Sao lăng xê mốt kính quá khổ

Hôm 8/7, Kim Kardashian diện cả bộ màu hồng, đeo kính XXL phong cách Matrix của Balenciaga tới show của nhà mốt ở Paris. Ảnh: LELE

Trước đó, cô dạo phố với áo quây Louis Vuitton, kính phi công cỡ đại của Phoebe Philo. Ảnh: Backgrid

Theo Vogue, sau giai đoạn thịnh hành của những chiếc kính râm nhỏ, kính oversized chiếm áp đảo trên sàn diễn mùa mốt năm 2026. Các thiết kế thường ôm trọn sống mũi, gọng kính và tròng kính to che khuất phần lớn khuôn mặt. Ở bộ sưu tập Resort 2026, Balenciaga trung thành với kiểu dáng "mắt lồi" đặc trưng, còn Khaite chọn những đường nét mang tính hình học hơn. Fendi và Gucci cũng đem tới những chiếc kính to dày, báo hiệu đây là xu hướng nổi bật của năm nay và năm sau.

Nhiều người nổi tiếng đã lăng xê mốt này từ đầu từ tháng 3 đến nay, trong đó có Victoria Beckham. Tháng 6, biểu tượng thời trang xuất hiện trên đường phố Paris với kính râm cỡ đại, áo polo 20 USD, đeo túi Kelly. Ảnh: GC Images

Đến dự show ở Paris Fashion Week, Miley Cyrus diện áo khoác denim và kính phi công Alaia. Ảnh: Instagram Miley Cyrus

Tháng 5, trong chuyến quảng bá album mới, ca sĩ tiếp tục chọn phụ kiện này khi diện suit cách tân và sơ mi crop top. Ảnh: The Hapa Blonde

Ưa chuộng phong cách hoài cổ, Dakota Johnson đem tới không khí của những năm 1970 với kính mắt mèo khổ lớn, kết hợp cardigan, áo phông và quần jeans ống đứng. Ảnh: Instagram Onparledemode

Hồi tháng 5, khi ra tòa cùng con gái, ngôi sao truyền hình Kris Jenner gây chú ý với phong cách menswear. Bà diện sơ mi, thắt cà vạt, khoác blazer kẻ, đeo kính phi công, thể hiện vẻ quyền lực. Ảnh: Instagram Kris Jenner

Cùng tháng, tại Liên hoan phim Cannes, Irina Shayk tạo vẻ ngoài tương phản bằng cách kết hợp kính ngầu của Rick Owens với đầm nữ tính màu vàng bơ. Ảnh: Vogue

Sarah Jessica Parker diện phong cách đơn sắc, tạo điểm nhấn bằng túi Chanel và kính Matrix. Ảnh: Star Max

Tại một buổi tiệc tối, Anne Hathaway lăng xê mốt quần capri đang hot trở lại, kính mắt mèo và giày đính đá. Ảnh: SplashNews