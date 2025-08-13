'Dâu hào môn' Hương Liên dạo phố với 'cây' đồ 2,5 tỷ đồng

Hương Liên đang có chuyến vi vu Thượng Hải, sau hai tháng làm đám hỏi với ông xã thiếu gia. Trên đường phố, 'nàng dâu hào môn' khoe cuộc sống giàu sang với outfit dát hàng hiệu xa xỉ.

Chiếc đầm ôm vóc dáng giúp nàng mẫu tôn đường cong và thân hình mảnh mai. Từng món phụ kiện cô sử dụng đều được chăm chút, nhằm tạo nên tổng thể nữ tính, sang chảnh.

Mỹ nhân sinh năm 2002 khoe body qua chiếc váy dệt kim, đính cúc metallic nổi bật của Balmain, giá bán khoảng 31 triệu đồng.

Nổi bật trên tay của người đẹp là chiếc đồng hồ Patel Philippe Nautilus phiên bản dây da vỏ vàng hồng 18k, mặt viền kim cương nguyên khối, có giá bán khoảng 1,3 tỷ đồng.

Để kết hợp cùng đồng hồ tiền tỷ, mỹ nhân The Face chọn vòng tay Cartier Juste Un Clou giá 3.800 USD (khoảng 100 triệu đồng) cùng vòng Van Cleef & Arpels vàng 18k, giá 4.800 USD (khoảng 127 triệu đồng).

Giống nhiều mỹ nhân showbiz, Hương Liên chuộng túi Hermes - biểu tượng của giới thượng lưu. Người đẹp sử dụng mẫu Birkin 25 Gold Togo Palladium Hardware, được yết giá 30.500 USD (khoảng 800 triệu đồng) trên trang mua sắm hàng hiệu nổi tiếng Madison Couture Avenue.

Trang phục được người đẹp tô điểm bằng khăn lụa Carré 90 kinh điển của Hermes, giá khoảng 15 triệu đồng đi cùng mắt kính Chanel giá khoảng 10 triệu đồng, bông tai Chanel giá xấp xỉ 20 triệu đồng.

Nguyễn Hương Liên, sinh năm 2002, quê ở Hà Nam. Cô được nhiều người biết đến và yêu thích khi tham gia The Face Vietnam 2023. Ngoài chiều cao 1,68 m, cô có gương mặt thanh tú, làn da trắng cùng "nụ cười triệu view". Sau chương trình, cô tiếp tục phát triển công việc người mẫu và hoạt động trên mạng xã hội với kênh TikTok hơn 700 nghìn người theo dõi. Cô có nhiều clip đạt hàng triệu lượt xem.