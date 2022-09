Những trang phục ấn tượng nhất tại Lễ trao giải Emmy 2022

Lễ trao giải Primetime Emmy 2022 đã trở lại Nhà hát Microsoft ở Los Angeles để vinh danh những ngôi sao sáng nhất trong lĩnh vực truyền hình.

Buổi lễ dạ tiệc được chủ trì bởi không ai khác ngoài ngôi sao của Saturday Night Live, Kenan Thompson và ngập tràn những khoảnh khắc lịch sử, những bài phát biểu khó quên và những tuyên bố thời trang lớn.

Bắt đầu mọi thứ, Oprah Winfrey đã trao giải thưởng đầu tiên, nhưng không phải trước khi mở đầu bằng bài phát biểu về tầm quan trọng của việc không bỏ cuộc khi bạn bị đánh gục, đề cập đến một số thành viên xuất sắc nhất của Hollywood đối với sự nghiệp của họ trong ngành. Sau đó, Sheryl Lee Ralph trở thành người phụ nữ da đen đầu tiên giành giải Nữ diễn viên phụ trong một loạt phim hài cho vai diễn trong Abbot Elementary. Ralph đã lên sân khấu và hát “Endangered Species” của Diange Reeves, khiến cô ấy được hoan nghênh nhiệt liệt.

Zendaya một lần nữa mang về giải Emmy cho Nữ diễn viên chính trong phim truyền hình nhiều tập cho vai diễn trong Euphoria, giúp cô trở thành người trẻ nhất hai lần đoạt giải Emmy trong lịch sử. Năm 2020, Zendaya trở thành người chiến thắng trẻ tuổi nhất trong hạng mục cho màn trình diễn của cô ấy trong mùa đầu tiên của Euphoria. Nữ diễn viên nhận giải trong bộ váy quây màu đen tuyệt đẹp của nhà mốt Valentino, thể hiện nét quyến rũ của Old Hollywood, định nghĩa của sự sành điệu.

Sau đó, Lizzo đã tiến gần hơn một bước tới vị trí EGOT khi chương trình cạnh tranh thực tế của cô, Lizzo’s Watch Out for the Big Grrrls, đã mang về cho cô một giải thưởng chỉ sau một mùa. Nữ ca sĩ đã bước lên sân khấu trong một chiếc váy tuyn màu đỏ anh đào rộng lớn của Giambattista Valli Haute Couture, và nhận giải thưởng danh giá.

Để kỷ niệm những chiến thắng thú vị và những khoảnh khắc vui nhộn của chương trình, hãy cùng nhìn lại một số kiểu dáng đẹp nhất trên thảm đỏ Emmy 2022.

Lily James trong Atelier Versace.

Andrew Garfield ở Zegna.

Zendaya trong trang sức Valentino và Bulgari.

Sheryl Lee Ralph trong trang sức Brandon Blackwood và Anne Sisteron.

Sebastian Stan.

Quinta Brunson trong trang phục Dolce & Gabbana tùy chỉnh.

Selena Gomez trong Celine.

Issa Rae bên Sergio Hudson.

Elle Fanning trong Sharon Long tùy chỉnh.

Hannah Waddingham trong Dolce & Gabbana.

