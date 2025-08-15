Lý Liên Kiệt bị nói 'bủn xỉn với con gái riêng' dù tài sản hơn 300 triệu USD

Ngày 10/8, trên tài khoản mạng xã hội, tài tử 62 tuổi bất ngờ thông báo tin vui con gái lớn sắp kết hôn và cho biết tặng con gái quà cưới là một chiếc xe hơi trị giá khoảng 300.000 NDT.

"Con bé nói với tôi nó cực kỳ thích chiếc xe, nó đẹp, thoải mái và dễ sử dụng. Là một người cha, tôi rất nhẹ nhõm khi nghe điều đó. Điều quan trọng nhất của một món quà là con gái tôi thực sự thích!", anh viết.

Bài đăng không có ảnh cưới của con Lý Liên Kiệt nhưng có tên thương hiệu xe. Vài giờ sau, CEO hãng xe đã bình luận bày tỏ lòng biết ơn sự ủng hộ của tài tử.

Tài tử Lý Liên Kiệt. Ảnh: Weibo

Tuy nhiên, ngay sau đó, mạng xã hội tràn ngập các bình luận nói Lý Liên Kiệt keo kiệt, không công bằng giữa con riêng và hai con gái sau. Số khác nói bài đăng của Lý Liên Kiệt "sặc mùi quảng cáo, thiếu sự ấm áp". Các bình luận viết: "Của hồi môn này thật là tồi tệ", "Ông ta không cần con gái lớn chăm sóc, cũng không cần duy trì quan hệ. Một người nổi tiếng, một tỷ phú mua cho con mình một chiếc xe 300.000 NDT làm của hồi môn, còn dám khoe khoang. Nghĩ gì vậy? Nếu tôi là con gái anh, tôi sẽ chặn ngay lập tức", "Anh ta không hiểu mình đang nghĩ gì khi lợi dụng đám cưới của con gái để quảng cáo"... Một số người còn cho rằng khi người nổi tiếng tham gia quảng cáo, nhãn hàng thường tặng sản phẩm miễn phí cho họ nên Lý Liên Kiệt có thể "không tốn một xu" tặng quà con.

Trước công kích, tài tử nói anh mua chiếc xe này vì con gái thích. Tuy nhiên, nhiều người mỉa mai anh "đưa hết tiền cho vợ giữ, không cho con gái nổi món quà giá trị". Số khác mắng nhiếc Lợi Trí, vợ Lý Liên Kiệt, rằng: "Cô ta phá hoại gia đình người khác mà lại không có chút lương tâm nào".

Lý Liên Kiệt bên người vợ đầu Hoàng Thu Yến (trên) và vợ sau Lợi Trí. Ảnh: Weibo

Nhiều năm qua, khán giả hiếm khi tìm thấy bất kỳ tương tác riêng tư nào giữa Lý Liên Kiệt và hai cô con gái từ cuộc hôn nhân đầu tiên. Thông báo chính thức về đám cưới này là duy nhất, nhưng nó cũng mang đậm tính thương mại. Hai cô con gái trước của Lý Liên Kiệt "như vô hình" trong khi con gái hiện tại thường xuyên được chú ý.

Người vợ đầu của Lý Liên Kiệt là Hoàng Thu Yến - bạn diễn với anh trong phim Thiếu Lâm Tự 2, đồng thời là thành viên đội tuyển wushu Bắc Kinh những năm 90. Hoàng Thu Yến hơn nam diễn viên 2 tuổi, ngưỡng mộ tài năng của ngôi sao họ Lý và thường xuyên ở bên chăm chút, yêu thương anh hết mực. Năm 1987, hai người làm đám cưới, sau đó lần lượt sinh hai con gái, cuộc sống hạnh phúc. Đây cũng là giai đoạn mà sự nghiệp của tài tử Hoàng Phi Hồng phát triển vượt bậc, tên tuổi anh rất hot trong giới giải trí.

Thông qua công việc, Lý Liên Kiệt gặp hoa hậu Lợi Trí và trúng "tiếng sét ái tình". Si mê Lợi Trí, anh quyết định chia tay Hoàng Thu Yến. Một nguồn tin cho hay, khi đó Hoàng Thu Yến vô cùng đau khổ, tuy nhiên cô chọn giải pháp rút lui trong hòa bình. Khi thủ tục chia tay hoàn tất, cô đưa hai con gái ra nước ngoài sinh sống và rất hiếm về quê hương. Cô cũng chưa từng lên tiếng oán trách chồng cũ "phụ tình".

Lý Liên Kiệt là diễn viên nổi tiếng của Trung Quốc, anh còn được biết đến với vai trò nhà sản xuất, nhà từ thiện... Trước khi gia nhập làng giải trí, anh từng vô địch giải wushu và được gọi là "thần đồng võ thuật". Với lợi thế này, Lý Liên Kiệt gây tiếng vang khi thử sức đóng phim võ thuật, tác phẩm đầu tiên là Thiếu Lâm Tự, sau đó là Hoàng Phi Hồng, Quỷ Cước, Tinh Võ Anh Hùng... Những năm gần đây, do căn bệnh cường giáp, sức khỏe của Lý Liên Kiệt xuống dốc, anh hạn chế đóng phim và dành nhiều thời gian nghiên cứu Phật pháp.