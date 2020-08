Dior: Nhà mốt làm nên lịch sử huy hoàng của ngành thời trang

Cùng tìm hiểu về lịch sử của một trong những nhà mốt danh giá nhất đã làm thay đổi ngành thời trang thế giới.

Dior, một thương hiệu nổi tiếng quốc tế từ năm 1946, nhà mốt Pháp nổi tiếng về sự thanh lịch và nữ tính vượt thời gian. Một công ty hàng đầu vẫn đứng đầu trong hệ thống phân cấp kim tự tháp của ngành thời trang trong hơn 70 năm, kiểu dáng độc đáo của Dior đã ảnh hưởng đến thế giới thời trang kể từ những ngày đầu. Sáng tạo nhưng vẫn theo truyền thống, Dior duy trì danh tiếng của mình như là người tạo ra văn hóa haute couture. Từ thời trang ready-to-wear, đồ da, phụ kiện hay giày dép, Dior đã thay đổi ngành thời trang mãi mãi. Cho đến ngày nay, thương hiệu vẫn ở xung quanh chúng ta theo một cách nào đó, hình dạng hoặc hình thức - ngay cả khi chúng ta không biết điều đó.

Được thành lập bởi Christian Dior, sinh tháng 1 năm 1905, nhà mốt được thành lập vào tháng 12 năm 1946 tại 30 Avenue Montaigne ở Paris. Bộ sưu tập đầu tiên của Dior ra mắt vào ngày 12 tháng 2 cho mùa xuân/hè 1947 tại hội sở của nhà mốt. Thành công ngay lập tức, Tổng biên tập Harper's Bazaar Carmel Snow tin tưởng mạnh mẽ vào tài năng của Dior. "Đó hoàn toàn là một cuộc cách mạng, Christian thân mến! Những chiếc váy của bạn có một kiểu dáng mới “New look” xứng đáng như vậy", bà thốt lên. Do đó, "New look" đã trở thành một nhãn hiệu. Dior giới thiệu những kiểu dáng độc đáo mới bao gồm váy ngắn hơn, đầy đặn hơn, vòng eo thon gọn hơn và những đường nét nổi bật - Những món đồ của Dior là một cuộc cách mạng, đặc biệt là trong những năm 40. "Tôi muốn những chiếc váy của mình được 'xây dựng', được uốn nắn trên những đường cong của cơ thể phụ nữ. Tôi làm nổi bật vòng eo, thể tích của hông và tôi nhấn mạnh vào vòng ngực. , Tôi đã có gần như tất cả các loại vải được lót bằng vải taffeta , làm mới một truyền thống đã bị bỏ rơi từ lâu, "Christian Dior nói.

Vào giữa những năm 1950, nhà mốt của Dior là một đế chế thời trang rất được kính trọng. Dior thiết kế cho vô số người nổi tiếng bao gồm Marlene Dietrich, Ava Gardner và các thành viên của hoàng gia.

Sau cái chết của Christian Dior năm 1957, Yves Saint Laurent, 21 tuổi, đã nắm quyền sáng tạo của nhà mốt danh tiếng. Saint Laurent giữ di sản của Christian Dior bằng cách sử dụng cùng loại vải, giữ tỷ lệ và kiểu dáng tương đối giống nhau. Tuy nhiên, các bộ sưu tập của Saint Laurent có các đường nét mềm hơn, nhẹ hơn và dễ mặc hơn. Các thiết kế của Saint Laurent trở nên táo bạo hơn nhờ thành công của ông tại nhà mốt cho đến năm 1960 khi bộ sưu tập phóng túng của ông bị chỉ trích gay gắt. Saint Laurent được triệu tập để gia nhập quân đội Pháp, do đó buộc ông phải rời Maison Dior, nhưng lại không gây ra sự phản đối nào từ ban quản lý Dior.

Sau sự ra đi của Yves Saint Laurent, Marc Bohan được bổ nhiệm làm giám đốc sáng tạo vào cuối những năm 1960. Mang phong cách bảo thủ hơn, ông được ghi nhận là người giữ nhãn hiệu Dior luôn đi đầu trong thời trang trong khi vẫn sản xuất quần áo thanh lịch, có thể mặc được và Women Wear Daily tuyên bố rằng Bohan đã "giải cứu Dior". Năm 1967, trợ lý Philippe Guibourgé của Bohan đã cho ra mắt bộ sưu tập quần áo ready-to-wear đầu tiên của Pháp mang tên "Miss Dior".

Năm 1989, Gianfranco Ferré sinh ra ở Ý đã thay thế Bohan làm người thiết kế chính. Là nhà thiết kế không phải người Pháp đầu tiên nắm quyền sáng tạo tại Dior, Ferré đã bỏ lại đằng sau thẩm mỹ Dior truyền thống. Với danh tiếng về kiểu dáng nữ tính, lãng mạn, Ferré đã giới thiệu một khái niệm phong cách mới được mô tả là "tinh tế, tỉnh táo và nghiêm khắc". Với tư cách là người đứng đầu Haute Couture, Haute Fourrure, Women's Ready-To-Wear, Ready-To-Wear Furs and Women's Accessories collections, Ferré đã được trao giải Dé d'Or. Thường được gọi là "Xúc xắc vàng", Dé d'Or đã được trao hai lần một năm tại Pháp để thu hút các nhà thiết kế thời trang cao cấp từ năm 1976 - 1990.

Đến năm 1990, các cửa hàng Dior được mở tại các khu mua sắm cao cấp của Thành phố New York, Los Angeles và Tokyo. Năm đó, doanh thu của Dior là 129,3 triệu USD, với thu nhập ròng là 22 triệu USD. Đến năm 1995, doanh thu của thương hiệu đã tăng lên 177 triệu USD, với thu nhập ròng là 26,9 triệu USD.

Cũng trong năm 1995, Bernadette Chirac (vợ của cựu Tổng thống Pháp Jacques Chirac) đã liên lạc với Christian Dior, giải thích rằng bà muốn tặng Công nương xứ Wales một chiếc túi xách độc đáo khi công nương đến Paris. Dior đã tạo ra một chiếc túi màu đen có cấu trúc, được đặt tên không chính thức là Chouchou. Nó được tặng cho công nương Diana tại triển lãm Cézanne tại Grand Palais. Ngay sau đó, chiếc túi được nhìn thấy trên cánh tay của Công nương trong chuyến thăm nhà trẻ ở Birmingham. Bà được chụp ảnh ngày hôm đó với chiếc túi, ôm một đứa trẻ trên tay. Vài tuần sau, công nương Diana lại được chụp ảnh với chiếc túi yêu thích trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Argentina. Được mô tả là "biểu tượng" và "huyền thoại", Dior cho ra mắt chiếc túi trong một series lớn hơn và đổi tên thành "Lady Dior" vào năm 1996 với sự phù hộ của Công nương Diana. Hai trăm ngàn mẫu đã được bán trong hai năm, do đó doanh thu hàng da của Dior tăng ồ ạt.

