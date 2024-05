Giật mình giá sấu non đầu mùa, chị em “rút ví” mua cả cân về chế biến

Đi chợ, thấy hàng rau có bày bán rổ sấu non, chị Sinh, trú tại Đống Đa (Hà Nội) liền ngồi xuống, nhặt khoảng chục quả, dự định về làm nồi canh chua cho bữa tối. Tuy nhiên, khi thanh toán, chị bất ngờ khi người bán hàng báo giá 15 nghìn đồng cho 10 quả sấu.

Sấu non hay còn gọi là sấu bao tử bắt đầu vào mùa, giá đắt hơn cả thịt lợn. (Ảnh: Phương Híp).

“Quả sấu bé như quả quất xanh, to bằng đầu ngón tay. Vậy mà quất thì 10 nghìn được nửa cân, sấu thì 10 quả này khéo được 1 lạng. Quá đắt nên tôi không mua nữa”, chị Sinh kể lại.

Về đến nhà, chị liền tìm mua sấu non trên các chợ online, bất ngờ hơn, giá sấu non được bán từ 110-180 nghìn đồng/kg, chưa kể tiền ship. Trong khi đó, cũng thời điểm này năm trước, sấu non chỉ có giá từ 50-60 nghìn đồng/kg.

“Thêm tiền ship vào thì một cân sấu non đắt hơn cả cân thịt lợn ba chỉ, đắt hơn cả cân thịt gà ta nên tôi không mua nữa. Đợi vào mùa thì mua cho đỡ xót tiền”, chị Sinh nói.

Sấu non chưa chua gắt như sấu già, hạt lại mềm, vỏ mỏng và không bị chát. (Ảnh: Nhung Tú).

Khác với chị Sinh, chị Ngọc Ánh, trú tại Thanh Trì (Hà Nội) lại chi cả triệu đồng để mua bằng được sấu non về làm món sấu ngâm mắm.

Theo chị Ánh, sấu non chỉ có trong khoảng nửa tháng. Thời điểm này, hạt sấu còn non, chưa cứng, phần thịt rất ngon, chưa chua gắt như sấu già, vỏ mỏng và không bị chát. Vì vậy, cứ cuối tháng 4, đầu tháng 5, chị lại canh mua bằng được sấu non về ăn.

“Trước đây, nhà tôi có 2 cây sấu ở góc vườn. Cứ thời điểm đầu hè, khi ve kêu râm ran là bà lại lấy cây sào dài, hái sấu non xuống ngâm mắm, chia cho các con. Giờ bà không còn nữa nhưng cứ đến mùa sấu là tôi lại làm sấu ngâm mắm, vừa để nhà ăn, vừa mang tặng cho đỡ nhớ”, chị Ánh cho hay.

Sấu non thường được mang ngâm mắm tỏi ớt.

Để mua được sấu bao tử, chị Ánh thường đặt hàng của người quen tận Phú Thọ gửi xuống. Năm ngoái, mỗi cân sấu non chị mua với giá 75 nghìn đồng. Năm nay, giá sấu tăng lên 90 nghìn đồng/kg, thêm cước xe 100 nghìn đồng, xuống đến Hà Nội, mỗi cân sấu non có giá lên tới 100 nghìn đồng.

“Sấu non mang rửa sạch, cắt thành lát mỏng, ngâm qua nước muối loãng khoảng 30 phút rồi để ráo nước. Sau đó, cắt tỏi, ớt, pha nước mắm ngon cùng nước đun sôi để nguội, thêm đường và đổ sấu vào ngâm trong khoảng một ngày là dùng được. Mỗi lần ăn cơm, có bát sấu ngâm mắm chấm rau muống hay thịt luộc, ngon tuyệt”, chị Ánh cho biết.

Bát sấu ngâm mắm tỏi giúp "đưa cơm" trong mỗi bữa ăn mùa hè nóng nực. (Ảnh: Phương Híp).

Bán sấu non với giá 140 nghìn đồng/kg tại Hà Nội, chị Kiều Yến cho biết, do giá sấu quá cao nên chỉ khi nào khách đặt hàng chị mới nhờ người hái.

“Bây giờ sấu non vẫn còn hiếm lắm, hái cả buổi mới được 1-2kg, giá lại cao nên tôi không dám hái sẵn. Ai đặt thì tôi mới nhờ người hái, ship luôn trong ngày, quả sấu vẫn còn xanh bóng và nhiều nhựa”, chị Yến cho hay.

Theo chị Yến, bằng thời điểm này năm ngoái, giá sấu non chỉ khoảng 70-80 nghìn đồng/kg nhưng năm nay giá mua tại gốc đã 90-100 nghìn đồng/kg, chưa kể cước xe. Nhiều hôm, có người đặt nhưng chị còn không lấy được sấu để bán.

