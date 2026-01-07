Mốt áo phao phong cách 'tiểu thư tài phiệt'

Nếu trước đây áo phao gắn liền với hình ảnh cồng kềnh, thuần giữ ấm, mùa lạnh những năm gần đây, món đồ này đã được tái định nghĩa với một diện mạo hoàn toàn khác: thanh lịch và mang hơi thở tiểu thư tài phiệt. Khởi nguồn từ những thương hiệu tinh thần old money như Ralph Lauren, áo phao chần trám gọn nhẹ gây sốt khắp thế giới.

Hàng loạt thương hiệu thời trang cho ra mắt các mẫu áo phao chần trám chinh phục phái đẹp bằng phom dáng gọn gàng, màu sắc trang nhã.

Điểm dễ nhận thấy nhất của mốt áo phao tiểu thư là phom dáng may chỉn chu. Thay vì dáng oversized, các thiết kế phao dáng ngắn hoặc dáng lửng, có chiết eo nhẹ, đường trần quả trám hoặc họa tiết chần bông giúp tổng thể trông gọn gàng, tôn dáng.

Về bảng màu, gam sáng và trung tính lên ngôi. Trắng sữa, kem, be nhạt, xanh phấn hay xám ngọc trai mang lại cảm giác nhẹ nhàng, 'đắt giá' và dễ phối đồ. Những tông màu này không chỉ giúp áo phao bớt nặng nề mà còn gợi liên tưởng đến phong cách thời trang của giới thượng lưu châu Âu.

Xu hướng áo gilet phao chần trám đặc biệt thịnh hành năm nay. Kết hợp cùng những mẫu áo giữ nhiệt tôn dáng, thiết kế gợi đến hình ảnh những cô nữ sinh con nhà giàu.

Áo phao phong cách tiểu thư tài phiệt thường được phối cùng chân váy ngắn, quần cùng tông màu. Phụ kiện đi kèm cũng đóng vai trò quan trọng: mũ beret, túi xách da trơn phom cứng, giày búp bê hoặc ankle boots mũi tròn giúp hoàn thiện vẻ ngoài sang trọng nhưng không quá kiểu cách.

Nhiều local brand Việt Nam bắt sóng xu hướng áo phao, áo gilet phao chần trám hot trend năm nay với những thiết kế đi kèm thắt lưng tạo dáng peplum thon gọn.

Kiểu mốt giúp người mặc giữ ấm nhưng không bị luộm thuộm, tạo vẻ sành điệu.

Áo phao không còn chỉ là trang phục chống rét, mà trở thành tuyên ngôn phong cách của những cô gái chuộng vẻ đẹp cổ điển.