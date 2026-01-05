10 thiết kế thời trang bán chạy nhất 2025

Theo thống kê của Vogue và Lyst, áo khoác da là mặt hàng bán chạy năm nay. Những người nổi tiếng như Rosie Huntington-Whitely, Vittoria Ceretti, Emily Ratajkowski và Kendall Jenner góp phần lăng xê, khiến chúng trở nên hot hơn từ đầu quý ​​3. Về kiểu dáng, áo boxy hoặc quá khổ là xu hướng hot.

Sneakers cũng là món đồ xuất hiện nhiều năm nay. Những đôi giày Jacquemus x Nike Moon, Puma Speedcats, Prada liên tục nằm trong danh sách được tìm kiếm nhiều nhất.

Theo Vogue, túi màu nâu từ bình dân đến cao cấp đều được mua sắm nhiều. Trong đó, các phiên bản da lộn được lựa chọn nhiều hơn so với bản bằng da và nhung.

Nếu màu nâu thắng thế ở mảng phụ kiện, màu đỏ lại chiếm lĩnh các mặt hàng như quần, áo, váy. Theo thống kê của các nền tảng mua sắm, trang phục màu đỏ đạt số lượt mua sắm cao hơn so với những năm trước.

Nhờ sự bùng nổ của phong cách preppy, sơ mi thêu logo Ralph Lauren trở thành món đồ hot. Ngoài thiết kế này, áo len dệt kim, mũ lưỡi trai của nhà mốt Mỹ cũng được nhiều người ưa chuộng.

Từng được xem là mốt thảm họa của thập niên 1980, áo polo dài tay trở lại và gây sốt. Những người yêu thích mẫu áo này hầu hết là học sinh, sinh viên, dân văn phòng dưới 35 tuổi. Chúng thường được phối với váy ngắn, quần jeans ống rộng hoặc ống đứng.

Đồ ren xuất hiện ồ ạt trên Instagram trong sáu tháng qua. Theo Vogue, nhiều thương hiệu bán hết hàng nhanh chóng và tái sản xuất nhiều lần. Một trong những thiết kế được các cô gái sắm nhiều là áo hai dây hoặc váy bằng satin đắp ren.

Áo ba lỗ đơn giản trở thành mặt hàng chủ lực trong ba quý đầu năm. Thiết kế dễ mặc, phù hợp với số đông, thể hiện sự năng động và phóng khoáng.

Danh sách thiết kế được mua sắm nhiều còn có dép xỏ ngón. Vogue cho rằng món đồ này lên ngôi là do ngày càng nhiều người hướng đến sự tiện lợi và thoải mái trong thời trang.

2025 được xem là năm bội thu của các thương hiệu khăn. Dua Lipa, Hailey Bieber, G-Dragon là những nhân vật tiêu biểu lăng xê mốt quàng khăn theo kiểu cụ bà, khiến chúng được nhiều người áp dụng. Với nhiều kiểu thắt, khăn là phụ kiện đa năng, dễ dùng trong mọi dịp.