7 mốt thời trang công sở hot nửa đầu 2026

Theo Vogue, trang phục màu sắc ấn tượng gồm xanh lá non, xanh dương, đỏ cà chua, hồng fuchsia là xu hướng hot của thời trang công sở. Các nhà thiết kế cho rằng màu nổi đem lại cảm giác vui vẻ, hứng thú cho môi trường làm việc đang có nhiều sức ép hiện nay.

Áo tay bồng cũng là món đồ được đẩy mạnh, chịu ảnh hưởng của thời trang thập niên 1980. Phong cách này đem tới vẻ cổ điển và điệu đàng cho các cô gái. Bạn có thể phối chúng cùng quần baggy hoặc chân váy midi dáng cột.

Từ ba năm nay, trang phục denim không còn là thiết kế dành riêng cho phong cách dạo phố. Chúng trở thành một phần không thể thiếu trong môi trường văn phòng hiện đại. Thay vì đường cắt phóng khoáng, các thiết kế denim công sở hướng đến phom dáng thanh lịch, dễ sử dụng, phù hợp với mọi dáng người, chất liệu được xử lý mỏng và mềm hơn.

Trang phục đặt may riêng với chất liệu mềm giúp người mặc trở nên linh hoạt, như blazer mỏng ôm khít vòng eo, quần cropped. Phong cách này giúp bạn trông chuyên nghiệp mà không gò bó.

Phong cách color block trở lại, đem tới những cách phối màu chói và tương phản. Các cặp màu đỏ - vàng, xanh dương - cam, vàng - tím được cho là dễ mặc.

Váy áo họa tiết da động vật, như da rắn, hổ, báo, ngựa vằn, bò sữa không chỉ được thể hiện trên quần áo mà còn ở túi xách, giày dép.

Phụ kiện cỡ lớn và mang nét độc đáo được khuyến khích dành cho giới văn phòng nhằm xua tan vẻ tẻ nhạt. Bạn có thể sử dụng cà vạt với sơ mi, khuyên tai lớn, thắt lưng to bản, giúp những bộ cánh đơn giản trở nên bắt mắt hơn.