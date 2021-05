2 bộ phận của tôm tuyệt đối không nên ăn, cẩn thận kẻo rước hoạ

Thứ Hai, ngày 10/05/2021 16:02 PM (GMT+7)

Tôm ngon nhưng không phải bộ phận nào của tôm bạn cũng nên ăn. Dưới đây là 2 bộ phận các bà nội trợ nên loại bỏ khi sơ chế tôm để đảm bảo sức khoẻ cho gia đình.

Tôm có nhiều protein, vitamin D và chứa ít calo, rất hiệu quả đối với những người đang muốn giảm cân. Mỗi 85,05g tôm chỉ cung cấp khoảng 102 calo mà thôi. Vì tôm có hàm lượng calo thấp nên bạn có thể đốt cháy lượng calo trong tôm tương đối dễ dàng thông qua tập thể dục hàng ngày.

Bên cạnh đó, theo các chuyên gia dinh dưỡng của viện Tim mạch Hoa Kỳ (AHA), thịt tôm có hàm lượng protein cao, ngoài ra còn rất giàu canxi, axit béo và nhiều khoáng chất khác nữa. Cứ 100g tôm sẽ chứa 2.000mg canxi.

Ngoài ra, tôm là nguồn thực phẩm giàu sắt và loại khoáng chất này thiết yếu trong quá trình liên kết với oxy trong hemoglobin (Hemoglobin là một loại phân tử protein có trong hồng cầu chuyên chở oxy và tạo màu đỏ cho hồng cầu. Lượng huyết sắc tố sẽ thể hiện chính xác nhất tình trạng thiếu máu. Đặc biệt trong những tình trạng thiếu máu do nguyên nhân mãn tính).

Bổ sung sắt trong cơ thể dẫn đến sự gia tăng tương ứng của lượng oxy đến tất cả các cơ quan của cơ thể bao gồm cả não. Điều này giúp nâng cao sự hiểu biết, tăng cường trí nhớ và sự tập trung khi học tập cũng như làm việc.

Tôm ngon là vậy nhưng các chuyên gia dinh dưỡng chỉ ra, dù bổ đến mấy cũng không nên ăn 2 bộ phận sau của tôm:

Đường chỉ đen trên lưng tôm: Đầu tiên là đường chỉ màu đen hoặc trắng ở lưng tôm còn được gọi là chỉ tôm. Đây chính là đường tiêu hóa của tôm chứa dạ dày và đại tràng. Đường này thường chỉ nhìn thấy ở những con tôm to.

Ăn đường chỉ tôm không ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, bởi các vi khuẩn trong chỉ tôm đã chết ở nhiệt độ cao khi nấu. Tuy nhiên bạn nên loại bỏ đường chỉ tôm để món ăn được sạch và yên tâm hơn.

Đầu tôm: Đầu là phần chứa chất thải của tôm và tích tụ nhiều kim loại nặng như asen. Đối với phụ nữ mang thai, độc tính của kim loại nặng asen thường rất mạnh, ăn nhiều có thể dẫn đến dị tật thai nhi hoặc sảy thai. Tôm to cần chế biến sạch, loại bỏ đầu để đảm bảo an toàn. Khi mua tôm cần quan sát phần đầu. Nếu đầu tôm chuyển màu đen có khả năng nhiễm kim loại, các chất độc hại, ký sinh trùng.

Bên cạnh đó, nhiều bà nội trợ cũng vì “tiếc rẻ” mà xay vỏ tôm để nấu canh, tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng vỏ tôm cũng nên hạn chế ăn vì chúng khá khó tiêu hoá.

Những ai không nên ăn tôm?

Người đang bị hen suyễn: Ăn tôm có thể gây kích ứng vùng họng, co thắt cơ khí quản. Vì thế, những người bị hen suyễn tốt nhất không nên ăn tôm để tránh bị lên cơn hen suyễn.

Người bị cường giáp, có vấn đề về tuyến giáp: Trong tôm cũng như các hải sản khác có nhiều I-ốt có thể làm bệnh về tuyến giáp trở nên trầm trọng hơn. Vì thế, nếu có vấn đề về tuyến giáp bạn nên hạn chế ăn tôm.

Người bị dị ứng hải sản: Những người bị dị ứng hải sản không loại trừ khả năng dị ứng với tôm dễ gây nổi mẩn đỏ hoặc các nốt sưng sau khi ăn nhiều chất đạm, đặc biệt là các loại tôm con nhỏ. Vì vậy, nếu từng bị hiện tượng này, bạn nên chú ý khi ăn, hoặc không nên ăn.

Người đang bị ho: Khi ăn tôm, vỏ tôm và càng tôm dễ mắc ở cổ họng, gây ngứa và ho. Ngoài ra, ăn tôm khi đang bị ho sẽ khiến bệnh càng nặng hơn bởi hệ hô hấp của những người đang bị ho rất dễ phản ứng với vị tanh từ tôm, khiến tình trạng ho sẽ dai dẳng lâu khỏi. Tốt nhất, bạn nên ăn tôm khi cơn ho đã dứt hẳn để đảm bảo sức khỏe.

Người bị đau mắt đỏ: Theo bác sĩ chuyên khoa, ăn tôm khi bị đau mắt đỏ sẽ làm tình trạng đau mắt đỏ trở nên trầm trọng hơn. Ngoài ra, bạn cũng nên hạn chế các loại hải sản có mùi tanh khác như cua, mực, cá…

Ngoài ra, không nên chế biến kết hợp tôm với các loại rau, củ, quả nhiều vitamin C. Lý do là khi vitamin C gặp các độc tố có sẵn trong tôm sẽ phát tán độc tố dẫn đến ngộ độc thực phẩm.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/2-bo-tuyet-doi-khong-nen-an-cua-tom-can-than-keo-ruoc-hoa-a513785.htm...Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/2-bo-tuyet-doi-khong-nen-an-cua-tom-can-than-keo-ruoc-hoa-a513785.html