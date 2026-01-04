Những xu hướng thời trang khó hiểu của phụ nữ cổ đại

Chopines không đơn thuần là giày dép, mà là biểu tượng của địa vị xã hội. Đế giày càng cao, người phụ nữ càng được nhìn nhận ở vị thế cao trong xã hội. Loại giày này ngầm khẳng định rằng người mang nó thuộc về thế giới của văn hóa và lễ nghi, chứ không phải đời sống thường nhật.

Những bức chân dung Nữ hoàng Elizabeth I chứa đầy các dấu hiệu thị giác được sắp đặt tinh tế nhằm củng cố hình ảnh bà xây dựng cho mình. Trong đó, ngọc trai giữ vị trí đặc biệt như biểu tượng cổ xưa của sự trong trắng và thuần khiết.

Vào thế kỷ XVII, vải màu đen cực kỳ đắt đỏ do thuốc nhuộm nhanh phai và khó xử lý. Giới quyền quý khi đó tạo ra vẻ ngoài tưởng như giản dị, khiêm nhường, nhưng thực chất lại phô trương sự giàu có thông qua chất liệu nhung, lụa, thêu và ren. Tất cả đều được nhuộm bằng một trong những màu nhuộm đắt giá nhất: màu đen.

Theo tác giả cuốn Art Investigations: Images, Symbols, and Hidden Meanings in Art, một chuỗi san hô đỏ với khóa vàng quanh cổ phụ nữ có thể tiết lộ tình trạng hôn nhân. Nếu khóa nằm phía trước, người phụ nữ đã kết hôn. Nếu khóa lệch sang trái, cô đang đính hôn. Còn nếu khóa ở bên phải, điều đó cho thấy cô vẫn độc thân.

Bông hoa xanh cài trên tóc Hầu tước phu nhân Pompadour là hoa dừa cạn. Loài hoa này được cho là biểu tượng của tình yêu và sự thủy chung. Khi một bức chân dung có hình ảnh hoa dừa cạn được gửi tặng cho người yêu, người ta tin rằng mỗi lần ngắm tranh, người nhận sẽ như được nghe một lời tỏ tình thầm lặng từ người phụ nữ trong tranh.

Trong thời kỳ Victoria, trang sức mang hình rắn như nhẫn hay vòng tay tượng trưng cho sự gắn bó và tận hiến trong hôn nhân. Hình ảnh con rắn tự cắn đuôi mình là biểu tượng của tình yêu vĩnh cửu, tuần hoàn và không có điểm kết thúc dành cho người bạn đời.

Viên ruby được đeo ở ngón giữa bàn tay phải mang một thông điệp khá riêng tư: tại thời điểm bức chân dung được vẽ, người phụ nữ chưa có con nhưng đang mong muốn và hy vọng sớm mang thai.

Người đàn ông trong bức tranh nhiều khả năng là một người mất vợ. Cử chỉ chỉ vào hai chiếc nhẫn trên ngón út bàn tay trái được cho là ám chỉ rằng chúng từng thuộc về người vợ đã mất.

Vào thế kỷ XVI, việc đeo một chiếc tăm xỉa răng dưới dạng mặt dây chuyền hình chiếc sừng trở nên phổ biến. Món đồ này vừa đóng vai trò như bùa hộ mệnh, vừa được sử dụng đúng công năng, là làm sạch thức ăn còn sót lại trên răng.

Pomander du nhập vào châu Âu từ văn hóa phương Đông từ thế kỷ XIII. Đây là một vật chứa, thường có dạng hình cầu, bên trong đựng các loại thảo mộc và hương liệu. Lý do sử dụng cũng khá thực tế khi những mùi hương này giúp át đi những mùi khó chịu.

Khuyên tai ngọc trai rất thịnh hành trong thời kỳ Phục Hưng, dù quan điểm về chúng không hoàn toàn thống nhất. Một mặt, ngọc trai tượng trưng cho sự trong trắng; mặt khác, chúng lại thường xuất hiện trong các hình ảnh nữ thần Venus - biểu tượng của sắc đẹp và tình yêu nhục cảm.