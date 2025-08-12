Vợ Đăng Khôi chăm mặc sexy khoe dáng 'gái 3 con'

Du lịch Malaysia cùng gia đình hồi đầu tháng, Thủy Anh được khen quyến rũ khi diện áo cúp ngực kết hợp quần jeans ống rộng, giày sneakers và tạo điểm nhấn bằng túi Hermes Kelly vài trăm triệu đồng.

"Mấy bạn nhân viên buồn cười thật, mình bảo đã có ba con mà không chịu tin, cứ nói 18 tuổi, làm mình phải lấy quỹ đen của ông Khôi để ủng hộ", người đẹp sinh năm 1985 dí dỏm kể trải nghiệm mua sắm tại Kuala Lumpur.

Sau khi sinh quý tử thứ ba hồi tháng 12/2024, Thủy Anh thường xuyên khai thác vóc dáng mảnh mai qua corset dáng quây và phối quần jeans nhằm bổ sung nét trẻ trung cho tổng thể.

Trong chuyến thăm Malaysia hồi đầu tháng 4, bà xã Đăng Khôi cũng chọn phong cách sexy với mốt áo xuyên thấu khoe nội y.

Cách mix tương tự được Thủy Anh áp dụng tại concert Chị đẹp sau đó ít ngày, phù hợp không khí sôi động của chương trình.

Cả lúc dự sự kiện hoặc chụp ảnh thời trang, bà mẹ ba con cũng ưu tiên kiểu dáng cúp ngực trễ nải.

Đón sinh nhật tuổi 40 tháng trước, Thủy Anh mặc đầm ngắn tôn chân thon và nhấn nhá khoảng hở lớn sau lưng.

Cô được khen "body như chưa từng sinh nở" khi diện bikini trong chuyến nghỉ dưỡng hồi tháng 6.

Thời điểm ba tháng rưỡi sau khi con trai thứ ba chào đời, hot mom 8X khiến nhiều người trầm trồ bởi thân hình thon gọn, nuột nà.

Thủy Anh cho biết ngay trong tháng đầu sau cả ba lần sinh nở, cô đều gần như về lại số kg lúc chưa mang thai. Bí quyết của người đẹp là kiểm soát cân nặng từ giai đoạn có bầu; áp dụng chế độ ăn đa dạng, hợp lý; sau sinh thì massage, quấn bụng muối nóng, thảo dược và tập thể dục nhẹ; cố gắng giữ tinh thần vui vẻ, thoải mái.