Phương Oanh đắt show tại kinh đô thời trang New York Fashion Week

Thứ Tư, ngày 14/09/2022 10:00 AM (GMT+7)

Cô là chân dài Việt Nam duy nhất đang tham gia trình diễn tại New York Fashion week.

Phương Oanh cá tính trong sự kiện New York Fashion Week.

New York Fashion Week đã diễn ra, mở màn cho chuỗi sự kiện các Tuần lễ thời trang trên thế giới được tổ chức ở London hay Milan... Sự kiện là nơi quy tụ của nhiều thương hiệu, ngôi sao thế giới, những tín đồ thời trang. Không những thế, sự kiện còn nhận được sự quan tâm của giới mộ điệu Việt Nam khi có những nghệ sĩ góp mặt ở hàng ghế khách mời như Châu Bùi, Linh Ka, á hậu Lê Thảo Nhi...

Đặc biệt hơn, ở vị trí người mẫu trình diễn, một gương mặt quen thuộc trong giới chân dài Việt chính là Phương Oanh. Cô từng tham gia Vietnam's Next Top Model nhưng không đạt được thứ hạng cao. Phương Oanh đã xuất ngoại và tìm cơ hội cho bản thân ở môi trường quốc tế khốc liệt hơn.

Trên trang cá nhân, Phương Oanh chia sẻ lý do cô có mặt New York Fashion Week. Cô viết: "5 năm kể từ ngày kí hụt với NY (New York) Model lần đầu tiên khi mình 18 tuổi và hai lần khác năm mình 19 tuổi. Mình tự cầm profile gửi mà không nhận được phản hồi gì từ NY model cho tới tận bây giờ họ đã tự chủ động nhắn cho bọn mình và muốn kí hợp đồng dài hạn với mình. Khi đó bọn mình đang có một lời mời khác và thế là phải ngồi xuống với nhau suy nghĩ chọn kí bên nào. Cuối cùng bọn mình đã chọn đi theo tiếng gọi của cái ‘Duyên". Hơn nữa team NY model rất chu đáo và có plan (kế hoạch) cho mình nên là kí thôi".

Phương Oanh trình diễn cho nhà mốt Prabal Gurung.

Chân dài sinh năm 1999 khoe vóc dáng nuột nà với trang phục của nhà mốt Puppets and Puppets.

Cô khoe hình thể ấn tượng, sải bước với trang phục của DION LEE.

Những hình ảnh diễn show được Phương Oanh chia sẻ đều đặn trên trang cá nhân. Theo đó, cô đã trình diễn cho ba nhà mốt, chụp hình street style hay tham gia các sự kiện bên lề. Mỗi một thương hiệu, cô được mặc những trang phục khác nhau, khoe vóc dáng chuẩn mẫu quốc tế. Trước đó, Phương Oanh cũng ghi dấu tài năng khi xuất hiện trên trang chủ website của Gucci, cô chụp hình quảng bá mẫu túi mới.

Để có được thành tích nổi bật tại thị trường quốc tế như ngày hôm nay, Phương Oanh đã phải nỗ lực rất nhiều.

"Nghề người mẫu cạnh tranh khốc liệt ở nước ngoài nên ngay cả mẫu nước ngoài cũng chưa chắc có trải nghiệm tốt. Nếu không đủ độ "lì" và yêu nghề thì họ buộc phải chấp nhận tỉ lệ bị loại bỏ khỏi nghề vô cùng cao" - Phương Oanh từng chia sẻ cách cô tồn tại được ở môi trường làm việc khắc nghiệt.

Để được trúng show từ các nhà mốt nước ngoài, Phương Oanh tự lo chi phí đi lại. Nếu không đủ kinh phí, công ty chủ quản sẽ hỗ trợ trước và có tính lãi. Khi nhận được cát xê, người mẫu hoàn trả lại số tiền công ty đã hỗ trợ.

Phương Oanh giành được nhiều thành tựu tại thị trường quốc tế.

