Gen Z Việt diện mốt cạp trễ trên đường phố
Nhiều bạn trẻ chuộng mặc quần hoặc váy cạp trễ, hở rốn theo phong cách thập niên 2000.
Thiết kế trễ dưới rốn khoảng 5-8 cm, từng rộ lên đầu những năm 2000, hiện được nhiều cô gái lựa chọn. Phong cách dành cho những người tự tin với vòng hai săn chắc, thon gọn. Ảnh: Instagram trgiahyii
Theo W, mốt này quay trở lại mạnh mẽ nhờ Y2K đang là xu hướng hot của thế giới trong bốn năm trở lại đây. Kiểu mặc này khoe trọn phần bụng và hông, tạo nên vẻ ngoài gợi cảm. Ảnh: Instagram hngoc
Ngoài thiết kế có sẵn, một số bạn sáng tạo bằng cách bỏ ngỏ vài hàng cúc hoặc khóa kéo, tạo thành cạp trễ. Ảnh: Instagram Yeji Bae
Để tăng phần bắt mắt, đa số kết hợp váy, quần phong cách này với crop top, bra top. Ảnh: Instagram Phan Thu
Một cô gái ở TP HCM xây dựng phong cách sporty chic với bra top thể thao và quần ống rộng. Ảnh: Instagram Thu Thao
Kiểu mặc ballet thông qua corset ngắn, chân váy xếp tầng và giày búp bê. Ảnh: Instagram An Nhi
Bạn trẻ thể hiện sự năng động bằng áo hai dây, chân váy siêu ngắn và sneakers. Ảnh: Instagram Bang Nhi
Một cô gái áp dụng hai mốt hot năm nay, gồm quần shorts bermuda và túi bowling. Ảnh: Instagram lyanorah
Một số bạn còn dùng trang sức rốn để tăng hiệu ứng nổi bật cho vòng hai khi diện quần cạp trễ. Ảnh: Instagram pynebl3
Mốt khoe nội y phối ăn ý quần cạp trễ, dành cho những bạn trẻ chuộng vẻ táo bạo. Ảnh: Instagram nruburn
Nhiều bạn trẻ Việt hưởng ứng mốt quần nội y thời xưa đang được thế giới ưa chuộng.
04/08/2025 22:30 PM (GMT+7)