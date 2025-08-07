Gen Z Việt diện mốt cạp trễ trên đường phố

Thiết kế trễ dưới rốn khoảng 5-8 cm, từng rộ lên đầu những năm 2000, hiện được nhiều cô gái lựa chọn. Phong cách dành cho những người tự tin với vòng hai săn chắc, thon gọn. Ảnh: Instagram trgiahyii

Theo W, mốt này quay trở lại mạnh mẽ nhờ Y2K đang là xu hướng hot của thế giới trong bốn năm trở lại đây. Kiểu mặc này khoe trọn phần bụng và hông, tạo nên vẻ ngoài gợi cảm. Ảnh: Instagram hngoc

Ngoài thiết kế có sẵn, một số bạn sáng tạo bằng cách bỏ ngỏ vài hàng cúc hoặc khóa kéo, tạo thành cạp trễ. Ảnh: Instagram Yeji Bae

Để tăng phần bắt mắt, đa số kết hợp váy, quần phong cách này với crop top, bra top. Ảnh: Instagram Phan Thu

Một cô gái ở TP HCM xây dựng phong cách sporty chic với bra top thể thao và quần ống rộng. Ảnh: Instagram Thu Thao

Kiểu mặc ballet thông qua corset ngắn, chân váy xếp tầng và giày búp bê. Ảnh: Instagram An Nhi

Bạn trẻ thể hiện sự năng động bằng áo hai dây, chân váy siêu ngắn và sneakers. Ảnh: Instagram Bang Nhi

Một cô gái áp dụng hai mốt hot năm nay, gồm quần shorts bermuda và túi bowling. Ảnh: Instagram lyanorah

Một số bạn còn dùng trang sức rốn để tăng hiệu ứng nổi bật cho vòng hai khi diện quần cạp trễ. Ảnh: Instagram pynebl3

Mốt khoe nội y phối ăn ý quần cạp trễ, dành cho những bạn trẻ chuộng vẻ táo bạo. Ảnh: Instagram nruburn