cho bệnh hôi miệng và ngăn ngừa nguy cơ mắc các bệnh răng miệng như viêm nha chu.

5. Ngăn ngừa nguy cơ tăng huyết áp

Theo các nghiên cứu, tỷ lệ tăng huyết áp ở nam giới cao hơn so với nữ giới. Đinh hương có các hoạt động bảo vệ tim mạch; nó có thể giúp giảm mức cholesterol, cải thiện máu đi khắp cơ thể, duy trì sức khỏe tốt của cơ tim, cùng với việc tăng cường khả năng miễn dịch.

6. Kiểm soát bệnh tiểu đường

Một nghiên cứu đã chỉ ra rằng cây đinh hương có các hoạt động chống tăng đường huyết, bảo vệ gan, giảm chất béo trong máu và chống oxy hóa. Nó có thể giúp giảm lượng glucose trong cơ thể, giảm mức cholesterol và ngăn ngừa tổn thương tế bào gan, tất cả các yếu tố giúp kiểm soát và ngăn ngừa bệnh tiểu đường.

7. Điều trị các vấn đề rụng tóc

Đinh hương có chứa eugenol phytochemical quan trọng có các đặc tính điều trị tuyệt vời, bao gồm duy trì sức khỏe của tóc. Hói đầu là một vấn đề sức khỏe phổ biến của nam giới. Các nghiên cứu nói rằng, việc sử dụng đinh hương, bằng cách uống hoặc bôi, có thể giúp giảm các vấn đề về rụng tóc và làm chậm quá trình mỏng tóc hoặc hói.

