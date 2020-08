Những mẫu đồ chip mà bạn nên có trong tủ quần áo của mình

Thứ Năm, ngày 06/08/2020 18:46 PM (GMT+7)

Cùng tìm hiểu về các loại đồ lót phổ biến mà bạn có thể tìm thấy ở mọi nơi hiện nay.

Mỗi bộ quần áo bạn sở hữu là sự phản ánh phong cách cá nhân của bạn. Từ áo khoác denim yêu thích của bạn đến bộ đồ nỉ trong khi thư giãn ở nhà, chúng ta có xu hướng đầu tư mua sắm vào các món đồ phù hợp với sở thích của chúng ta.

Tuy nhiên, đồng thời, có những món đồ phổ biến mà bạn sẽ tìm thấy trên mọi tủ quần áo, như áo tank top, áo phông, và, tất nhiên, cả đồ lót. Có nhiều loại đồ lót khác nhau cho mỗi dịp và tâm trạng, và theo các nhà tạo mẫu thời trang nổi tiếng, mọi người nên có ít nhất một cặp của món đồ cốt lõi này.

Chúng tai chia nhỏ ra chín loại đồ lót khác nhau có thể dễ dàng tìm thấy trong mọi tủ quần áo. Từ những chiếc quần lót bạn có thể mặc hàng ngày cho đến những chiếc quần lót lọt khe “seamless thong” sẽ có ích cho các sự kiện trang trọng, đây là những gì cần đầu tư.

Seamless Briefs

Nó giống như những chiếc quần lót truyền thống mà bạn có thể mặc khi còn bé, chỉ cần không có các họa tiết hoạt hình và đường kẻ ô vuông chunky. Đây là loại đồ lót bạn bạn mặc vào mọi buổi sáng và không biết xấu hổ mua ở mọi màu sắc, vì nó cực kỳ thoải mái và che đậy kín đáo.

Bikini Briefs

Bikini Briefs rất thoải mái và linh hoạt như quần lót thông thường, nhưng mặc thấp hơn một chút và là phù hợp với hầu hết mọi trang phục.

High-Waisted Briefs

Đây không phải là chiếc quần lót bà già mà bạn từng thấy. Đây là loại quần lót seamless brief nhưng co giãn tốt hơn, có các cạnh cắt bằng laser và một chút che phủ xung quanh thắt lưng. Trong khi vải mềm mại và co giãn, thiết kế sẽ đảm bảo quần áo của bạn trông mịn màng và mọi thứ vẫn được đặt đúng chỗ.

High-Waisted Boy Briefs

Quần lót High-Waisted Boy Briefs có một chút rộng rãi (chúng cũng rất tuyệt vời khi làm đồ ngủ), nhưng High-Waisted Boy Briefs là chiếc quần hoàn hảo để nâng vóc dáng của bạn. Thắt lưng cao có khả năng làm nổi bật kiểu dáng của bạn, và trong khi chúng trông tuyệt vời với quần jean và váy, phong cách retro này là hoàn hảo để đi tập thể dục.

Tap Shorts

Với một chiếc quần tap short ở bên cạnh, bạn sẽ không bao giờ ngại tiếp cận với chiếc váy ngắn hay việc mặc nữa. Còn được gọi là quần short khiêu vũ, những chiếc quần lót này về cơ bản là quần short dành cho người đi xe đạp có eo cao: chúng rất bó sát, nhẹ và có độ che phủ cao.

Classic Thong

Khi bạn cảm thấy táo bạo hơn? bạn có thể mặc những chiếc quần lót “thong”. Một số thong là liền mạch, trong khi một số khác không phải - tất cả phụ thuộc vào chất liệu làm ra chúng. Giống như quần lót truyền thống, loại đồ lót này rất phù hợp để mặc hàng ngày và những lúc bạn muốn cảm thấy gợi cảm hơn.

Adhesive Thong

Chiếc quần lót này được làm ra cho những chiếc váy để lộ một phần hoặc toàn bộ các đường viền của quần lót. Loại đồ lót này là sự kết hợp của dây đai và dây, dính vào da của bạn, và chỉ che phủ những gì bắt buộc phải che.

Seamless Thong

Seamless Thong là giấc mơ của những người yêu thích thể dục bởi vì chúng không bị lộ qua quần legging. Nhưng ngay cả khi bạn không phải người hay chơi thể thao, loại đồ lót này vẫn rất hữu dụng cho bạn. Chiếc quần lót này không chỉ liền mạch, nó còn cung cấp độ che phủ vừa phải, vì vậy bạn có thể mặc với mọi thứ, từ denim đến quần váy, váy dạ hội và nhiều thứ khác.

High-Waisted Thong

High-Waisted Thong là một loại quần lót hybrid có các mặt cắt cao và độ che phủ tối thiểu ở vùng mông. Đồng thời, loại đồ lót này cung cấp hỗ trợ phần trên cơ thể bạn, hoạt động để xác định rõ hơn hình dạng của bạn và tạo ra một kiểu dáng mượt mà hơn.

Nguồn: http://danviet.vn/nhung-mau-do-chip-ma-ban-nen-co-trong-tu-quan-ao-cua-minh-5020206818471324.htmNguồn: http://danviet.vn/nhung-mau-do-chip-ma-ban-nen-co-trong-tu-quan-ao-cua-minh-5020206818471324.htm