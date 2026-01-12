U60 ăn 15 quả trứng, tập gym 3 tiếng mỗi ngày để giữ dáng bốc lửa

Ở tuổi 55 tuổi, Andréa Sunshine, sống tại London, Anh thường nhận được nhiều tin nhắn tán tỉnh từ các chàng trai trẻ bởi ngoại hình nóng bỏng, trẻ trung hơn so với tuổi ngũ tuần.

Andréa Sunshine có hình thể săn chắc nhờ tập luyện cường độ cao nhiều năm nay.

Để duy trì hình thể săn chắc, Andrea tuân thủ nghiêm ngặt nhiều quy tắc ăn uống và tập luyện. Về chế độ ăn, nguyên tắc hàng đầu của người phụ nữ U60 là thực đơn giàu protein. Cô cho biết tiêu thụ 5.400 quả trứng mỗi năm, tương đương 14-15 quả mỗi ngày. Andrea không nêu chi tiết cô có ăn toàn bộ lòng trắng lẫn lòng đỏ trứng hay không.

Để đạt mục tiêu bổ sung protein, Andrea luôn chuẩn bị trước và mang theo món ăn này mỗi lúc ra ngoài, thậm chí cả khi đi hẹn hò. Cùng với protein, Andrea cũng chú trọng đến chất xơ để thúc đẩy trao đổi chất, hỗ trợ tiêu hóa khỏe mạnh, cân bằng với lượng protein lớn mà cô nạp vào mỗi ngày. Súp lơ xanh là món rau được Andrea yêu thích, thường có trong các bữa ăn hàng ngày của cô.

Andréa có thói quen mang theo trứng luộc bên mình để đảm bảo nạp đủ lượng protein duy trì khối lượng cơ bắp.

"Những người hẹn hò với tôi chỉ cười, giống như hầu hết mọi người khác. Hầu hết những người tôi hẹn hò đều làm cùng ngành với tôi, hoặc rất năng động trong việc tập luyện thể dục thể thao. Họ hiểu rằng người như tôi đôi khi phải tuân theo một số quy tắc", KOLs lĩnh vực thể hình cho hay.

Bên cạnh đó, Andrea dành khoảng 3 tiếng mỗi ngày cho sở thích tập luyện. Cô thường tập các bài cardio, nâng cao sức bền trong một giờ và phần còn lại thực hiện các bài tập tạ, xây dựng sức mạnh từng nhóm cơ.

Người phụ nữ U60 nói rằng phụ nữ lớn tuổi thường phải đối mặt với những định kiến vô hình về ngoại hình, vóc dáng. Do đó, cô tập luyện với mục tiêu chăm sóc bản thân và phá bỏ định kiến. Cô tin phụ nữ ở bất kỳ độ tuổi nào cũng có thể bắt đầu tập luyện và theo đuổi sở thích cá nhân.

Năm 2023, Andrea từng thi thể hình, truyền cảm hứng cho nhiều phụ nữ cùng độ tuổi.

Trứng được xem là "siêu thực phẩm" nhờ giá trị dinh dưỡng ấn tượng và là nguồn protein lý tưởng cho hầu hết các đối tượng. Mỗi quả trứng cung cấp khoảng 7 g protein, cùng với vitamin A, B, B12, B9, sắt, selen và nhiều vi chất khác. Các chất này đóng vai trò thiết yếu không chỉ trong việc xây dựng cơ bắp, hỗ trợ miễn dịch mà còn sản xuất hemoglobin và tăng cường chuyển hóa nhờ chất chống oxy hóa như selen.

Theo Hệ thống Y tế Mayo Clinic và Hiệp hội Tim mạch Mỹ (AHA), người khỏe mạnh có thể ăn khoảng 7 quả trứng mỗi tuần, tương đương một quả/ngày mà không ảnh hưởng đến sức khỏe tim mạch. Theo "Hướng dẫn phòng ngừa bệnh tim mạch và chuyển hóa bằng lối sống lành mạnh tại Trung Quốc" do Hiệp hội Y học Dự phòng Trung Quốc ban hành vào tháng 2/2020, số lượng trứng người lớn khỏe mạnh, không gặp vấn đề về lipid máu có thể ăn mỗi tuần là 3-6 quả. Lượng trứng tiêu thụ có thể thay đổi dựa trên nhiều yếu tố như cơ địa, cường độ tập luyện, khả năng chuyển hóa của mỗi cá nhân.

Dù lượng trứng tiêu thụ có thể thay đổi dựa trên nhiều yếu tố như cơ địa, cường độ tập luyện, khả năng chuyển hóa của mỗi cá nhân, việc ăn 14-15 quả trứng mỗi ngày như Andrea không được khuyến cáo áp dụng.