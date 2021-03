Thủ đô London nước Anh đã trở thành trung tâm thời trang thập niên 60 như thế nào?

Thứ Ba, ngày 02/03/2021 18:31 PM (GMT+7)

Thập niên 60 của phong trào Swinging là khoảng thời gian được xác định bởi năng lượng trẻ trung, chủ nghĩa khoái lạc, cách ăn mặc chiết trung và sự hiểu biết mới về London như một trung tâm văn hóa sống động.

Thập niên 60 của phong trào Swinging là khoảng thời gian được xác định bởi năng lượng trẻ trung, chủ nghĩa khoái lạc, cách ăn mặc chiết trung và sự hiểu biết mới về London như một trung tâm văn hóa sống động. Cuộc cách mạng này bao gồm nghệ thuật, âm nhạc và thời trang như những trụ cột của một xã hội phát triển. Những nhân vật như Mick Jagger, Twiggy và Jane Birkin chỉ là một vài nhân vật nổi tiếng sinh ra ở Vương quốc Anh đã truyền những ý tưởng và phong cách đa sắc thái vào thập kỷ nhộn nhịp này. Bên cạnh phong trào hướng tới các thái độ hiện đại cố gắng lạc quan, những năm 1960 đã tạo ra một sự thúc đẩy rộng rãi cho tự do tình dục. Những biểu tượng tình dục nữ như Catherine Deneuve và Brigitte Bardot luôn khoe làn da trần và cảm giác phóng khoáng. Hơn nữa, các ban nhạc lớn như The Beatles và The Rolling Stones là hiện thân của "âm thanh London", là biểu tượng cho niềm đam mê thử nghiệm và biểu hiện vô hạn của thời kỳ đó.

Về mặt địa lý, London là bối cảnh hoàn hảo cho cuộc cách mạng xã hội này. Những gì từng được coi là buồn tẻ và tăm tối trở nên được trang trí bằng màu sắc và sự phấn khích. Các khu vực nổi tiếng như King's Road, Kensington và Carnaby Street đã trở thành điểm đến của những người nổi tiếng cũng như những công dân truyền cảm hứng. Trong suốt thập kỷ, London đã trải qua một sự thay đổi hoàn toàn về bản sắc. Sự chuyển đổi nổi tiếng này tương tự đã xúc tác cho sự ra đời của tiểu văn hóa Mod. Các Mod của London chịu trách nhiệm về những thay đổi trong xu hướng thời trang, cách sống và phương pháp giao tiếp xã hội. Các hộp đêm trở thành tâm điểm của đời sống xã hội khi ma túy trở nên dễ tiếp cận hơn và con người ngày càng có xu hướng tụ tập, tiệc tùng.

Hơn nữa, những lựa chọn thời trang thịnh hành của thập kỷ hoàn toàn phù hợp với năng lượng yêu thích vui nhộn của thời đó. Quần chúng thích mặc đồ có màu sắc sặc sỡ, hoa văn sặc sỡ và các phụ kiện táo bạo. Trang điểm được Twiggy đi tiên phong trong khi Mary Quant giới thiệu váy mini vào xã hội. Thời trang đã trở thành một không gian hoàn toàn không bị kiểm soát, và trở thành một cách mà mọi người xác định là một phần của phong trào Swinging năng động những năm 60.

Nguồn: http://danviet.vn/thu-do-london-nuoc-anh-da-tro-thanh-trung-tam-thoi-trang-thap-nien-60-nhu-the-...Nguồn: http://danviet.vn/thu-do-london-nuoc-anh-da-tro-thanh-trung-tam-thoi-trang-thap-nien-60-nhu-the-nao-5020212318322713.htm